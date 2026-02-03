แข้งลูกหนังคนตาบอดไทย พร้อมจุดประกายฟุตบอลไทยในความมืด กกท.ชวนคนไทยร่วมเชียร์ ป้องกันแชมป์อาเซียนพาราเกมส์

ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย แชมป์เก่าอาเซียนพาราเกมส์ เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเตรียมป้องกันตำแหน่งแชมป์ในศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2025 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยนักกีฬามีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย
ทีมชาติไทย ได้ยกระดับการเตรียมความพร้อมด้วยการเก็บตัวและอุ่นเครื่องที่ประเทศอาร์เจนตินา 45 วัน ลงแข่งขัน Copa Tango Cup 2025 เอาชนะทีมชั้นนำระดับโลก ก่อนนำประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีม
ในฐานะแชมป์เก่า นักเตะคนตาบอดไทยมีความมั่นใจในการป้องกันแชมป์ พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายสำคัญ คือการแข่งขัน 2026 IBSA Men’s Blind Football Asian Championship ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกพาราลิมปิกเกมส์ 2028
ด้านการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเข้าชมและส่งเสียงเชียร์นักกีฬาฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย เพื่อร่วมสร้างพลังใจในสนาม ฝ
การแข่งขันฟุตบอลคนตาบอด จะแข่งขันระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี 4 ชาติร่วมชิงชัย ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สปป.ลาว และเมียนมา