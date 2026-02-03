เรียกได้ว่าเป็นจุดพีคของเรื่อง ศึกสายเลือด เมื่อ "พ่อ-ลูก" รักผู้หญิงคนเดียวกัน บอกเลยว่าเป็นอีกฉากที่นักแสดงทุ่มเทใส่อารมณ์เต็มทุกเม็ด

เปิดเรื่องมาก็เดือดสุด ๆ สำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ผลงานจากค่าย ชลลัมพี บราเธอร์ ที่คว้าตัวพระเอกหนุ่ม กองทัพ พีค มาประชันอารมณ์สุดเข้มข้นกับนักแสดงรุ่นใหญ่ แซม-ยุรนันท์ พร้อมด้วย ป๊อป ฐากูร และ แคร์ ฉัตรฑริกา ในฉากที่เรียกได้ว่าเป็นจุดพีคของเรื่อง ศึกสายเลือด เมื่อ "พ่อ-ลูก" รักผู้หญิงคนเดียวกัน บอกเลยว่าเป็นอีกฉากที่นักแสดงทุ่มเทใส่อารมณ์เต็มทุกเม็ด
ฉากนี้เนรมิตคฤหาสน์หรูเป็นงานวิวาห์สุดตระการตา แต่กลับเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความแค้น เมื่อ ตรัย (กองทัพ พีค) บินด่วนกลับไทยเพื่อมาหยุดยั้งงานแต่งงานของ ตรีทศ (แซม-ยุรนันท์) ผู้เป็นพ่อ กับ ดาริณ (แคร์ ฉัตรฑริกา) อดีตแฟนสาวของเขาที่เลือกทิ้งความรักเพื่อไปหาความมั่นคงในชีวิต
สำหรับเบื้องหลังสุดเดือดของชกต่อยและความวุ่นวายเริ่มขึ้นเมื่อ ป๊อป พยายามเข้าห้ามปรามตรัยจนเกิดการชกต่อยกันนัวเนีย งานนี้อารมณ์มาเต็มทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น กองทัพ พีค ที่ทุ่มสุดตัวถ่ายทอดความเจ็บปวดของลูกชายที่ถูกคนรักหักหลัง บุกเข้าไปอาละวาดและยื้อยุดกับทีมรักษาความปลอดภัยจนแทบตกบันได ด้านรุ่นใหญ่ฝีมือฉมัง แซม ก็ส่งพลังอำนาจผ่านสายตาและการโอบไหล่เจ้าสาวอย่างเหนือกว่า เพื่อประกาศความเป็นเจ้าของ ทำเอาบรรยากาศในกองถ่ายเงียบกริบด้วยความขนลุก ในขณะที่ แคร์ ก็รับบทหนักในการโชว์ซีนดราม่า ถ่ายทอดความรู้สึกผิดและสับสนผ่านหยดน้ำตาได้อย่างน่าสงสาร ทำให้ฉากนี้ออกมาดราม่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเข้มข้นสุดๆ แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ที่แตกสลายในครั้งนี้จะกู้คืนมาได้หรือไม่? เมื่อความรักกลายเป็นความแค้น และความมั่นคงต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวด ต้องไปติดตาม
ห้ามพลาดฉากความเชือดเฉือนที่การันตีความสนุกในทุกซีนกับละครเรื่อง “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” ฉากนี้ในวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus