“พีเค” แจงดรามาร้อน ยันจบดีกับ “โยเกิร์ต” วอนขอพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้เดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองอย่างสงบ

กลายเป็นดรามาร้อนแรง หลังจากที่ “พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร” ให้สัมภาษณ์ในรายการ คนล้มลุก EP.4 ยอมรับผิดนอกใจอดีตภรรยา น้ำตาไหลรับพลาดล้มดังมาก ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ เสียใจกับชีวิตที่สร้างมาต้องพัง ทำให้คนที่รักเสียใจ หวิดสิ้นอาชีพ ต่อมา “มีเรียน สุเดชา อัคเซลการ์ด” หวานใจหนุ่มพีเค ทนไม่ไหว หลังเห็นคอมเมนต์วิจารณ์ ด่าทอ แฟนหนุ่มต่างๆ นานา ถึงขั้นเข้าไปฉะแซบๆ ตอบเรื่องที่มีการพาดพิงถึงอดีตภรรยาอย่าง “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม” ทำนองว่า พีเค ได้ให้ทุกอย่างตามที่ฝ่ายหญิงร้องขอเรียบร้อย ไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สลึงเดียว ส่วนการสัมภาษณ์อย่าอินมาก ให้คิดซะว่าดูละครเรื่องหนึ่ง ทำทัวร์ลงสาวมีเรียนไปด้วย
ล่าสุด พีเค ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม หลังกลายเป็นดรามาร้อน ยืนยันว่าตนเองแยกทางกับอดีตภรรยาด้วยความสมัครใจ เข้าใจกันและจบกันด้วยดี ขอความกรุณาให้แต่ละคนได้เดินไปตามเส้นทางของตัวเองอย่างสงบ
“วันนี้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวผม ซึ่งผมรู้สึกไม่สบายใจ ก่อนหน้านี้ผมตัดสินใจว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ เพราะเรื่องราวได้จบลงไปแล้ว
ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ของผมในการอธิบายทุกอย่างตามความเป็นจริง
ผมและอดีตภรรยาได้ตัดสินใจแยกทางกันด้วยความสมัครใจ และได้พูดคุยตกลงกันอย่างดีที่สุดในแบบของเราทั้งสองคนแม้จะมีช่วงเวลาที่ความเข้าใจไม่ตรงกัน แต่เราก็เลือกใช้การพูดคุยและกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายสบายใจ
วันนี้ผมยืนยันได้ว่า ‘ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจกันดีแล้วและจบกันด้วยดี’ ไม่มีความค้างคาใจต่อกัน และต่างคนต่างเคารพการใช้ชีวิตของอีกฝ่าย
ผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ติดตาม และให้กำลังใจเสมอมาและขอความกรุณาให้พื้นที่กับทุกฝ่าย เพื่อให้แต่ละคนได้เดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองอย่างสงบ
ขอบคุณจากใจครับ
ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร
(พีเค)”
แคปชั่นใต้โพสต์ว่า “ผมขออนุญาตชี้แจงประเด็นที่มีอยู่ ปัจจุบันครับ” ขณะที่มีเรียนเข้ามาเมนต์ว่าฉันภูมิใจในตัวคุณ โชคดีที่มีเธอ ให้อีโมจิหัวใจสีแดง 3 ดวง