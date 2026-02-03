ผ่านครึ่งทางแรก! ทัพพาราไทยโกยทะลุ 100 เหรียญทอง อาเซียนพาราเกมส์ 2025

ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเดินหน้าโชว์ศักยภาพอย่างยิ่งใหญ่ในมหกรรมอาเซียนพาราเกมส์ 2025 หลังผ่านการแข่งขันในช่วงครึ่งทางแรก สามารถกวาดเหรียญทองรวมแล้วมากกว่า 100 เหรียญ รั้งตำแหน่งผู้นำตารางเหรียญอย่างเหนียวแน่น ตอกย้ำสถานะความเป็นมหาอำนาจกีฬาคนพิการของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างชัดเจน
การออกสตาร์ตของทัพพาราไทยเป็นไปอย่างร้อนแรง โดยเหรียญทองแรกของการแข่งขันมาจากวีลแชร์บาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิง ที่ผนึกกำลังเอาชนะฟิลิปปินส์ 12-5 คว้าแชมป์ประเภทนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาเซียนพาราเกมส์ ก่อนที่ทีมชายจะสานต่อความสำเร็จ เอาชนะฟิลิปปินส์ 20-13 ผงาดคว้าเหรียญทองสมัยที่ 7 ยืนยันความแข็งแกร่งของทีมวีลแชร์บาสเกตบอลไทย
วีลแชร์ฟันดาบยังคงเป็นอีกชนิดกีฬาที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม โดย “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักฟันดาบจอมเก๋า ประเดิมอาเซียนพาราเกมส์ครั้งแรกด้วยฟอร์มอันร้อนแรง คว้า 2 เหรียญทอง จากดาบเซเบอร์ และดาบฟอยล์ บุคคลหญิง คลาสบี ขณะที่ นาคประสิทธิ์ คว้าเหรียญทองเอเป้ บุคคลหญิง คลาสเอ และ ชิติพัทธ์ เจริญตา คว้าเหรียญทองเอเป้ บุคคลชาย คลาสบี ช่วยกันเพิ่มเหรียญทองให้ทัพไทยอย่างต่อเนื่อง
กีฬาว่ายน้ำ ซึ่งไทยครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองจากการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา ยังคงทำผลงานได้สมราคา พาเหรดคว้าเหรียญทองในหลากหลายประเภท พร้อมสร้างสถิติใหม่ของอาเซียนพาราเกมส์หลายรายการ นับเป็นกีฬาหลักที่ช่วยโกยเหรียญทองให้ทัพพาราไทยได้เป็นกอบเป็นกำในช่วงครึ่งทางแรก
ด้านกรีฑา นักกีฬาไทยทั้งประเภทลู่และประเภทวีลแชร์เรซซิ่งทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย พงศกร แปยอ โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมส์ วีลแชร์เรซซิ่ง 400 เมตร ชาย คลาส T53 ขณะที่ พลาธิป คำทา ระเบิดสปีดทำลายสถิติเอเชีย วิ่ง 200 เมตร ชาย คลาส T63
นอกจากนี้ อรวรรณ ไกรสิงห์ ยังคว้าเหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติอาเซียนพาราเกมส์ วิ่ง 400 เมตร หญิง คลาส T20 ส่วน ประวัติ วะโฮรัมย์ กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ คว้าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่ง 1,500 เมตร ชาย คลาส T53 พร้อมทำลายสถิติการแข่งขัน สร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาทั่วสนาม
ขณะที่กีฬาบอคเซีย ยังคงเป็นอีกหนึ่งความหวังของทัพไทย โดยสามารถคว้าเพิ่มได้ 2 เหรียญทอง จาก ภาคภูมิ ลินชุม คลาส BC2 ชาย และ พรโชค ลาภเย็น คลาส BC4 ชาย ส่วนกีฬายิงปืน นักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างแม่นยำ คว้าเพิ่มอีก 2 เหรียญทอง จาก ปวริศ สุขสอาด ปืนสั้น 50 เมตร คลาส P4 และ ชุติมา อรุญมาศ ปืนยาวอัดลม 10 เมตร ท่านอน
ปิดท้ายด้วยเทเบิลเทนนิส ที่ยังคงสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดย รุ่งโรจน์ ไทยนิยม คว้าเหรียญทองประเภทบุคคลชาย คลาส 6 ได้เป็นสมัยที่ 11 ติดต่อกัน ตอกย้ำความเป็นเจ้าลูกพลาสติกของภูมิภาค
ด้าน ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ดร.ก้องศักด ยอดมณี เผยว่า ปัจจุบันนักกีฬาพาราไทยหลายชนิดกีฬาพัฒนาไปสู่ระดับโลกแล้ว ทำให้เป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่เพียงการคว้าเหรียญในอาเซียนพาราเกมส์ แต่ยังมองไปถึงการสะสมคะแนนโลก และการทำสถิติเพื่อต่อยอดสู่รายการระดับสูงขึ้นในอนาคต ขณะเดียวกัน สัดส่วนนักกีฬาประมาณ 30–40 เปอร์เซ็นต์ เป็นดาวรุ่งหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดในรายการนี้ ซึ่งจะก้าวขึ้นมาทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ และเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในระยะยาว โดยหลายชนิดกีฬามีศักยภาพต่อยอดไปถึงมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ได้อีกด้วย