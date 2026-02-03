ถอดที่มาเทรนด์ห่มสไบใส่ยีนส์ จาก “กระแต อาร์สยาม” สู่ต้นฉบับตัวจริง!

กำลังเป็นไวรัลที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนนี้ สำหรับเทรนด์ แฟชั่นห่มสใบใส่ยีนส์ ที่กลายเป็นกระแสขนาดนี้ หลายคนยกเครดิตให้เป็นของนักร้องสาว “กระแต อาร์สยาม” แตร บุญยะเลี้ยง ที่เจ้าตัวหยิบกางเกงยีนส์มาใส่คู่กับสไบ พร้อมกับใส่เพลงใหม่ที่ชื่อ Bangkok City ประกอบคลิปต่างๆ พร้อมกับเชิญชวนให้แฟนๆ ร่วมกันทำชาเลนจ์ในเพลงนี้ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 แสนบาท และการแต่งตัวแนวนี้ก็ฮิตติดกระแสในเวลาอันรวดเร็ว ยอดวิวในยูทิวบ์พุ่งไปกว่า 16 ล้านวิวในเวลาแค่ 1 เดือน เพราะมีทั้งเหล่าอินฟลูฯ ดารา นักแสดง รวมไปถึงนางงามก็ลุกขึ้นมาห่มสไบ ใส่ยีนส์กันเพียบ
แต่ถ้าย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดของชุดนี้จริงๆ ต้องยกให้กับเจ้าของร้านกางเกงยีนส์คนสวย กับร้าน 88vintage_storeในอินสตาแกรม ที่เจ้าตัวนั้นครีเอตด้วยการเอาผ้าไทยมาประยุกต์เข้ากับผ้ายีนส์ จากคอนเซ็ปต์ตั้งต้นกับคำว่า อนันตะ ที่อยากให้ผ้าไทยอยู่ร่วมกับแฟชั่นสมัยใหม่ได้อย่างไหลลื่นลงตัวไม่มีที่สิ้นสุด แล้วก็เอามาจัดเซ็ตกับผ้าสไบ สังวาลย์ เข็มขัด สร้อย ไปถ่ายรูปกับสถานที่ต่างๆ อย่างสวยงาม และจากจุดนี้เองที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของสาวกระแตที่ต้องการโปรโมตเพลงเพื่อนำเสนอความเป็นไทยอยู่พอดี จนเกิดมาเป็นเทรนด์ยอดฮิตห่มสไบใส่ยีนส์ในตอนนี้นี่เอง