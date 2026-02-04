สงสาร “พ่อบิลลี่” แต่มาแช่งลูกในท้อง! “นนนี่” สุดทนแจ้งความชาวเน็ต ปมเดือดเห็นต่างทางการเมือง

กลายเป็นดรามาเดือดๆ หลังจากที่ “นนนี่ นนลนีย์ โอแกน”ลูกสาว “แอน สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์”กับ “บิลลี่ โอแกน”ได้โพสต์ข้อความ “อายคนจัง, หนีกลับหลุม” พร้อมแชร์ข้อความเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศไทย
งานนี้ทำคนแห่โยงโพสต์พ่อบิลลี่ ที่ออกมาแสดงจุดยืนหนุนพรรคภูมิใจไทย ให้ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ ไม่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 60 เพราะดีอยู่แล้ว พร้อมลั่นนักการเมืองกลัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เพราะจัดการพวกทุจริตคดโกงไปหลายตัวแล้ว
ต่อมานนนี่เข้าไปตอบโพสต์ในอินสตาแกรมหนึ่ง ที่โพสต์ข่าวนนนี่ กับพ่อบิลลี่ พร้อมข้อความว่า “เป็นชั้นก็อายค่ะ แต่ใดๆ ขอส่งกำลังใจให้นะคะคุณน้อง (แท็กหานนนี่) เห็นเริ่มมีซอมบี้บุกไปคุกคามน้องแล้ว” ซึ่งนนนี่ได้เข้าไปตอบว่า “ขอบคุณค้าบบบ ติดตามตลอดนะคะ” งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาเมนต์ต่อว่า “ประชาธิปไตยแบบใหม่แบบได๋คับ ไม่เคารพเสียงของคนอื่น แม้กระทั่งพ่อง” นนนี่ก็ได้เข้าไปเมนต์ถามว่า “ไม่เคารพยังไงเหรอคะ ช่วยบอกหน่อยค่ะ” ต่อมามีคนเข้ามาเมนต์ว่า “ไปโพสต์แขวะคนเห็นต่างทางการเมืองนี่นะเหรอเคารพ” นนนี่ก็โต้ว่า “แขวะตรงไหนคะ เอ่ยชื่อไหมคะ หรือว่าไประรานตรงไหนช่วยอธิบายได้ไหมคะ อยากเข้าใจ”
ขณะที่สตอรี่อินสตาแกรมของนนนี่ ได้เผยให้เห็นการโต้ตอบกับชาวเน็ตที่เข้ามาแซะว่า “อย่าอายเลยค่ะ พ่อยังไม่อายที่หนูท้องก่อนแต่งเลย” นนนี่ก็เข้าไปตอบว่า “ขอบคุณสำหรับความเห็นนะคะ รู้ดีจัง” อีกฝ่ายก็ตอกกลับว่า “ยินดีค่ะ ดูแลตัวเองและลูกดีๆ นะคะ อย่าลงหลุมนาน เดี๋ยวตายก่อน” ซึ่งนนนี่ก็ตอบกลับว่า “ขอบคุณนะคะ แซะคนอื่นไปเรื่อย หวังว่าชีวิตจะมีความสุขนะคะ” พร้อมเขียนในสตอรี่ว่า “ทำไงดีจะตายไหม เขาอวยพรเรากับลูกด้วย” พร้อมเผยอีกว่า “ท้องก่อนแต่งไม่ได้ผิดนะคะ ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้าง นนนี่ปีนี้ก็ 30 แล้วเนอะ”
ต่อมานนนี่ได้โพสต์ในสตอรี่ต่อว่า “จะไม่โกรธเลยนะคะ ถ้าไม่มาแช่งลูกในท้องหรือว่ามายุ่งกับลูก คนเราเห็นต่างได้ แต่ไม่ควรมาระรานกัน เด็กไม่ผิดอะไรค่ะ มาบอกสงสารคุณบิลลี่ แต่มาแช่งเด็กแบบนี้ สมควรเหรอคะ?” และได้เผยอีกว่า เบื้องต้นได้ไปแจ้งความแล้วเรียบร้อย