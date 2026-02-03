“ตอง ภัครมัย” ขอบคุณความเสียสละของทหาร บีบหัวใจ ไม่อยากให้มีการสูญเสีย นึกถึงเหตุปะทะชายแดนแล้วน้ำตาไหล

“ตอง ภัครมัย” ร่วมร้องเพลงรำลึกในวันทหารผ่านศึก รู้สึกโชคดีได้มาขึ้นเวทีวันนี้ เผยอยากทำอะไรตอบแทนความเสียสละบ้าง ขอบคุณทหารทุกนายที่ทำเพื่อประชาชน โอดบีบหัวใจทุกครั้ง ที่ได้ข่าวการสูญเสีย ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น นึกถึงเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา แล้วน้ำตาไหล
เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มาร่วมร้องเพลง ในงานสดุดีวีรชนทหารกล้า “เกียรติยศแห่งชัยชนะ” เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 ก.พ. 2569 ณ บริเวณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สำหรับนักร้องสาว “ตอง ภัครมัย โปตระนันท์” โดยงานนี้เจ้าตัวได้เปิดใจว่ารู้สึกโชคดีมาก ที่พ่องานอย่าง “ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค” โทร.มาชวนให้มาขึ้นร้องเพลงด้วยกัน เพราะกำลังคิดอยู่พอดี ว่าในภาคประชาชน จะสามารถช่วยส่งกำลังใจให้เหล่าทหารกล้า ที่กำลังปกป้องอธิปไตยให้ประเทศไทยยังไงได้บ้าง
“ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมา มันเป็นสิ่งที่ตองรู้สึกว่าเราเป็นภาคประชาชน จะทำยังไงกับเรื่องนี้ได้บ้าง อยากให้กำลังใจทหารที่อยู่ตรงนั้น และก็อยากให้กำลังใจครอบครัวทุกคนที่อยู่ที่นั่น คิดว่าหรือจะไปลงพื้นที่ ก็เดี๋ยวจะเป็นภาระ แล้วพอพี่ดี้ ให้เลขาฯ ติดต่อมา ว่าตองมาร้องเพลงกันไหม ก็ตอบรับเลย รู้สึกว่าโชคดีกว่าคนอื่น ที่ได้รับการชวนแบบนี้ค่ะ มีงานนี้เกิดขึ้นก็รู้สึกดีค่ะ เราไม่ทิ้งใคร ไม่ลืมคนที่เสียสละเพื่อเรา เราไปรบไม่ได้อยู่แล้วค่ะ แต่เราทำอะไรได้มากที่สุดเท่านี้ เราก็จะทำค่ะ วันนี้นอกจากจะได้บริจาคแล้ว ก็ได้มาร้องเพลงด้วย”
คอยติดตามข่าวตลอด บีบหัวใจทุกครั้งที่มีข่าวทหารเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ
“ไม่อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ เรารู้สึกทุกครั้งที่มีข่าวว่าวันนี้มีไปกี่นายแล้ว หรือแม้กระทั่งขากี่ข้างแล้ว มันบีบหัวใจ ตองเชื่อว่าไม่ใช่ตองคนเดียวหรอก แต่คนไทยทั้งประเทศก็นอนไม่หลับนะ ตี 2-3 ต้องตื่นมาดูข่าว ว่ายังมีเหตุการณ์อยู่หรือเปล่า ช่วงนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างบีบหัวใจ ใจเสีย พูดจริงๆ ทุกคนเหมือนญาติเรา ถึงไม่ได้นามสกุลเดียวกัน ไม่เคยเจอกัน แต่ทุกคนคือญาติเรา เรารู้สึกสูญเสีย เสียใจค่ะ”
วันนี้มาร้องเพลงสื่อความหมายดีๆ เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละของทหารทุกนาย
“วันนี้ร้องเพลง แด่ทหารหาญในสมรภูมิ เพลงนี้เป็นเพลงเก่าที่เคยมีมาแล้ว แต่มันเป็นเพลงซึ้ง อยากให้ทุกคนนอนหลับให้สบาย ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว เราพร้อมจะปกป้องดูแล ตั้งแต่เมื่อวานที่มาซ้อม ก็มีบอกในใจว่าขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ทำเพื่อพวกเราทุกคน แล้วก็พูดกับพี่แอม (เสาวลักษณ์ ลีละบุตร) ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงปลุกใจ เวลาเราร้องเราต้องฮึกเหิม ต้องนึกถึงภาพเหตุการณ์ แต่พี่แอมบอกพี่น้ำตาจะไหล คือนึกถึงเหตุการณ์แล้วน้ำตาไหลเลย เราก็เลยพยายามจะไม่นึกถึง ไม่งั้นร้องไม่ได้ ไม่จบเพลง”
ขอบคุณทหารหาญทุกนาย ที่ทำเพื่อประชาชนคนไทย
“ขอบคุณทุกคนนะคะ รู้สึกชื้นใจทุกครั้ง เวลาตองเล่นติ๊กต๊อก ก็จะมีน้องๆ ทหารทักมาว่าพี่ครับ ผมอยู่แนวหน้า เราแบบ…น้องขาดอะไรไหม ต้องการอะไรไหม ตองและเพื่อนๆ พร้อมไปซัปพอร์ตตรงนั้นจริงๆ ขอบคุณนะคะที่ทำหน้าที่แทนพวกเรา ขอบคุณที่ไปโดนยุงกัด ขอบคุณที่ต้องไปอยู่ที่เสี่ยงๆ ขอบคุณน้ำใจทุกคน และครอบครัวของเขาด้วย ถ้าคุณไม่ใจกว้างพอให้ปล่อยคนในบ้านออกไป ก็ตอบไม่ได้เลยว่าวันนี้เราจะเป็นยังไง ขอบคุณคนไทยทุกคนที่สามัคคีกันด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร คนไทยพร้อมที่จะซัปพอร์ตคนในชาติ โชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยค่ะ”