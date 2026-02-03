หมอไทยยืนหนึ่ง! น้องสาว “ปารีส ฮิลตัน” อย่าง "นิกกี้ ฮิลตัน" แลนดิ้งไทยแลนด์ ทำสวย ตามรอย “คิม คาร์ดาเชียน-แจ็คสัน หวัง”

กระแส T-beauty กำลังมาแรงเขย่าโลกสุดๆ นาทีนี้อุตสาหกรรมความงามประเทศไทย โด่งดังไม่แพ้ชาติใดในโลก กลายเป็นจุดมุ่งหมายที่เหล่าคนดัง เซเลบ ซุปตาร์ระดับโลกแลนดิ้งมาทำสวยมากมาย หลังสร้างความฮือฮาทั้งโซเชียล เมื่อเซเลบตัวแม่ "คิม คาร์ดาเชียน" ออกมาสัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าสวยด้วยเข็ม ฝีมือหมอไทยเมคอินไทยแลนด์แล้วนั้น ล่าสุดถึงคิวตอกบัตร เซเลบชื่อก้องโลกอย่าง "นิกกี้ ฮิลตัน" น้องสาวแท้ๆของ "ปารีส ฮิลตัน" ขอตามรอยเพื่อนเซเลบ บินมาทำสวยที่ประเทศไทยเช่นกัน เรียกได้ว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ และ ทรีตเมนต์ของไทย ยืนหนึ่งแบบสุดๆ
ทำบุญสวยชาติหน้า ทำหน้าสวยชาตินี้ ตอนนี้คิวหมอคงยาวแน่นข้ามปีแน่นอน