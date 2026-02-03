xs
“NONT TANONT” ชวน “BILLKIN” ปล่อย MV ใหม่ “ขอโทษได้ไหม (If Only)” เพลงแทนใจของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนเดิม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยอัลบั้ม MONO/SPECTRUM ที่รวมการ Featuring กับศิลปินแนวหน้าของวงการเพลงไทย ล่าสุด NONT TANONT ไม่หยุดนิ่ง เปิดต้นปี 2026 ด้วยการปล่อย Music Video เพลง “ขอโทษได้ไหม (If Only)” อีกหนึ่งเพลงเด่นจากอัลบั้ม ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยอัลบั้ม

เพลง “ขอโทษได้ไหม (If Only)” เป็นอีกบทเพลงที่ NONT TANONT ได้โคจรมาร่วมงานกับศิลปินมากความสามารถอย่าง BILLKIN ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากมิตรภาพ แต่กลับจบลงด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อน เมื่อวันหนึ่งมีใครบางคนเผลอสารภาพความในใจ จนทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ความรู้สึกผิด เสียดาย และคำขอโทษ กลายเป็นเพียงสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ เป็น “ร่องรอยของความเสียใจจากคำพูดนั้น” ที่ไม่อาจย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้

ด้วยเมโลดี้ที่ละเมียดละไม ผสมผสานดนตรี Soul Pop และ R&B เข้ากับเสียงร้องที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวของทั้ง NONT TANONT และ BILLKIN ทำให้เพลงนี้สามารถถ่ายทอดมวลอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง ทั้งความอบอุ่นและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกัน เสียงเปียโนและกีตาร์ที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความรู้สึก ค่อย ๆ นำพาอารมณ์ของผู้ฟังไปสู่ท่อนคอรัสที่เต็มไปด้วยความคิดถึง ความเสียใจ และคำถามที่ยังค้างคา

Music Video เพลง “ขอโทษได้ไหม (If Only)” จึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวัง แต่เป็นภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ที่หลายคนเคยผ่าน จุดที่คำพูดเพียงประโยคเดียว สามารถทิ้งร่องรอยของความเสียใจไว้ในใจได้อย่างไม่รู้ลืม

สามารถรับชม Music Video “ขอโทษได้ไหม (If Only)” NONT TANONT Feat. BILLKIN ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube และรับฟังเพลงได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่ง ติดตามความเคลื่อนไหวของนนท์ ธนนท์ ได้ที่ Facebook: NONT TANONT, Instagram: tanont916, X: NONT TANONT, TikTok: nonttanont / Facebook: LOVEiS / X, Instagram: @LOVEiS_ent

MV LINK : https://youtu.be/haedzg4ImTQ?si=IdNr2fRc5tH78a2r

#ขอโทษได้ไหม_NONTFtBILLKIN #NONTTANONT
#Bbillkin
#MONOSPECTRUM
#LOVEiSENTERTAINMENT







