บททดสอบแรกในฐานะนางเอก “เหมยหลิน ประณยา”กับความท้าทายในภาพยนตร์ “อานนท์” ทรูโฟร์ยู ช่อง 24

หลังแจ้งเกิดจากรายการตลกชื่อดัง “ก็มาดิคร้าบ” จนกลายเป็นนักแสดงสาวที่ถูกพูดถึงอย่างรวดเร็ว ล่าสุด “เหมยหลิน ประณยา ลี้ปฐมากุล” ขยับบทบาทสำคัญอีกขั้น กับการรับบทนางเอกเต็มตัวเป็นครั้งแรกในล้อหนังดัง เรื่อง “อานนท์” ออกอากาศทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24
ภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกที่เหมยหลินรับบทนำตลอดทั้งเรื่อง โดยเธอรับบท “เหมย” ลูกสาวเพียงคนเดียวของ “ชู” (นุ้ย เชิญยิ้ม) ชายผู้มีจิตใจดีแต่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหา และเป็นตัวละครเดียวที่สามารถมองเห็นและสื่อสารกับวิญญาณเจ้าของบ้านอย่าง “อานนท์” (เอ๋ เชิญยิ้ม) นำไปสู่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นและคนตายที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เสียงหัวเราะ และความผูกพัน
“เหมยหลิน” เผยว่า “แม้ภาพยนตร์จะอยู่ในแนวคอมเมดี้ แต่การทำงานจริงกลับท้าทายไม่น้อย โดยเฉพาะการร่วมงานกับนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มากประสบการณ์ “ตอนแรกคิดว่าเป็นหนังตลกที่รับมือได้ไม่ยาก แต่พอถ่ายทำจริงต้องใช้ทั้งสมาธิ อารมณ์ และการเตรียมตัวมากกว่าที่คาด เพราะบทมีรายละเอียดและต้องปรับการแสดงตามสถานการณ์หน้างานตลอด การได้กลับมาร่วมงานกับ นุ้ย เชิญยิ้ม อีกครั้ง ถือเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ โดยนักแสดงสาวเผยว่า ผู้รับบทพ่อในเรื่องคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ช่วยให้เธอปรับตัวและพัฒนาการแสดงได้อย่างต่อเนื่อง”
สำหรับ “อานนท์” เป็นล้อหนังดังที่เล่าเรื่องครอบครัวเล็ก ๆ ซึ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านเก่าที่มีวิญญาณเจ้าของบ้านสิงอยู่ หนังผสมผสานความเฮี้ยนแบบไทยเข้ากับอารมณ์ขันและความอบอุ่น สะท้อนมุมมองของการอยู่ร่วมกัน ความเข้าใจ และการปล่อยวาง ผ่านสายสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นและคนตาย เหมยหลิน ยังทิ้งท้ายว่า นี่คือผลงานที่เธอตั้งใจและทุ่มเทอย่างมาก พร้อมฝากให้ผู้ชมติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมงานและนักแสดงทุกคน “หวังว่าผู้ชมจะได้ทั้งรอยยิ้ม ความสนุก และความประทับใจกลับไปจากเรื่องนี้ สามารถติดตามชมภาพยนตร์ “อานนท์” ออกอากาศทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ เวลา 18.30 น. และทาง https://true4u.com/live/