ใช้ความสวยได้เปลืองมาก “เอวา ปวรวรรณ” ลุคดอกทานตะวันละมุนเกินต้าน โซเชียลใจละลายทั้งไทม์ไลน์

ต้องยอมรับว่านาทีนี้คำว่า “สวย” ใช้กับ เอวา ปวรวรรณ ได้แบบเปลืองสุด ๆ เมื่อเจ้าตัวปล่อยภาพเซตใหม่ในลุคเดรสสีขาวเรียบหรู พร้อมดอกทานตะวันสีเหลืองสด ที่ทั้งหวาน ละมุน และอบอุ่นในเฟรมเดียว
ความสวยใสแบบเป็นธรรมชาติ ผสานรอยยิ้มละลายใจและออร่าที่กล้องรัก ทำเอาแฟน ๆ พร้อมใจกดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมไม่ขาดสาย หลายเสียงยกให้ลุคนี้เป็นอีกหนึ่งภาพจำที่เห็นแล้วรู้สึกดี เหมือนถูกส่งพลังบวกผ่านหน้าจอ
หลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไป แฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันอย่างต่อเนื่อง อาทิ “สวยเหมือนนางเอกหนังรัก”, “ดอกทานตะวันยังแพ้ทางรอยยิ้ม” และ “มองแล้วรู้สึกดีทั้งวัน” เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เอวาสามารถส่งต่อพลังบวกและความสดใสให้กับผู้ติดตามได้อย่างสมบูรณ์แบบ
https://www.instagram.com/p/DUQKyK0j-ex/?igsh=MTV3NWo0eW1nbDZtMw==