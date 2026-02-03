COPY A BANGKOK รวมทัพนักแสดงประเดิมบวงสรวงซีรีส์หลากรส พร้อมโปรเจกต์พิเศษสุดเซอร์ไพรซ์ "Make It Right 2026"

ต้อนรับศักราชใหม่อย่างเป็นมงคล COPY A BANGKOK ภายใต้การนำของผู้กำกับและผู้บริหาร ชีวิน ธนะมินทร์ วงษ์สกุลพัชร์ จัดพิธีบวงสรวงเปิด Line-up ซีรีส์คุณภาพประจำปี 2026 เตรียมส่งผลงานครบรสให้แฟนๆได้ติดตามตลอดครึ่งปีแรก
ประเดิมด้วย “เพชรประกาย (Bling Bling The Series)” ซีรีส์ดราม่าลิเกร่วมสมัย ถ่ายทอดการต่อสู้ของคณะลิเกท่ามกลางวิกฤติและความรัก นำแสดงโดย แบงค์ ศรราม น้ำเพชร, โมบาย พิมรภัส, ไกด์ กันตพล, เดช ณรงค์เดช, มาร์คพูม พัสนันต์ และ เชอรี่ พิชญ์สินี ตามมาด้วย “เฉิ่มเชย (Cherm–Chey)” ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ว่าด้วยการขอแฟนใหม่ที่นำพาไปสู่ความสัมพันธ์ไม่คาดฝัน นำแสดงโดย ติวเตอร์ กรภัทร และ ยิม ปริญญากรณ์ ด้าน “รินไม่มีวันรัก ตอนพิเศษ (Denied Love Special Endless)” กลับมาสานต่อเรื่องราวความรักและการแต่งงานที่เกิดจากหัวใจจริง นำแสดงโดย เอนจอย ธิดารัตน์, จูน ณัณณิริณ, ปราปต์ ปราบต์ปฎล และ เปียโน เกวลิน ขณะที่ “Frozen Valentine ปิ๊งรักคุณพี่เย็นชา” ซีรีส์ Girl Love ที่เล่าเรื่องรักแรกซึ่งหวนกลับมาอีกครั้งบนเส้นทางการแสดง นำแสดงโดย นัทตี้ ณฐมน, ญี่ปุ่น ภูริชญา พร้อมนักแสดงร่วม อิน อินทิรา, แพร เพ็ญพิชชา, เปเปอร์ พีรดา, ณิชา ณิชาพัชร์ และ เจนนี่ ธนิศรา เสริมทัพด้วย “ลูกพีชทานสด (Peach Lover The Series)” ซีรีส์โรแมนติกของแฟนคลับกับไอดอลในฝัน นำแสดงโดย กิ๊ นิวัฒน์, ภูม ณัฐภาสน์, ฟิล์ม ภาณุรัฐ และ วิน ธนพล และ “ที่สามของเธอ (Your Third)” ซีรีส์ดราม่าความสัมพันธ์ซับซ้อน เมื่อหัวใจต้องตกอยู่ในสถานะที่ยากจะเลือก นำแสดงโดย แม้ก กรธัสส์ ประกบคู่ ณฐ ณฐสิชณ์ ปิดท้ายด้วยโปรเจกต์พิเศษ “Make It Right รักออกเดิน 2026” การกลับมาของซีรีส์ในตำนานครบรอบ 10 ปี เตรียมปลุกความทรงจำและเล่าเรื่องรักในเวอร์ชันใหม่ นำแสดงโดย บุ้งกี๋, เชน, ภีมกฤต, แพทริค, ยูจีน, ไบเบิ้ล, เช, ภีมภรัณ, ไทเกอร์, เป็นหนึ่ง, พัตเตอร์ และ มิลาน
เรียกได้ว่าปี 2026 เป็นอีกหนึ่งปีที่น่าจับตามองของ COPY A BANGKOK กับไลน์อัปซีรีส์ที่อัดแน่นไปด้วยความสนุกหลากอารมณ์ ทั้งดราม่าเข้มข้น โรแมนติกละมุน คอมเมดี้ชวนยิ้ม ไปจนถึงเรื่องราวความรักที่ลึกซึ้งและร่วมสมัย พร้อมการรวมตัวของนักแสดงดาวรุ่งและมากฝีมือ ที่จะมาสร้างสีสันและประสบการณ์การรับชมให้แฟนซีรีส์ได้อิน ครบ จบในทุกความรู้สึก ยังไงก็ต้องฝากแฟนๆพิจารณาบ้าน COPY A BANGKOK ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคน ให้ได้ร่วมเติบโต เดินทาง และสนุกไปด้วยกันตลอดปี 2026 กับผลงานคุณภาพที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะ
