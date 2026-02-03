Genesis Fertility Center (GFC) ร่วมสนับสนุนพลังผู้หญิงไทย ผ่านเวทีการประกวด มิสแกรนด์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2026

Genesis Fertility Center (GFC) คลินิกดูแล และให้คำปรึกษาด้านการมีบุตรชั้นนำของประเทศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศักยภาพพลังของผู้หญิงไทย ผ่านเวทีการประกวด มิสแกรนด์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2026 ซึ่งเป็นเวทีที่สะท้อนถึงความงาม ความสามารถ ความมุ่งมั่น และบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่ในสังคมไทยได้อย่างชัดเจน
โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งในปีนี้ ได้แก่
นุ้งนิ้ง ปณิดา ต้นสวรรค์ ตำแหน่ง มิสแกรนด์ยะลา 2026
เพลงขวัญ ขวัญข้าว คงศักดิ์ ตำแหน่ง มิสแกรนด์นราธิวาส 2026
แบม นันท์นภัส ศิลารวม ตำแหน่ง มิสแกรนด์ปัตตานี 2026
พร้อมกันนี้ ยังได้มอบตำแหน่งพิเศษ MISS G.F.C. 2026 ให้กับ แบม นันท์นภัส ศิลารวม เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความงดงาม จากภายในสู่ภายนอก ตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ สามารถสวยไปพร้อมกับทำตามความฝัน และดูแลอนาคตของตัวเองไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ GFC ยังยึดมั่นในแนวคิดการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการ “เคียงข้างทุกก้าวของชีวิต” ไม่เพียงในบทบาทของการดูแลด้านการมีบุตร ยังรวมถึงการสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในทุกมิติให้สามารถแสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ การร่วมสนับสนุนเวทีนางงามในครั้งนี้ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ GFC ในการส่งเสริม Soft Power ของผู้หญิงไทย ให้เป็นพลังสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่ดูแลใส่ใจสุขภาพความงามจากภายในสู่ภายนอก ให้โอกาสตัวเองได้ดูแลสุขภาพ พร้อมเดินตามความฝันอย่างมั่นใจ
Genesis Fertility Center PLC (GFC) ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทุกก้าวแห่งความสำเร็จ
และยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนคุณค่า และศักยภาพของผู้หญิงไทยอย่างต่อเนื่อง