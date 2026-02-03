“ผอ.โรงเรียน” แฉอดีตเมียครูมีชู้ คว้าผัวใหม่ดาบตร. เจอโต้หนังคนละม้วน! โอดยอมจ่าย 2 แสน แลกถอนฟ้องทุกคดี

“ผอ.สุข” หมอบแล้ว! หลังแฉอดีตเมียครูมีชู้คบผัวคนใหม่เป็นดาบตร. เจอโต้กลับหนังคนละม้วน เมียเก่าลั่นทนไม่ไหว ผอ.ขี้เมา มีหญิงอื่น ซ้ำงัดกระปุกออมสินลูก ผอ.ประกาศยอมจบมหากาพย์รักสามเส้า ยอมจ่าย 2 แสน ขอต่างฝ่ายต่างถอนฟ้อง
กรณี “ผอ.สุข” ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ออกมาขอความเป็นธรรม ถูก “ครูต่าย” ภรรยา ที่ใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่า 10 ปี มีลูก 2 คน ทิ้งไปมีสามีใหม่เป็นตร. ด้วยความโกรธจึงโพสต์ข้อความกล่าวหาครูต่ายและตร.ด้วยถ้อยคำรุนแรง จนถูกฝั่งอดีตภรรยาและตร.แจ้งความหมิ่นประมาท ด้านผอ.สุขสู้กลับ ร้องสอบเรื่องวินัยทั้งคู่ ล่าสุดวันนี้ผอ.สุขหมอบแล้ว อยากจบทุกเรื่องราว ขอให้ต่างฝ่ายต่างถอนฟ้องกัน
รายการโหนกระแส วันที่ 2 ก.พ.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ออกอากาศทางช่อง 3 ได้สัมภาษณ์ ผอ. สุข เผชิญหน้า ครูต่าย อดีตภรรยา มาพร้อมดาบตร. สามีใหม่ และ ทนายพัฒน์ อนุสุรณ์ อะสุระพงษ์
ดาบไม่มีอาวุธติดตัวมานะ?
ดาบตร. : ไม่มีครับ มาดูน้ำตาอีกครั้งนึงครับ
มาดูน้ำตาผอ.?
ดาบตร. : ถูกครับ
ผอ. เรื่องราวเกิดอะไรขึ้น?
ผอ.สุข : รู้จักตั้งแต่เรียนปริญญาตรีเลยครับ น่าจะ 12-13 ปีได้แล้ว จีบตั้งแต่ตอนอยู่ปริญญาตรี พอเรียนจบก็มาคบกันเรื่อยๆ แต่งงานกันปี 58 มีทายาทด้วยกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ทำไมไม่จด?
ผอ.สุข : ผมขอเขาอยู่นะครับ แต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลย ก็เลยไม่ได้จด
ทำไมเขาไม่จดด้วย?
ผอ.สุข : ผมไม่ทราบ พอเขาไม่จดก็ปล่อยๆ ไปเลย ไหนๆ ก็อยู่กินกันแล้ว เราอยู่กินกันมาก่อน
มีหลักฐานแต่งงานมั้ย?
ผอ.สุข : มีครับ
คุณผูกข้อไม้ข้อมือ เป็นงานแต่ง แต่ไม่จดทะเบียน?
ผอ.สุข : ครับ ค่าดอง 2 แสน ทอง 1 บาทครับ
ครูต่าย ทำไมเขาขอจดทะเบียน ครูไม่จดทะเบียนกับเขา?
ครูต่าย : ประเด็นแรกเลยคือผู้หญิงค่ะ ทีแรกอยากแต่งงานมีครอบครัวที่สมบูรณ์ หนูอยากจดทะเบียนกับเขา แต่พอหลังแต่งงาน มีประเด็นเรื่องผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆ ผู้หญิงแต่ละคนจะทักแชตส่วนตัวมาหาหนูว่าผอ.สุขได้ไปหาเขา ไปคุยอะไรกับเขาโน่นนี่นั่น ประเด็นที่สองคือเรื่องการกู้เงินค่ะ
สิ่งที่ถาม คือ พอแต่งงานเขาขอจดทะเบียนเลย ทำไมไม่จด?
ครูต่าย : เหมือนมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆ ค่ะ ก่อนแต่งมันไม่มีเรื่องผู้หญิงไงคะ ช่วงแต่งงานเขายังไม่ขอจดค่ะ
คุณขอเลยมั้ย?
ผอ.สุข : ช่วงนั้นไม่ได้ขอครับ ขอพักหลัง
คุณเจอพฤติกรรมผอ. คุณเลยไม่จด จากนั้นยังไงต่อ?
ผอ.สุข : ก็อยู่กินกันมาเรื่อยๆ ประเด็นเรื่องหนี้สิน ผมมีหนี้เยอะครับ ผมเป็นเจ้าของโรงเรียนเอกชน ต้องนำเงินมาบริหารอยู่แล้ว โรงเรียนผมเป็นประเภทสามัญ ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล 70 เปอร์เซ็นต์ อีก 30 เปอร์เซ็นต์ต้องไปเก็บจากผู้ปกครอง แต่เราเก็บไม่ได้ เพราะเราอยู่บ้านนอก มีปัญหาเรื่องเงิน ผมกู้อยู่แล้ว 1.2 ล้าน ผมก็ชำระไปเรื่อยๆ
พอเขาคบหาคุณ แล้วเป็นยังไง?
ผอ.สุข : ผมเริ่มสงสัยปี 68 ว่าเขามีพฤติกรรมเปลี่ยนไป ช่วงเขาไปทำงานที่อื่น แต่วันที่ 22 พ.ค.68 ก็ทะเลาะกัน มีปากเสียงกัน เขาตบหน้าผม 4 ครั้ง พาลูกไปนอนบ้านแม่ยาย ผมดึงแขนไว้ไม่ไปได้มั้ย มีอะไรคุยกันที่บ้านได้มั้ย แต่เขาไม่ยอม เขาก็ไป จากนั้นผมก็แวะเวียนไปเรื่อยๆ แต่ไม่ค่อยได้คุยกัน ไปกินข้าวกับลูก เอาเงินไปให้ลูก วันที่ 4 ก.ค. ผมไปหาลูกอีกครั้ง ถามแม่ยายว่าทำไมไม่เห็นรถต่าย แม่บอกว่าต่ายไปทานข้าวกับเพื่อนที่โรงเรียน แต่มันแปลกๆ เพราะเขาไม่เคยไปส่วนตัวคนเดียว ส่วนมากไปกับแม่ หรือลูก ผมก็ตงิดใจ เอะใจ ประมาณเที่ยงคืน ผมเลยขับรถไปตามดูที่ผับแห่งนึง ที่อ.เขมราช ที่ตรงนั้นผมกับเขาเคยไปประจำ ผมก็สงสัย ก็ไปเจอจริงๆ เจอเขานั่งกันที่ผับสองคน ตอนนั้นเป็นผู้ชาย แต่ผมไม่รู้เขาเป็นใคร ได้ถ่ายรูปไว้ แล้วพาต่ายกลับบ้าน ไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะ ตอนเช้าก็มาคุยกันกับแม่ยาย ยายทวดและต่าย เขาก็ตกลงว่าไม่ได้มีอะไรกันนะ สาบาน 9 วัดก็ได้ เขาเพิ่งรู้จักกัน เราก็โอเค งั้นขอเวลา 1 เดือน
จากนั้นยังไงต่อ?
ผอ.สุข : ตอนเช้ามาคุยเจรจา ปรับความเข้าใจกัน ผมก็ให้อภัย เขาจะไม่คุยกันแล้ว จะเลิกกันแล้ว แตขอเวลา 1 เดือน ผมก็เอะใจอีก ผมก็ยอม ผมกราบแม่ยาย ยายทวด ที่เจรจาให้
ตอนนั้นรู้ยังผู้ชายเป็นใคร?
ผอ.สุข : ยังไม่รู้ และไม่ถามเลย เพราะเขาตกลงต่อหน้าแม่ว่าจะแยก เราเคลียร์กันแล้ว เขาก็อยู่บ้านแม่ยายเหมือนเดิม ประมาณ 5 หรือ 6 ก.ค. 68 มีโทรศัพท์เครื่องนึงที่ลูกสาวใช้ ผมก็ลงไปเอาที่บ้านแม่ยาย ไปสังเกตไอแพดที่เขาลืมไว้ ครอบครัวพายายไปรพ. เขาลืมไว้ ผมก็เอ๊ะ มันแปลกๆ ได้ยินเสียงอะไร ก็ไปเปิดดู ปรากฏว่าเขาก็คุยกันเหมือนเดิม คุณต่ายเอาหมูยอไปให้แม่ตร. ผมเห็นในไอแพดก็ถ่ายรูปไว้ ทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ติดต่อกันแล้ว แต่ก็ยังคุยกันเหมือนเดิม จากนั้นผมก็ขึ้นไปบ้านส่งภาพที่เขาคุยไลน์กันไปให้เพื่อนเขา บังเอิญเพื่อนเขาไปกับครูต่ายด้วย ครูต่ายเลยโมโหรุนแรง โทรด่าผมสารพัด ไม่เอามึงอีกแล้ว ประมาณนี้ ทำให้กูอับอาย ผมก็พยายามตามง้อเขาเหมือนเดิม แต่เขาไม่ยอมขึ้นมาบ้านหลังที่เราอยู่ด้วยกัน ประมาณปลายๆ ก.ค. ผมไปนอนที่โรงเรียน เพราะยังไงเขาก็คงไม่ขึ้นมาแล้ว ไม่เกินคืนหรือสองคืน มีคนโทรมาบอกว่าให้มาเก็บข้าวของนะ ต่ายโยนเสื้อผ้าใส่ถุงดำโยนออกนอกบ้านแล้ว มีการคล้องประตูไว้ ผมก็ไปขนของเอา สิ่งของผมก็ไปขนมาหมดเลย
ที่ไปเจอครูต่ายที่ผับ บังเอิญเจอหรือตั้งใจไปดู?
ผอ.สุข : ตั้งใจไปดู คิดอยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ไม่ไปกับเพื่อนเขาอยู่แล้ว
เพิ่งรู้ว่าผู้ชายเป็นดาบตร.?
ผอ.สุข : ครับ มีคนส่งมาให้ครับ
ไทม์ไลน์สองคนนี้สำคัญมาก วันนี้การกลับมาคบกันเขาไม่กลับแล้ว ธงผอ.คือเขาแจ้งความผอ. ผอ.ก็แจ้งความเขา ต่างคนต่างดำเนินคดี ทั้งเมีย ทั้งนายดาบ มันนัวกันอยู่อย่างนี้ วันนี้ผอ.มีธงในใจคือแยกย้าย?
ผอ.สุข : ใช่ครับ ต่างคนต่างถอนแจ้งความทั้งหมดเลย แล้วมาคุยเรื่องลูก
พอผอ.ให้ข่าวกับสื่อ ทางโน้นไม่โอเค บอกว่าผอ.ใส่ความเขา วันนี้เขาเลยมาชี้แจงในมุมเขา ว่าผอ.พูดไปฝ่ายเดียว วันที่มีคนโทรมาบอกว่าเมียโยนเสื้อผ้าออกมานอกบ้าน ไปเก็บมั้ย?
ผอ.สุข : เอาครับ เขาใส่ถุงดำเลยครับ ผมก็ไปเก็บออกมา แล้วนอนที่โรงเรียน ตอนนั้นไม่มีแม้กระทั่งหน้าต่าง ประตู ผมก็นอนตรงนั้นเลย ได้ซื้อเตียงใหม่ ที่นอนใหม่ จากนั้นผมก็อยู่ปกติ ไม่ได้เกิดเรื่องกันเลย
แล้วมีเรื่องได้ยังไง?
ผอ.สุข : เขาไปรับส่งลูกทุกวันที่โรงเรียน แต่เราไม่ได้คุยกัน ผมก็อยู่กับลูกประจำ ทีนี้มีรถตร.เข้ามา ประมาณส.ค.บอกว่าให้ไปให้ปากคำ ผมก็งงว่าให้ปากคำอะไร ผมตัดสินใจแล้วตอนนั้นเลิกแล้ว ไม่ติดต่อกันอยู่แล้ว แต่จะขอดูแลลูก ตอนลูกอยู่กับผม ผมให้เงินลูกพันสองพันประจำ มีหมายมาบอกว่าครูต่ายไปแจ้งความหมิ่นประมาทผม ผมก็ตกใจ ผมยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ไปที่สภ.เขมราช เขาแจ้งความเพราะตัวที่เราโพสต์ไป
โพสต์อะไร?
ผอ.สุข : โพสต์รูปเขาที่จับได้ที่ผับ จำคร่าวๆ คือหมดเวรหมดกรรมกันสักที ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป แล้วรอรับเวรกรรมกันไป มีเพื่อนในเฟซฯ มาคอมเมนต์
ทำไมถึงไปโพสต์?
ผอ.สุข : ด้วยความเสียใจครับ เสียใจ น้อยใจ
คุณโพสต์ว่าเมียไปมีชู้ทั้งที่คุณนอนอยู่บ้าน ญาติผู้ใหญ่ไม่เคยห้ามปราม มีแต่ยุยงส่งเสริม ขอให้หมดเวรกรรม ต่อกัน ตายก็อย่ามาเผา จะเกิดอะไรอย่ามาวุ่นวาย มันเป็นเสนียดจัญไร ต่อไปรับรอรับผลกรรมที่ทำไว้ เขาแจ้งความคุณอันนี้?
ผอ.สุข : ใช่ครับ
คุณเอารูปเขาไปลงว่าเขาไปกับผู้ชายคนใหม่คือดาบ แล้วยังไง?
ผอ.สุข : ก็ไปให้ปากคำปกติ ไปนอนที่โรงเรียนเหมือนเดิม สักพักมีจดหมายมาอีก เป็นของดาบตร. หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเหมือนเดิม เป็นข้อความอันเดียวกัน ผมก็ไปให้ปากคำที่สภ.แล้ว
คุณมีลงอีกใช่มั้ย วันเกิดคุณต่าย ฝากแฮปปี้ ปี้ ปี้ ปี้ ให้กัน จน ห..แหกเลยจ้า นางวันทองด้วยจ้า.. ทำไมคุณโพสต์อันนี้?
ผอ.สุข : มันเสียใจมากเลยครับ ด้วยความเสียใจ คับแค้นใจ ถ้าเขาคุยกับผมบ้างสักนิดนึงว่าเราไปด้วยกันไม่ไหวแล้วนะ ต่างคนต่างแยกได้มั้ย แต่นี่เขาไม่ยอมเลย เขาไม่คุยเลย มีแต่ไล่ผมอย่างเดียว แล้วไม่ยอมคุยเลยนะครับ เฟซฯ ไลน์ เบอร์แม่ยาย บล็อกผมหมดเลย ทั้งหมดมุมผมมีแค่นี้
เคยไปคุยกับดาบมั้ย?
ผอ.สุข : ไม่ครับ ไม่เคยเห็นหน้ากันเลย แม้แต่เฟซฯ ที่ลงต่างๆ มีแต่เพื่อนส่งมาให้ทั้งนั้น
แล้วที่ไปเจอล่ะ?
ผอ.สุข : ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นดาบ แค่ถ่ายไว้เฉยๆ ไม่ได้คุยเลย ผมก็พาต่ายกลับบ้านเลย ไม่ได้ทะเลาะกัน
คุณแจ้งความอะไรฝ่ายหญิง?
ผอ.สุข : ชู้สาวครับ และวินัยของดาบ และของต่ายด้วย ของต่ายเป็นที่สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ต่างคนต่างแจ้งครับ
เรื่องราวที่ผอ.เล่ามา เป็นอย่างนั้นมั้ย?
ครูต่าย : ไม่จริงเลยค่ะ ประเด็นแรกหนูกับผอ.สุข แต่งงาน 20 เม.ย.2558 ตอนนั้นหนูแต่งงาน มีลูกกับเขาคนแรก เป็นผู้หญิง ตอนนี้อายุ 10 ขวบพอดี ประเด็นแรกเลย แต่งงานกันมา หนูท้อง ก็ย้ายไปอยู่กับเขาที่ปั๊มน้ำมันข้างโรงเรียน พอสิ้นเดือน เงินเดือนเขาออก เขาไม่กลับมานอนกับหนูกับลูก ทิ้งให้หนูอยู่กับลูกเพียงลำพัง แล้วห่างไกลชุมชนด้วยในส่วนนี้ ขณะที่ตอนหนูท้อง 8-9 เดือน หนูขายของในโรงเรียนเขาและขายน้ำมันด้วย เวลาหมอนัดฝากท้อง บางทีเขาก็ไม่วางพาหนูไป หนูต้องขับรถไปเอง ซึ่งจากปั๊มน้ำมันพาไปคลินิก ประมาณ 15 - 16 กิโล ประเด็นหลักเลยคือเขาดื่มสุรา ติดสุรา บางวันก็ไม่กลับ
เขากินเหล้าอะไร?
ครูต่าย : เหล้าขาว 40 ดีกรี อันนี้คือความจริง
ผอ.สุข : ที่กินเหล้าขาวเพราะรายจ่ายผมก็เยอะ ลูกน้องก็กินเหล้าขาวด้วย ก็กินด้วยกัน มันก็ถูกด้วยครับ
ยังไงต่อ?
ครูต่าย : ประเด็นคือเขาไม่มาค้างกับหนู กลับดึก มีผู้หญิงทักมา ลงรูปคู่ ในส่วนนั้นไม่ได้เก็บหลักฐาน เพราะหนูคิดว่าหนูเพิ่งแต่งงาน คำผู้เฒ่าผู้แก่หม้อข้าวยังไม่ดำ ให้อดทนไว้ ทั้งที่ตอนนั้นหนูท้องแก่ ทำของขายไปด้วย ขายน้ำมันไปด้วย ทะเลาะกันครั้งแรก คลอดลูกมาได้ 3 เดือน เขาเมา เขาอุ้มลูกหนูขับรถไปบ้านพ่อกับแม่เขา หนูเลยโทรหาแม่ให้แม่พาหนูไปขนเอาของหน่อย เขาเมาแล้วขับรถพาลูกหนูไปแล้ว ทั้งที่ลูกยังไม่หย่านมเลย เราก็ทะเลาะกันมาเรื่อยๆ เพราะเขาเมา เขาติดสุรา ทะเลาะกันแรงที่สุดช่วงปี 65 ตอนนั้นเขาเมา ทำร้ายร่างกายหนู ในส่วนนี้ได้ลงบันทึกประจำวันไว้ ต่อมาเขาก็พูดคุยกับหนูว่าจะไม่ทำอีกแล้ว จะอยู่กับหนูและลูก หนูก็ถามจะเอาอะไรเป็นหลักประกัน เลิกเหล้ามั้ย เขาบอกได้ ยอมทำทุกอย่าง หนูเลยพาเขาไปเลิกเหล้าที่วัดแห่งนึง ไปหาพระอาจารย์ดื่มน้ำสาบาน เขาสัญญาว่าจะออก 5 ปี แต่เขาทำได้แค่ปีนึง กลับมาบ้านเขายกขันธ์ห้าขอพระพุทธรูปที่บ้านว่าเขาจะขอดื่มเหล้า เขาบอกเหมือนเขาทำไม่ได้แล้ว
ผอ.สุข : อันนี้ก็จริงนะครับ แต่ได้โทรสอบถามพระอาจารย์ที่ให้ดื่มน้ำ พระอาจารย์บอกว่าให้ยกขันธ์ห้าขอกับพระพุทธรูป เพราะช่วงนั้นผมดื่มสปาย ท่านบอกดื่มได้ อย่าหักดิบตัวเองเลย
ยังไงต่อ?
ครูต่าย : หนูให้โอกาสเขาอีกครั้งนึง หลังจากเขายกขันธ์ห้าเขาก็กลับมาดื่ม 40 ดีกรีเหมือนเดิม ทุกครั้งที่ดื่มก็จะมีการทะเลาะกัน ในส่วนนี้หนูเริ่มไม่ไหวแล้ว ทะเลาะกันทีไรก็มีแต่เมา ประเด็นคือเขาติดดื่ม ชอบสังสรรค์ ไม่มีเวลาให้ครอบครัว แม้แต่ทานข้าวด้วยกันพ่อแม่ลูกก็ยังไม่มีเวลาเลยในส่วนนั้น
กินเหล้าจริง ไปขอพระพุทธรูปขอกลับไปกินเหล้า?
ผอ.สุข : ก็ดื่มด้วยกันเป็นประจำ บางทีเขาซื้อเบียร์ซื้ออะไรมาให้ผมด้วย ก็ด้วยกันแหละครับ แต่เขาไม่ได้ดื่มบ่อย บางทีเขาก็ซื้อมาให้
จริงมั้ย ครูดื่มด้วยจริงมั้ย?
ครูต่าย : จริงค่ะ
ทนายพัฒน์ : ดื่มทุกวันมั้ย
ผอ.สุข : นานๆ ทีครับ ที่ดื่มอยู่บ้านเพราะไม่อยากออกไปข้างนอก อยากอยู่กับลูกกับเมียนั่นแหละครับ แต่ชอบดื่มจริงๆ บางทีมีเพื่อนมาหา บางทีก็ดื่มกับเขา ฝ่าหญิงก็ดื่มด้วยกัน บางทีเขาซื้อมาให้ด้วย ด้วยความเป็นสามีภรรยา
ก็ดูปกติ ไม่มีอะไร?
ผอ.สุข : เวลามีงานเลี้ยง งานสงกรานต์ ก็ซื้อเบียร์มาดื่มด้วยกัน
ครูต่าย : ดื่มด้วยกันเป็นบางครั้งค่ะ
อะไรทำให้ครูต่ายไม่โอเคกับเขา จนไปมีดาบ?
ครูต่าย : หนูจะซื้อเบียร์ให้เขา เพราะกรณีเขากินเบียร์หนูยอมรับได้ เพราะเขาก็ต้องมีสังคม แต่ประเด็นคือเขาจะเอาเหล้าขาวใส่ขวดน้ำเปล่าธรรมดาแล้วซ่อนหนูไว้ เขาไม่ค่อยไปโรงเรียนค่ะ ตื่นขึ้นมาก็ใช้เหล้าล้างหน้าแปรงฟันแทนแล้วค่ะ
จริงมั้ยผอ.?
ผอ.สุข : มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับ ที่ไม่ไปโรงเรียน เพราะผมทำงานอยู่บ้าน ทำงบประมาณก็ทำอยู่ที่บ้านอยู่แล้ว มีเครื่องปริ้นท์อยู่แล้ว ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ดื่มแล้ว อยู่โรงเรียนก็ปกติ
เขาเอาเหล้าขาวล้างหน้าแปรงฟันเพื่ออะไร?
ผอ.สุข : หนูก็ไม่ทราบสาเหตุ เขาบอกเครียด หนูก็ปล่อยผ่าน เขานั่งดื่มทั้งวัน ตอนเช้าหนูกับลูกไปโรงเรียน เลิกเรียนก็กลับมาพร้อมถ้วยชามกองโตที่ไม่ได้ล้าง ครัวก็สกปรก เขาเอาคนอื่นมากินในบ้านสังสรรค์กันทุกวัน ตกเย็นหนูงานบ้านก็ต้องทำ ลูกก็ต้องเลี้ยง มาเจอสภาพอดีตสามีนั่งเมาทุกวัน มันทำให้เราเริ่มหมดความอดทน
ทำไมผอ.ถึงออกมาร้องไห้?
ดาบตร. : ก็น่าจะร้องอีกครับ อยากดูการแสดงละครครับ เขาแสดงละครที่ร้องไห้กับนักข่าว ชัดเจนครับ
ผอ.สุข : แล้วแต่เขาครับ มุมมองของเขาครับ
ดาบตร. : คิดถึงว่าใครตายก่อนถึงร้องไห้ขนาดนี้
เขาบอกเขาร้องไห้เพราะโดนแย่งของรัก?
ดาบตร. : ผมไม่ได้แย่งครับ
ผอ.สุข : ก็แล้วแต่เขาครับ เพราะในขณะที่เขาคบกัน ผมไปจับได้ ผมก็ยังอยู่กับเขาอยู่เลย
ลงมาเผชิญหน้ากันเลยมั้ย?
ครูต่าย : ไม่ค่ะ ที่ผ่านมาก็เห็นมาเยอะแล้วค่ะ ผู้ชายคนนี้เขาทำได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดีค่ะ เขาสามารถบีบน้ำตา ก้มกราบขอขมาพ่อแม่หนู สุดท้ายลับหลังเขาก็ด่าพ่อแม่หนูในทางเสียๆ หายๆ ว่าพ่อแม่หนูไม่สั่งสอนหนู เขาทำได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งก้มกราบเท้าหนูเขาก็เคยทำ แต่เขาไม่เคยปรับปรุงตัวเลย กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่หนูให้อภัยเขา
มันไม่มีทางกลับมาคบกันแล้ว แต่ธงวันนี้คือจะเอายังไง เพราะมีคดีค้างกันอยู่ ครูต่ายลงมาเจอมาคุยให้รู้เรื่องกันเลยดีกว่า วันนี้ผอ.สุขต้องการแค่นี้เลย เป็นไปได้มั้ยทนาย?
ทนายพัฒน์ : ถ้าเจรจากันได้ ทุกอย่างก็สามารถจบได้ครับ ปัญหาทุกอย่างมีทางออก
ผอ.สุข : ใช่ครับ ต่างคนต่างถอนแจ้งความ ต้องการจบ พูดคุยเรื่องลูกจะจ่ายเท่าไหร่ ยังไง เลี้ยงดูเท่าไหร่ เรื่องกลับมาผมไม่มีแล้วล่ะ ผมก็ตัดใจตั้งนานแล้ว ไม่อยากให้เป็นคดีความกันต่อไป เพราะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงิน มันทำให้เสียสุขภาพจิตด้วย เขามีความสุข เพราะไปอยู่ด้วยกัน แต่ผมต้องนอนโรงเรียน
คุณยังไม่ได้เคลียร์เรื่องผู้หญิง?
ผอ.สุข : มันนานแล้วครับ ตั้งแต่ 10 ปี เป็นลูกศิษย์ ไม่มีชู้สาว มีแต่คุยกัน อาจารย์คะ คิดถึงนะคะ
ไม่ได้เจออดีตภรรยานานแค่ไหน?
ผอ.สุข : ประมาณ 4-5 เดือนครับ
ทางผอ.บอกว่าไม่มี?
ครูต่าย : มีค่ะ มีมาเรื่อยๆ ค่ะ แม้กระทั่งอยู่กับหนูและลูก เขาก็ยังโพสต์รักผู้หญิงคนอื่น มีภาพค่ะ
ผอ.สุข : น่าจะเป็นตอนที่โกรธกัน
รักนะคนนี้ค่าดอง 2 แสน ทอง 2 บาท?
ผอ.สุข : วันนั้นผมไปทานข้าว แล้วทะเลาะกับฝั่งนี้ ก็เลยขอถ่ายรูปกับเขา น้องพนักงานเสิร์ฟ ไม่รู้จักกันเลย ขอถ่ายภาพเฉยๆ ผมเขียนเอง ยอมรับครับ ผมจำไม่ได้ว่าปีไหน ตอนนั้นทะเลาะกัน ก็เลยลองโพสต์ภาพ ว่าเขาจะหึงหรือเปล่า ผมโพสต์เล่นๆ ลอยๆ เฉยๆ ไม่ได้ไปหาจริงจัง ยืนยันเลยครับ
มีอีกมั้ย?
ครูต่าย : จากนั้นมีข้อความแชตมาเรื่อยๆ เขาโทรหากัน บอกคิดถึงกัน
ผอ.สุข : อันนั้นน่าจะเป็นลูกศิษย์ คุยประจำอยู่แล้ว ลูกศิษย์ที่เคยสอนอาชีวะศึกษา เขาทำงานอยู่ที่อื่น เขาบอกคิดถึงนะคะ เราก็บอกคิดถึงเหมือนกัน เราคุยเล่นเฉยๆ ปี 61 ผมจับได้ว่าต่ายไปคบกับแฟนเก่า ถามดูสิครับ
ดาบสั่นหัวเลยนะ?
ผอ.สุข : จริงๆ ครับ ผมยืนยันได้เลย ตอนนั้นเขาอยู่ปั๊มน้ำมัน เขาบอกว่าอยู่คนเดียว เขาเหงา เขาเลยคุยกัน เมียแฟนเก่าทักมาหาผมว่าเป็นสามีต่ายมั้ย
ตอนนี้โยนกันไปโยนกันมา สาดโคลนใส่กัน เอางี้ดีกว่า ตอนนี้ปัญหาคุณจะจบยังไง คำไหนที่คุณต่ายรู้สึกว่าหมิ่น?
ครูต่าย : คำว่าชู้ เสนียดจัญไร ถ้าโพสต์เดียวหนูยอมรับได้ เพราะทะเลาะกันทีไรก็จะโพสต์ด่าหนู
ดาบตร. : มีพฤติกรรมก่อกวน
ครูต่าย : โพสต์ประจานด่าหนูไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ทะเลาะกันค่ะ เราไม่ได้ทะเลาะกันรายเดือน รายสัปดาห์ด้วยซ้ำ
คุณเลยแจ้งความเขา แจ้งกี่คดี กี่กรรม?
ครูต่าย : 1 กรรม 1 คดีค่ะ
ของดาบกี่กรรม?
ดาบตร. : 1 กรรมเหมือนกัน มันอดไม่ได้
ข้อความไหน?
ดาบตร. : แฮปปี้ ปี้ ปี้ นี่แหละครับ เป็นโพสต์เพื่อนต่ายก็ยังตามไปคอมเมนต์
ผอ.สุข : มันเสียใจมากครับ
ดาบตร. : อ้างแต่เสียใจ โยนขี้ให้ผู้หญิง เฮ้อ
ผอ.สุข : ผมไม่ได้ตั้งใจหรอกครับ ความเครียด
ครูต่าย : ถ้าโพสต์เดียวหนูยอมรับได้ แต่มันหลายโพสต์
หลายโพสต์มั้ย?
ผอ.สุข : ผมลบออกหมดแล้วครับ ผมโพสต์ครับ
คุณจะเอายังไง?
ผอ.สุข : จุดประสงค์ผมต่างคนต่างถอนแจ้งความได้มั้ย แล้วมาคุยเรื่องลูก
ดาบตร. : ง่ายเกิ๊น เรื่องลูกผมกำลังดำเนินการไปขอรับเป็นบุตรบุญธรรมเพื่อให้ได้สิทธิ์ของผม ไม่ต้องมาเลี้ยงครับเพราะไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอก ขนาดคลังลูกออมสิน 2 อันของเด็ก กว่าจะได้พันกว่าบาทเยอะมั้ย ไปแคะเงินลูกไปกินเหล้า
ผอ.สุข : ไม่มีหรอกครับ ผมเอาไปใช้ที่โรงเรียน
ครูต่าย : ลูกเก็บหอมรอมริบมา
คุณเอาไปไหน?
