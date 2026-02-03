คุ้มสุดฟิน! “ริมผา 14 กุมภา กูเลิฟมึงว่ะ” 3 เวที 30 ศิลปิน ท่ามกลางวิวภูเขามหึมาโอบล้อมคอนเสิร์ต

ยืนหนึ่งครบทุกรสชาติ! เทศกาลดนตรีที่รวมทั้งความคุ้ม ความฟิน และบรรยากาศวันแห่งความรักไว้ในที่เดียว กับการกลับมาอีกครั้งของ “ริมผา มิวสิก เฟสติวัล (Rimpha Music Festival)” ที่ปีนี้ปักหมุดเจอกันในวันวาเลนไทน์ ภายใต้ธีมสุดจี๊ดที่พูดแทนใจทุกคนได้ชัดเจน “ริมผา 14 กุมภา กูเลิฟมึงว่ะ” ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ WILD CALLING FARM PARK เขาใหญ่ ปากช่อง จ.นครราชสีมา
นี่ไม่ใช่แค่เทศกาลดนตรี แต่คือประสบการณ์วันวาเลนไทน์ท่ามกลางธรรมชาติ ที่ถูกออกแบบมาให้ “คุ้มค่าในทุกมิติ” จากผู้จัดมือโปร Heavy Organizer ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างงานดนตรีคุณภาพ ที่ใส่ใจทั้งไลน์อัปศิลปิน โลเกชัน และประสบการณ์ของผู้ชมอย่างแท้จริง
การกลับมาครั้งนี้ “ริมผา” ยืนหยัดในฐานะเทศกาลดนตรีที่เต็มไปด้วยความรัก และพร้อมเสิร์ฟทุกอารมณ์ดนตรีแบบไม่มีกั๊ก ด้วยไลน์อัปศิลปินกว่า 30 ศิลปิน ครบทุกแนว ทุกอารมณ์ และทุกเจเนอเรชัน ไม่ว่าจะเป็น NONT TANONT, BOWKYLION, The TOYS, SLOT MACHINE, SILLY FOOLS, 4EVE, TATTOO COLOUR, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, พี สะเดิด, F.HERO, POLYCAT, SCRUBB, GREASY CAFE, สิงโต นำโชค, SAFEPLANET, MUSKETEERS, MIRR, JSPKK, แหลม สมพล, INDIGO, DEPT, BLACKBEANS, PURPEECH, MANUTSAWEE, คณะขวัญใจ, MOCCA GARDEN รวมถึงสีสัน และความสนุกจากศิลปินลูกทุ่งขวัญใจมหาชน จ๊ะ นงผณี, อาภาพร นครสวรรค์, ตั๊ก ศิริพร, สุ สุนารี, ยิ่งยง ยอดบัวงาม และ กวาง จิรพรรณ
สิ่งที่ทำให้ “ริมผา 14 กุมภา กูเลิฟมึงว่ะ” แตกต่างจากคอนเสิร์ตเขาใหญ่อื่น ๆ อย่างชัดเจน คือ ทำเลจัดงาน และบรรยากาศที่หาได้ยาก บนพื้นที่ธรรมชาติขนาดกว่า 420 ไร่ กับ 3 เวทีไวบ์ดี ที่ถูกวางตำแหน่งให้สอดรับกับภูมิประเทศโดยรอบ
ไฮไลต์สำคัญคือ วิวภูเขาขนาดมหึมาที่โอบล้อมพื้นที่จัดงาน ราวกับอัฒจันทร์ธรรมชาติ เปิดมุมมองแบบเต็มสายตา เสริมด้วยฉากหลังวิวภูเขา 360 องศา ที่สวยอลังการจนแทบลืมหายใจ มองไปทางไหนก็เป็นภาพจำ และเป็นโลเกชันที่ ไม่ใช่ทุกคอนเสิร์ตจะเข้าถึงหรือจัดได้
นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกผู้ชมแบบครบครัน ทั้ง ที่จอดรถฟรีกว่า 100 ไร่ ห้องน้ำเพียงพอไม่ต้องอั้น พร้อมโซนกิจกรรม อาหาร แฟชั่น งานคราฟต์ โซน Wellness สำหรับการพักใจ โซน Eco เพื่อการอนุรักษ์ และลานแคมป์ปิ้งสำหรับสายชิล รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะมาเป็นคู่ แก๊งเพื่อน หรือสายลุย ก็ฟินได้ครบในงานเดียว
เตรียมสัมผัสความรักแบบเต็มสูบจากกว่า 30 ศิลปิน ภายใต้บรรยากาศความสุขครบทุกรสชาติ ในงาน “ริมผา 14 กุมภา กูเลิฟมึงว่ะ” บัตรโปรโมชัน “รักเดียว” ราคา 990 บาท (จากราคาปกติ 1,800 บาท) พร้อมสิทธิพิเศษ ผ่อนชำระ 2 งวด งวดที่ 1: 560 บาท (รวมค่าส่ง 60 บาท) งวดที่ 2: 490 บาท ภายใน 31 มกราคม 2569 ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ m.me/RIMPHAMUSICFESTIVAL