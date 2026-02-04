“ณเดชน์” ตื่นเต้นเตรียมเข้าพิธีแต่งงานแบบอีสานอีก 2-3 เดือนนี้ จัดปาร์ตี้สละโสดแล้วที่ภูเก็ต

“ณเดชน์” ตื่นเต้นใกล้จะได้เป็นเจ้าบ่าว แต่งงาน “ญาญ่า” แย้มงานพิธีอีสานอีก 2-3 เดือนแล้ว เผยจัดปาร์ตี้สละโสดที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอเลือกรูป ตัดคลิปอยู่
ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับงานวิวาห์แห่งปีจากคู่จิ้นสู่คู่จริงอย่างคู่ของ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” และ “ณเดชน์ คูกิมิยะ”ที่เตรียมจัดงานแต่งงาน 3 งานด้วยกันคือ งานที่อีสานตามประเพณีเจ้าบ่าว งานฝรั่งที่ประเทศนอร์เวย์ตามประเพณีเจ้าสาว และที่กรุงเทพฯ เป็นการฉลองกับแขกเหรื่อ ผู้ใหญ่ เพื่อน พี่น้องทั้งในและนอกวงการ โดยจะเริ่มที่พิธีอีสานก่อน แม้ทั้งคู่จะไม่บอกว่าวันไหน แต่ก็แย้มว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว อีก 2-3 เดือน
“ใกล้แล้ว อีกไม่กี่เดือน ประมาณ 2-3 เดือน ตอนนี้ 80% แล้ว การ์ดก็ครบหมดแล้ว 20% ที่เหลือคือลงไปดูสถานที่ ตรงไหนที่เหมาะกับการรับรองแขก ที่ขอนแก่นถือเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กมาก จะมีญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งอีสาน ทางฝั่งน้องบางท่านเดินทางมา จะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่าย ชิลๆ อาจจะไม่ได้เชิญทุกคนๆ ไป จะมีเรื่องของการบายศรีสู่ขวัญ ผูกเสี่ยว ผูกฝ้ายข้อมือ รับขวัญครูพราหมณ์ จากแขกผู้ใหญ่ที่คอยดูแลเรา คนในครอบครัว เพื่อนๆ ที่มาให้กำลังใจ พิธีตอนเช้าเสร็จ รับประทานอาหารกันก็แยกย้าย
คืองานจะมีรายละเอียดเยอะมากเลย ชุดก็เพิ่งฟิตติ้ง เราพยายามเอาความเป็นอีสานความเป็นไทยออกมาให้ได้เยอะๆ พยายามจะใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติที่สุด พยายามจะให้เป็นแนวอีสานให้หมด เรื่องงานพิธีเดี๋ยววันที่ 15 ก.พ. จะมีทางทีมเข้าไปคุยกับอาจารย์พราหมณ์ ก็จะรู้ว่าดีเทลที่จะต้องทำในงานพิธีมีอะไรบ้าง (แฟนคลับอยากให้ไลฟ์ในพิธี วันนั้นเจอญาญ่า เขาบอกให้ไปถามเรา?) เดี๋ยวรอดูงานกรุงเทพฯ ก็ได้ ถ้าพอมีโอกาสก็คงได้มาร่วม”
ปีนี้เตรียมตัวจัดงานแต่งงานยาวตลอดทั้งปี
“จบงานอีสานก็จะเว้นไปแล้วรอไปนอร์เวย์เลย ก็เตรียมตัวกันอยู่ นอร์เวย์เสร็จก็กลับมาที่กรุงเทพฯ ครับ ก็เกือบทั้งปีนะ มีเว้น 2 เดือนพอให้ได้พักกัน แต่ไม่อยากทิ้งห่างเกินไป กลัวมันจะไม่ใช่ฟีลแล้ว ก็มีความตื่นเต้น ผมเป็นคนที่ชอบเตรียมอะไรให้ลงตัวที่สุด เร็วที่สุด แต่มันก็มีหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้
ณ ตอนนี้ เราต้องปล่อยวางมันไป ญาญ่าจะมีความชิลกว่า ปกติผมจะต้องจัดเสื้อผ้าก่อนนอน แต่บางอย่างที่เราไม่สามารถจัดหรือควบคุมให้คอมพลีตได้จริงๆ เราจะมีความวางไม่ลงคิดไม่ตก แต่จริงๆ ไม่มีอะไรทุกอย่างคอนโทรลได้หมดอยู่แล้ว ก็เฝ้ารอที่จะถึงวันนั้น”
เลือกปาร์ตี้สละโสดที่ภูเก็ต ตอนนี้รอเลือกรูป ตัดคลิปอยู่
“เราก็ได้ไปมาแล้วเหมือนกันครับ ผมเลือกเองครับว่าผมจะนอนที่ไหน เพราะผมเลือกวันที่ว่างจริงๆ ถ้าใครไม่ว่างแล้วแต่ ใครไปไม่ได้ก็อีกทีนึง ผมบอกพี่หมาก (ปริญ สุภารัตน์) ว่าผมว่างวันนี้ พี่จัดการที่เหลือให้หน่อย
ก็ไปกันที่ภูเก็ต ผู้ชายก็ไม่มีอะไรมาก คงจะปาร์ตี้เฮฮาสังสรรค์กันไป พอเห็นรูปญาญ่ากับเพื่อนทำไปแล้ว ผมก็บอก เฮ้ย! เอาไงดี ต้องไม่น้อยหน้านะ เลยต้องมีช่างภาพไปด้วย ไปเก็บบรรยากาศวิดีโอ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเลือกรูป รอตัดต่อวิดีโอเสร็จก็คงมีโอกาสได้แชร์ให้ทุกคนได้ดู
ของเขารูปสวย น่ารัก ดูเหมาะสมกับเจ้าหญิง ของเราก็เป็นแนวมีออกเรือ มีถอดเสื้อไม่ต้องห่วง ผมถอดตั้งแต่ไปถึงแล้ว มีพลุ มีเซอร์ไพรส์เป่าโชว์ไฟ เพื่อนๆ มีเอาบอลลูนมาห้อยรูปญาญ่ากับเพื่อนแต่ละคนที่ไปในทริป เป็นความทรงจำดีๆ ระหว่างเพื่อนกัน ก็น่ารัก หวานๆ กลับมาก็ทำงานเลย
เพื่อนทุกคนช่วยกัน ผู้ชายไม่มีอะไรมาก แค่เราได้อยู่ด้วยกัน ความเป็นเด็ก ความมันส์ก็มาเอง เตะบอลชายหาด วิ่งไล่ถอดกางเกงกัน มันแค่นั้นจริงๆ ครับ แต่ไม่มีรูปวิ่งไล่ถอดกางเกงในครับ ไม่มีๆ”