เปิดแผนหลอกให้รัก “จูเนียร์-มาร์ค” กอดคอ “โอห์ม-ปูน” ชวนจับผิดแก๊ง Scammer ตกหลุมรักตั้งแต่ตอนแรก ในงาน “My Romance Scammer : Love at First Scam”

กระแสตอบรับถล่มทลายตั้งแต่ปล่อย Trailer ด้วยยอดวิวออนไลน์ทุก Platforms รวมกว่า 3M+ ภายใน 24 ชั่วโมง ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” Worldwide สำหรับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีรักกันทั้งเรื่อง “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง” เข้าหาเพื่อหลอกล่อ อยู่ต่อเพราะรักแล้ว จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับฝีมือการแสดงของคู่ฮอตเคมีสุดปัง “จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง” และ “มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” ที่กอดคอ 2 หนุ่มนักแสดงมาแรง “โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ” และ “ปูน มิตรภักดี” ให้อินไปกับโมเมนต์เบื้องหน้า ทำไม่สนใจ แต่เบื้องหลังรักกันมาก ชวนแฟนๆ จับตาจับผิดจับโป๊ะร่วมชมตอนแรกพร้อมกัน ในงาน “My Romance Scammer : Love at First Scam” พร้อมด้วยผู้กำกับฯ ฝีมือเยี่ยม “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ขึ้นเวทีร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน และพิเศษสุดๆ กับสเปเชียลโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “จูเนียร์-มาร์ค, โอห์ม-ปูน” พร้อมโมเมนต์น่ารักๆ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ตลอดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.30 น. ที่ ชั้น 6 สยามพารากอน - โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineple ที่ผ่านมา
เปิดเวทีด้วยเพลงเพราะๆ จาก “เรียกว่ารักได้ไหม” จาก “โอห์ม-ปูน” และเพลง “วางใจ” จาก “จูเนียร์-มาร์ค” จากนั้นพิธีกรคนเก่ง “เลโอ โซสเซย์” เชิญนักแสดงขึ้นเวทีพร้อมแนะนำตัวละครและความรู้สึกที่ได้แสดงเรื่องนี้ ต่อด้วยเล่นเกมคำต้องห้ามสนุกสนานกันสุดๆ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ลั่นโรงภาพยนตร์ ก่อนที่ “พี่นิว” ผู้กำกับฯ จะขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังการทำงาน และบรรยากาศเฮฮาน่ารักๆ ในกองถ่าย แถม “พี่นิว” ยังเปรียบคาแรกเตอร์ของแต่ละคนเหมือนของชำร่วยงานแต่ง จากนั้นทั้งหมดถ่ายรูปรวมเก็บเป็นความทรงจำ โดยมีนักแสดงมากฝีมือในเรื่องอย่าง “ปุ๊ มนตรี เจนอักษร, ต๊งเหน่ง รัดเกล้า อามระดิษ, ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ” ที่มาร่วมรับชมขึ้นถ่ายภาพร่วมกัน ก่อนที่จะไปรับชมซีรีส์ตอนแรกพร้อมกัน ซึ่งตลอดการรับชมคนดูทั้งอิน ทั้งฟินกระจาย แถมกรี๊ดกันทุกฉากทุกตอน เรียกว่าโดนใจและทำแฟนๆ ตกหลุมรักตัวละครตั้งแต่ตอนแรกไปแบบเต็มๆ ก่อนจะส่งท้ายความสุขด้วยโชว์จาก “จูเนียร์-มาร์ค, โอห์ม-ปูน” เพลง “ชอบแบบนี้” ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความรอยยิ้มและความประทับใจ
ติดตามความสนุกครบรสได้ในซีรีส์ “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และรับชมย้อนหลังได้ที่ WeTV ที่เดียวเท่านั้น เวลา 21.30 น. และพร้อมอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV