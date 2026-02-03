“มีเรียน” ไม่ทน! ฟาดเดือดชาวเน็ตหลังแห่ถล่ม “พีเค” ปมในอดีต ลั่นให้ทุกอย่างตามที่ฝ่ายหญิงร้องขอ ไม่ขาดแม้แต่สลึงเดียว!

เดือดไม่ไหวเลยทีเดียว สำหรับ “มีเรียน สุเดชา อัคเซลการ์ด” หวานใจ “พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร” หลังเห็นคอมเมนต์วิจารณ์แฟนหนุ่ม ซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการ คนล้มลุก EP.4 ยอมรับผิดนอกใจอดีตภรรยา น้ำตาไหลรับพลาดล้มดังมาก ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ เสียใจกับชีวิตที่สร้างมาต้องพัง ทำให้คนที่รักเสียใจ หวิดสิ้นอาชีพ
โดยใต้คลิปดังกล่าว ชาวเน็ตเข้าไปต่อว่าพีเครุนแรง อาทิ
“ตอนให้สัมภาษณ์ ฝ่ายหญิงที่โดนทรยศหักหลัง เป็นฝ่ายที่เข้มแข็ง เดินออกไปจากชีวิตคู่ เปิดโอกาสให้ฝ่ายชายทำตามใจปรารถนา ไม่เรียกร้องใดๆ ในสิ่งที่ฝ่ายชายสัญญาว่าจะให้ แต่ไม่ได้ให้ มีแต่ฝ่ายชายดิ้นรนพยายามสร้างภาพความเก่งกาจให้ได้กลับมาซึ่งอาชีพ คุณดูกระจอก เพราะฝ่ายหญิงแมนกว่ามากๆ เลย”
งานนี้ มีเรียน ไม่ทน สวนคืนร้อนแรง “ขอโทษนะคะ เราคงจะยอมให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแสดงความคิดเห็นทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้ค่ะ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ ฟังดีดีนะคะ ฝ่ายชายได้ให้ทุกอย่างตามที่ฝ่ายหญิงร้องขอเรียบร้อยค่ะ ไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สลึงเดียว , ส่วนการสัมภาษณ์อย่าอินมากค่ะ ให้คิดซะว่าดูละครเรื่องหนึ่ง อย่าไปตัดสินอะไรให้เป็นกรรมเป็นเวรเลยค่ะ คุณก็แค่คนที่ไม่รู้อะไรเลย เท่านั้นเอง”
ชาวเน็ตคอมเมนต์อีก “อันนี้ แฟนใหม่ PK หรือเปล่าที่มาคอมเมนต์แก้ให้แฟน” มีเรียน ก็ตอบว่า “ยิ่งเป็นเราเลย ข้อมูลตรงแน่นอนค่ะ ทั้งสองฝ่ายเขา พอใจ และmove on ไปแล้ว ไม่ต้องใช้อวตารมาคอมเมนต์เลยค่ะ ข้อเท็จจริงมี และถ้าคุณพีเคแสดงความรับผิดชอบให้ตามข้อตกลง คำถามคือ พวกเราจำเป็นต้องทนในคนคอมเมนต์เสียๆ หายๆ โดยที่ไม่รู้อะไรไหมคะ”
ไม่จบ ชาวเน็ตฟาดกลับ “คุณก็อินเกินไปเข้าข้างพีเคมากจนลืมไปว่าเขาไปเฝ้านางแบบเวียดนามและไปทริปด้วยกันหลายครั้งมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่านอกใจสุดๆ ระหว่างแต่งงานมีทะเบียนสมรส ภรรยาในทะเบียนต้องเจ็บช้ำแค่ไหน เงินเป็นร้อยล้านก็ไม่สามารถเยียวยาหัวใจให้ดีขึ้นได้คุณโยเกิร์ตเป็นดารานางแบบไม่ใช่แม่ค้าตลาดที่โดนสามีมีกิ๊กและขอเลี้ยงกิ๊กอีกคนได้ไหม มันแย่มากๆ เงินได้ทุกสลึงหรือเปล่าพีเครู้ดีที่สุด กับเมียใหม่และของแถมคือลูกสาวเมียใหม่ก็ขอให้ไปกันได้ดี”
มีเรียน สวน “คิดเอาตามสะดวกเลยค่ะ ว่างๆ เชิญมาดูชีวิตพวกเราได้นะคะ รายการใหม่ของเราจะให้ มุมมอง คุณค่ากับคุณแน่นอน ในโลกใบนี้มันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกมากเลยค่ะ จะได้ปรับทัศนคติให้เป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะ”
ชาวเน็ตจัดหนักต่อ “ฝ่ายหญิงไม่ได้ร้องขอ ฝ่ายชายเป็นคนบอกจะให้เอง บ้านเซ็นโอนหรือยัง ไปดูคลิปในคุยแซ่บได้นะที่บอกว่าจะยกให้มีอะไรบ้าง ทุกสิ่งอย่างมีดิจิทัล ฟุตปริ้นต์ อย่าบิด”
มีเรียนโต้กลับ “ก็ลองไปถามดูสิคะ ว่ามีอะไรที่ไม่ได้ตามข้อตกลงบ้าง ? หวังว่าจะได้รับข้อมูล เอาไปเสริมข้อมูลชุดเก่านะคะ”