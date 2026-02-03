“กัลเดอร์มา” ดึง “แจ็คกี้ ชาเคอลีน – ปันปัน สุทัตตา – ไมค์ พิรัชต์ – วุ้นเส้น วิริฒิพา – กัปตัน ชลธร” จุดกระแสเทรนด์ผิวสวยสุขภาพดี ชวนทุกคนมาบูสต์ความมั่นใจให้ผิว

กัลเดอร์มา (Galderma) ผู้นำด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณแบบครบวงจร (The Pure-Play Dermatology Category Leader) และผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ SKINBOOSTERS ในไทย ชวนอัปเดตเทรนด์งานผิวสวยสุขภาพดีในมุมใหม่ เปิดตัวมิวสิกมาร์เก็ตติ้งแคมเปญ “#CLICKบูสต์ผิว – The New Era of Original SKINBOOSTERS™” ดึงนักแสดงสาวสวยเสียงดี “แจ็คกี้ ชาเคอลีน” มารับบทแอมบาสเดอร์ของแคมเปญ และถ่ายทอดบทเพลงจังหวะชิค ๆ “ไม่คิดจะ #CLICKบูสต์ผิว กันหน่อยน่ะหรอ” พร้อมชวนทุกคนมา “คลิก” และ “บูสต์” ความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก ด้วยการดูแลผิวในแนวคิดผิวสุขภาพดีที่เน้นความชุ่มชื้น ความสมดุล และความยืดหยุ่นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยภายในงานเปิดตัวยังมีเหล่าเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันอย่างคึกคัก อาทิ ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์, ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์ และกัปตัน ชลธร คงยิ่งยง
ภก. ณัฐเดช อังวัฒนพาณิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจความงาม ประเทศไทย บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “กัลเดอร์มา เชื่อว่าการดูแลด้านความงามเป็นการเดินทางระยะยาวของแต่ละคน ไม่ใช่แค่ทรีตเมนต์เพียงครั้งเดียว แต่คือการดูแลผิวและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องร่วมกับแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลผิวอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดียิ่งขึ้น ตามแนวคิด Aesthetic Lives ล่าสุดจึงนำเทคโนโลยีความงามมาผสานกับพลังของเสียงดนตรี สร้างสรรค์เป็นแคมเปญ ‘#CLICKบูสต์ผิว’ เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ SKINBOOSTERS ในประเทศไทย เปิดมุมมองใหม่ให้เรื่องของการดูแลผิวกลายเป็นเรื่องสนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้มากขึ้น พร้อมช่วยให้ทุกคนจดจำเอกลักษณ์ของ Restylane SKINBOOSTERS™ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สารเติมเต็ม (Hyaluronic Acid Dermal Filler) ประเภทที่มีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและกักเก็บน้ำให้แก่ชั้นผิว ส่งผลให้ผิวแลดูเรียบเนียนและอิ่มน้ำอย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงช่วยปรับสภาพผิว จึงเหมาะสำหรับการฟื้นบำรุงผิวที่ดูอ่อนล้า พร้อมรู้สึกมั่นใจกับผิวสุขภาพดีในแบบของตัวเอง”
แคมเปญ “#CLICKบูสต์ผิว - The New Era of Original SKINBOOSTERS™” เกิดขึ้นจากไอเดียที่อยากชวนทุกคนมองการดูแลผิวในมุมมองใหม่ที่เป็นเรื่องเข้าใจง่าย สนุก และไลฟ์สไตล์มากขึ้น โดยนำเอาเอกลักษณ์ของเสียง “คลิก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี SmartClick™ ที่ได้รางวัล Red Dot Design Award เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถกระจายผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอ ละเอียด และทั่วถึงในบริเวณที่ต้องการ ช่วยให้สามารถควบคุมการใช้งานได้ดีขึ้น และเทคโนโลยี SB-NASHA™ ของ Restylane SKINBOOSTERS™ มาตีความและสื่อสารในรูปแบบที่เข้าถึงอารมณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ หนึ่งในไฮไลต์ของแคมเปญนี้ คือการนำเสียงดนตรีมาเป็นตัวเชื่อมอารมณ์ ผ่านบทเพลง “ไม่คิดจะ #CLICKบูสต์ผิว กันหน่อยน่ะหรอ” ที่มาในจังหวะชิค ๆ ฟังสบาย ชวนให้การดูแลผิวกลายเป็นโมเมนต์เล็ก ๆ ที่รู้สึกดี เหมือนการกด คลิกให้ตัวเองในวันที่อยากเติมความมั่นใจ สะท้อนแนวคิดว่าการบูสต์ผิวไม่ใช่เรื่องซับซ้อน แต่เป็นการเลือกดูแลตัวเองในแบบที่เหมาะกับแต่ละคน
แคมเปญนี้ได้นักแสดงสาวสวย “แจ็คกี้ ชาเคอลีน” มาร่วมถ่ายทอดเสียงร้องและแสดง MV โดยสาวแจ็คกี้ ทุ่มทั้งพลังเสียงและการแสดง ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจ ดูแลตัวเอง และกล้า “คลิก” เลือกสิ่งที่ดีให้ผิวในแบบที่ใช่สำหรับตัวเอง ซึ่งเจ้าตัวกล่าวว่า “การได้ร่วมงานในแคมเปญนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ ที่ได้ผสานบทบาทนักแสดงเข้ากับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และรู้สึกดีใจที่ได้รับบทบาทเป็นแอมบาสเดอร์ของแคมเปญ #CLICKบูสต์ผิว ซึ่งส่วนตัวแจ็คกี้มองว่าแคมเปญนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ทุกคนหันมาดูแลผิวกันมากขึ้น”
พร้อมกันนี้ แจ็คกี้ยังได้แชร์มุมมองเรื่องผิวในแบบของตัวเองว่า “สำหรับแจ็คกี้ ‘ผิวดี’ ไม่จำเป็นต้องขาวใสเว่อร์หรือสมบูรณ์แบบ แต่เป็นผิวที่ดูสุขภาพดี อิ่มน้ำ ดูสดใส แม้แต่งหน้าบาง ๆ ก็ยังคงมั่นใจ เพราะด้วยการทำงานที่ต้องแต่งหน้าและเดินทางบ่อย ทำให้รู้สึกว่าผิวแห้งง่าย ดูโทรม ดูเหนื่อย จึงให้ความสำคัญกับการดูแลผิวให้ชุ่มชื้นและมีความสมดุลของผิว โดยจะดูแลควบคู่กันทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่การพักผ่อน ดื่มน้ำ ทานอาหาร และเลือกดูแลผิวด้วยโปรแกรมความงาม Restylane SKINBOOSTERS™ ซึ่งเป็นสารเติมเต็มที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวดูเปล่งปลั่งและสุขภาพดีอย่างทั่วถึง เผยความมั่นใจในแบบผู้หญิงยุคใหม่ พร้อมยังคงเอกลักษณ์และความมั่นใจในแบบของตัวเองไว้ได้”
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเซเลบริตี้และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมอวดผิวสุขภาพดี พร้อมสนุกกับแดนซ์ชาเลนจ์ #CLICK กันอย่างสนุกสนาน อาทิ ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์, ไมค์ พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, วุ้นเส้น วิริฒิพา ภักดีประสงค์, กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง และอีกมากมาย
สามารถชม MV เพลง “ไม่คิดจะ #CLICKบูสต์ผิว กันหน่อยน่ะหรอ” ได้ที่https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=nlhXm8SmrWQและผ่านโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง