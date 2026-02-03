ไลฟ์ถูกแบนในไม่กี่นาที หลัง “จ้าว เวย” โผล่เซอร์ไพรส์กลางจอ ย้ำชัดเส้นทางคัมแบ็กยังมืดมน

ความพยายามหวนคืนวงการของ จ้าว เวย ดูจะสะดุดอีกครั้ง เมื่อการปรากฏตัวแบบไม่คาดคิดของเธอในไลฟ์สตรีมช่วงเช้ามืด ถูกสั่งระงับอย่างฉับพลันภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที
นักแสดง–ผู้กำกับชาวจีนวัย 49 ปี แทบหายไปจากสายตาสาธารณชน นับตั้งแต่ถูกทางการจีนขึ้นบัญชีดำเมื่อเดือนสิงหาคม 2021 ด้วยเหตุผลที่ไม่เคยเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ก่อนหน้านี้มีรายงานและกระแสคาดเดาว่าเธอและอดีตสามี นักธุรกิจเชื้อสายจีนสัญชาติสิงคโปร์ หวง โหยวหลง อาจพัวพันคดีฟอกเงินข้ามพรมแดน รวมถึงข้อสงสัยเรื่องอินไซเดอร์เทรดดิ้งและการปั่นตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเหล่านี้ไม่เคยได้รับการยืนยันจากหน่วยงานรัฐ
ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จ้าว เวย เริ่มเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ถี่ขึ้น โพสต์โซเชียลมีเดียบ่อยครั้ง จนถูกมองว่าเป็นการ “ลองเชิง” เพื่อหาจังหวะกลับสู่วงการ ก่อนหน้านี้เธอเคยร่วมไลฟ์จากไร่องุ่นของตนเองในรูปแบบเสียงเท่านั้น
กระทั่งเวลาประมาณตีสองคืนวันสิ้นปี เธอปรากฏตัว “เป็นคนจริง” กลางไลฟ์อย่างกะทันหัน มาในลุคแต่งหน้าประณีตและสไตลิ่งครบ ส่งผลให้ยอดขายขยับขึ้นชั่วคราว ระหว่างไลฟ์เธอดูตื่นเต้น โผกอดพิธีกรหญิงและจูบแก้มอย่างสนิทสนม พฤติกรรมดังกล่าวจุดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ แต่ไม่ถึง 10 นาทีต่อมา หน้าจอก็ดับลง ไลฟ์ถูกแบนทันที
หลังเหตุการณ์ จ้าว เวย ส่งข้อความเสียงถึงกลุ่มแฟนคลับเพื่อปลอบใจ โดยแฟน ๆ ระบุว่าเสียงของเธอแหบพร่า และเธอพูดซ้ำ ๆ ว่า “คงจะติดต่อกันแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว”
เมื่อวันที่ 19 มกราคม สำนักข่าวซินหัว เผยแพร่บทความเรียกร้องให้ศิลปินที่ “มีมลทิน” ซึ่งพยายามคัมแบ็ก ต้องถูกปล่อยให้ “ไร้ตลาด ไร้ทราฟฟิก” ย้ำว่าอุตสาหกรรมบันเทิงไม่ใช่ “สนามเด็กเล่นเสรี” สำหรับผู้มีปัญหาด้านศีลธรรมเพื่อแสวงหากำไร บทความยังเตือนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เลิกคิดแบบทราฟฟิกนำหน้า ปรับอัลกอริทึม เพิ่มการกลั่นกรอง เสริมระบบรายงาน และถอดคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินมีปัญหาอย่างรวดเร็ว
ภายหลังไลฟ์ถูกแบน มีชาวเน็ตบางส่วนเสนอว่า จ้าว เวย อาจต้องเลือกเส้นทางเดียวกับ ฟ่าน ปิงปิง ด้วยการขยับไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งอาจยังพอมีโอกาสจำกัดให้เดินต่อได้ เช่นเดียวกับฟ่าน ปิงปิง ที่อาชีพในประเทศต้องหยุดชะงักหลังคดีเลี่ยงภาษีปี 2018 จนถูกห้ามแสดงและอำนวยการสร้างในจีน