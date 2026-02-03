"แวว สายสุนีย์ จ๊ะนะ" บทพิสูจน์ของหัวใจนักสู้ มากกว่าเหรียญทอง คือคุณค่าของกีฬาคนพิการ

จังหวัดนครราชสีมากำลังเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกมิติ สู่การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการระดับนานาชาติ โดยหนึ่งในภาพสะท้อนความพร้อมและความเชื่อมั่นดังกล่าว คือการลงสนามของ “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหญิงทีมชาติไทย เจ้าของ 3 เหรียญทองจากมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ 2024 ณ ประเทศฝรั่งเศส
การบรรจุกีฬาวีลแชร์ฟันดาบเป็นชนิดกีฬาอย่างเป็นทางการในอาเซียนพาราเกมส์เป็นครั้งแรก ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการพัฒนากีฬาคนพิการในระดับภูมิภาค ขณะที่สายสุนีย์ วัย 51 ปี ซึ่งถูกจารึกชื่อเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของโลกที่คว้า 3 เหรียญทองจากพาราลิมปิกเกมส์ครั้งเดียว ยังคงทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญ ด้วยเป้าหมายคว้าอย่างน้อย 2 เหรียญทอง และสร้างประวัติศาสตร์เหรียญอาเซียนพาราเกมส์ครั้งแรกบนแผ่นดินไทย
การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ที่จังหวัดนครราชสีมา ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาคนพิการชั้นนำจากชาติสมาชิกอาเซียน หากยังเป็นพื้นที่สื่อสาร “แก่นแท้ของกีฬาคนพิการ” ต่อสังคมในวงกว้าง นั่นคือคุณค่าของความพยายาม ความมุ่งมั่น และศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม
ในฐานะเจ้าภาพ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดการแข่งขันภายใต้มาตรฐานสากลและการเข้าถึงสำหรับทุกคน ผ่านการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน โดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาคนพิการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการฝึกซ้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา การแพทย์ และสวัสดิการ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของประเทศไทยในเวทีกีฬาคนพิการระดับอาเซียน และยกระดับการรับรู้ของสังคมต่อคุณค่าที่แท้จริงของกีฬาคนพิการอย่างยั่งยืน