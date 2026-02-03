มีลุ้นข่าวดี? “จิน ธรรมวัฒนะ” อวดหวาน “กวาง รติชา” โชว์แหวนคู่นิ้วนางข้างซ้าย

“จิน ธรรมวัฒนะ” อวดหวานเดือนแห่งความรัก โพสต์ภาพกุมมือ “กวาง รติชา” ลั่นจะไม่ปล่อยมือ จะจับกุมมือจนกว่าคนแกล้งมันจะเหนื่อย ชาวเน็ตแห่โฟกัสแหวนคู่สวมนิ้วนางข้างซ้าย
เดินหน้าอวดรักหวานฉ่ำๆ สำหรับ “จิน จรินทร์ ธรรมวัฒนะ” ที่ล่าสุดอินเลิฟ “กวาง รติชา แพงทรัพย์” แฟนใหม่ โดยหนุ่มจินมักโพสต์ภาพหวานๆ กับเจ้าตัวให้เห็นอยู่เสมอ พร้อมให้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปจากเดิม แม้มีดรามาตามมาแต่ก็ยังจับมือกัน
ล่าสุด จิน อวดหวานในเดือนแห่งความรัก โพสต์ภาพคู่กวาง กุมมือกันแน่น เผยให้เห็นแหวนที่ทั้งคู่สวมคู่กัน ทำชาวเน็ตลุ้นหรือทั้งคู่จะมีข่าวดีในเร็ววันนี้หรือไม่
“อะไรก็ตามที่เข้ามา จะเป็นเรื่องที่เราอยู่กันดีๆ ก็มีคนหามาให้ เราก็จะจับมือกุมมือกันไป เราจะไม่ปล่อย จนคนพวกนั้นมันเหนื่อยที่จะแกล้งเรา เราก็จะไม่ปล่อยมืออยู่ดีนะคะ ขอบคุณที่เราจะกุมมือผ่านไปด้วยกันนะครับ พี่จะไม่ปล่อยมือนี้ไปค่ะ”