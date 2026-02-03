“ปู มัณฑนา” แรงไม่แผ่ว ฟาดยับคู่กรณี คงว่างมาก แจ้งความซะไกล

ออกมาระบายความในใจลงบนโซเชียลอีกแล้วกับ “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” หลังวันนี้ (3 ก.พ. 69)ได้เดินทางไปที่ สน. ท่าข้าม รายงานตัว จากกรณีที่ถูก “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” และ “ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกูล” ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา โดยปูได้โพสต์ภาพตัวเองยิ้มหวานหน้า สน. และความในใจสำหรับวันนี้ว่า…
“แหม!!! ไอ้หนุ่ม กรรชัย ไอ้ทนายแก้ว พวกมรึx ว่างมากเนอะ บ้านมรึxอยู่ชอยนวลจันทร์ มรึxทำงานช่อง 3 พระราม 4 อุตส่าห์ถ่อมาแจ้งความกรูถึง สน.ท่าข้าม พระราม2 มันหมายความว่าไงคะ 2ลุง
นี่ยังไม่นับรวมที่พวกมรึxไปแจ้งความกรูที่ สน.หัวหมาก สน.พหลโยธิน อีก!!! แล้วที่กรูแจ้งความพวกมรึงที่ สน.ทองหล่อ อย่าลืมมาพิมพ์ลายนิ้วมือ รับทราบข้อกล่าวหาด้วยล่ะลุง ให้ไว!”