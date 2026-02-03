“บาส-หลงชาง” ขอบคุณ 1 ล้านวิวแรก! สุดปลื้ม ซีรีส์ “แสงดาว แสงศรัทธา” แรงซัปพอร์ตท่วมท้นทั่วโลก

มาแรงรับต้นปี ซีรีส์ “แสงดาว แสงศรัทธา (When Light Fades)” ปล่อย Official Pilot ทะลุ 1 ล้านวิว! ผลงานจากความร่วมมือของ P.S. Performance ร่วมกับ SONIX YOUTH 1999 และ DEVA Art Theater Studio โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ THACCA กำกับโดย โชคอนันต์ สกุลธรรม นับเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่และกำลังใจสำคัญ ซึ่ง Official Pilot แรกได้รับความสนใจในระดับ Global ทั้งจากแฟนๆ ชาวไทย หลายประเทศในเอเชีย ฝั่งอเมริกา ไปจนถึงยุโรป ทั้งคลิกดูแบบรัวๆ พร้อมคอมเมนต์ถล่มทลาย ไม่ว่าจะเป็น “ภาพสวยมู้ดดี” “พระเอกหล่อ นายเอกน่ารัก มีเสน่ห์ เคมีละมุน” “รอคอยผลงานของบาส ออนแอร์เมื่อไหร่ รอติดตาม” “I can’t wait to watch it!!!” ฯลฯ โดย 2 นักแสดงนำ บาส อัศวภัทร์ ผลพิบูลย์ และ หลงชาง อธิป ก่อสินค้า รวมถึงทีมนักแสดงและทีมผู้สร้าง ปลื้มสุดๆ ที่ได้แรงซัปพอร์ตมากขนาดนี้
บาส กับบทนำเต็มตัวครั้งแรกเผยว่า “ขอบคุณมากๆ ครับ ขอบคุณทุกคนสำหรับเสียงตอบรับจาก Pilot ซีรีส์แสงดาว แสงศรัทธา อยากจะบอกว่ามันเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนักแสดงทีมงานเบื้องหลังทุกคนในกองซีรีส์เรื่องนี้ ยังไงก็ฝากติดตามซีรีส์แสงดาว แสงศรัทธาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ” ส่วน หลงชาง ก็เต็มที่กับซีรีส์เรื่องแรกมากๆ “ขอบคุณทุกคนมากๆ นะครับที่ติดตามรับชม Pilot ซีรีส์แสงดาว แสงศรัทธา ตอนนี้ถึง 1 ล้านวิวแล้ว ขอบคุณทุกคนมากๆ จริงๆ ครับ ฝากทุกคนติดตามผลงานซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะๆ ด้วยนะครับ ผมกับพี่ๆ ทีมงานและก็พี่บาสตั้งใจทำมากๆ ฝากติดตามรับชมแล้วก็ฝากซัปพอร์ตพวกผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันครับ”
ซีรีส์ “แสงดาว แสงศรัทธา (When Light Fades)” ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ทางการเมืองในฐานะประวัติศาสตร์ แต่เล่าผ่าน “ร่างกายและหัวใจของมนุษย์” ที่ต้องมีชีวิตอยู่ ท่ามกลางระบบที่ไม่อนุญาตให้รู้สึก ล่าสุดปิดกล้องถ่ายทำเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ รอติดตามชมเรื่องราวของ “สหายเยว่” กับ “สหายแสง” ที่ต้องเลือกระหว่าง “อุดมการณ์” และ “ความรัก” ท่ามกลาง “สงคราม” เร็วๆ นี้
รับชม Official Pilot https://youtu.be/vfc8eNswa7k ส่วนจะมีทีเด็ดอะไร ปล่อยออกมาอีก “เหล่าสหาย” ต้องรอติดตามให้ดี ทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์ม
