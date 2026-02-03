“พลอย เฌอมาลย์” ส่งต่อพลังบวกผ่านแคมเปญพิเศษ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง

เพราะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วจึงเข้าใจความรู้สึกอย่างลึกซึ้ง “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์” ลุกขึ้นเป็นกระบอกเสียงเตือนผู้หญิงไทยให้ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น พร้อมจับมือกับ LBC CLINIC ส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านแคมเปญเพื่อสังคม LBC – Health for Her x Cherman “สวยมีค่า ทำหน้าส่งพลังใจ” เปลี่ยนทุกยอดใช้บริการเป็นแรงสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็ง ผ่านการบริจาคให้หน่วยงานด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งระดับประเทศ โดยจะมอบเงินบริจาควันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ที่จะถึงนี้
“เพราะพลอยประมาท ชะล่าใจไม่ตรวจสุขภาพนานกว่าปีครึ่ง จากก้อนเนื้อที่คิดว่าไม่อันตราย กลับกลายเป็นมะเร็ง!” พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจกับบทเรียนครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิต ชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพ โดย พลอย เฌอมาลย์ เผยถึงที่มาของแคมเปญนี้ว่า “ที่ผ่านมามั่นใจว่าตัวเองแข็งแรง จนวันที่เจอโรคร้าย ทำให้รู้เลยว่า แค่เราประมาทไปนิดเดียว ทุกอย่างอาจสายเกินไป” ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้เห็นคุณค่าของการตรวจร่างกาย และอยากเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง รักตัวเอง และระวังสัญญาณผิดปกติของสุขภาพ
ด้วยเหตุนี้ พลอย จึงร่วมงานกับ LBC CLINIC ในฐานะ Presenter เพราะมีวิสัยทัศน์ตรงกัน คือการ Empowering Woman ให้แข็งแรงทั้งกายและใจ ผ่านการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง และส่งต่อพลังบวกให้ผู้อื่น แคมเปญนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยน “ความสวย” ให้เป็น “คุณค่าที่ช่วยสังคมได้จริง” โดยรายได้จะมอบให้แก่หน่วยงานด้านการรักษาและวิจัยโรคมะเร็งระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
โดยทุกยอดใช้บริการที่ LBC CLINIC ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ทางคลินิกจะร่วมสมทบทุน 100 บาท ซึ่งมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2569 และมอบเงินบริจาค 17 กุมภาพันธ์ 2569 “เพราะความสวยมีพลัง และพลังนี้ส่งต่อได้ ทุกความหวัง LBC ขออยู่เคียงข้าง” มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศในครั้งนี้ร่วมกัน