ผอ. : เอาไปใช้ที่โรงเรียน เอาไปเติมน้ำมันรถ วันนั้นนักการไม่มีน้ำมันรถเติม ผมก็หยิบมาก่อน ว่าจะเอาไปคืนอยู่ แต่ห้วงเวลานั้นเราทะเลาะกันอยู่ ผมเอาจริง ก็เอาด้วยกันนั่นแหละ ยืมก่อนแล้วคืน แต่ยังไม่ได้คืนเพราะเขาเก็บกระปุกออมสินไปก่อน มันไม่ได้คุยกันเลย
คุณรู้จักดาบได้ยังไง?
ครูต่าย : ตอนนั้นหนูเลิกกับเขาแล้ว เพราะเขาโพสต์ผ่านเฟซว่าจบสิ้น จบกันแฟร์ๆ เขาเผารูปแต่งงาน
ผอ.สุข : ปี 61 นั่นแหละครับ
คุณยึดถือว่าอันนี้คือเลิกกันแล้ว คุณก็มาเจอทางดาบ?
ทนายพัฒน์ : ลูกคนเล็กอายุเท่าไหร่?
ผอ.สุข : 6 ขวบครับ
ทนายพัฒน์ : ลูกเกิดพ.ศ.อะไรครับ
ครูต่าย : 62 ค่ะ
เผารูป 61 แต่ 62 คุณยังมีลูกกับเขาอยู่?
ครูต่าย : ใช่ค่ะ
แสดงว่าเขายังไม่ได้เลิกกับคุณสิ?
ผอ.สุข : ยังไม่ได้เลิกครับ อยู่กันถึง พ.ค. 68 ความหมายผม ผมไม่ได้คิดจะเลิกกับเขาเลย มีแต่เขาบอกเลิกๆ เลิกเอง ที่บอกไปคบกับดาบ เขาบอกเขาเลิกกับผมแล้ว แยกทางกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 68 แต่เม.ย.68 เราก็ยังรถแห่ด้วยกันเลย
ดาบตร. : ผอ.พูดเรื่องนี้อายหน่อย ให้เขาโฟนกันเข้ามาเลย นี่ก็แถไปเรื่อย
ทนายพัฒน์ : ความเป็นจริงเลิกกันประมาณเดือนไหน
ผอ.สุข : 22 พ.ค. 68 ที่เขาตบผม
ทนายพัฒน์ : จริงมั้ยครับ
ครูต่าย : หนูยอมรับว่าหนูเลิกกับเขาตั้งแต่ก.พ.68 หนูไปดูคอนเสิร์ตลำไย ที่วัดปากแซง เขาไปด้วย ณ ตอนนั้นเขาเมา เขาอยากไปด้วย หนูเลยให้เขาไป เขาบอกจะไปดูแลหนู แต่เขาเมาเดินเซ แล้วทะเลาะกันในรถ หนูบอกถ้าจะมาทะเลาะกันแบบนี้ ลงรถเลย คุยกันไม่รู้เรื่อง พอกลับมาที่บ้าน เขาไม่ให้หนูนอนเลย เขาเคาะประตู เอาค้อนตีตะปูทุบห้อง มีอะไรต้องคุยกัน ทำไมไม่อยากให้ไปด้วย ประมาณตี 2
ทนายพัฒน์ : แล้วคบดาบช่วงเดือนไหน
ครูต่าย : มิ.ย. ปี 68 ค่ะ คุยกันในเฟซฯ แล้วนัดเจอกัน ก.ค. 68 ค่ะ
ผอ.สุข : 4 ก.ค. ที่ผมถ่ายรูปไว้
เหตุการณ์ไม่นาน?
ผอ.สุข : ผมก็งงๆ ว่าเขาไปคบกันยังไง มีแต่เขาเลิกกับผมแล้ว แต่ทำไมเรายังนอนอยู่ที่บ้านด้วยกันล่ะ จนถึงปลายก.ค.68 ผมก็ไปที่โรงเรียน
มันคาบเกี่ยวกันอยู่ ถามทนายพัฒน์ก่อน กรณีนี้เขาฟ้องชู้?
ทนายพัฒน์ : น่าจะเป็นการร้องวินัย เพราะการฟ้องชู้ได้ต้องมีทะเบียนสมรสก่อน ตัดเรื่องฟ้องชู้ไปเลย มันไม่ได้อยู่แล้ว
กรณีที่มีการแต่งงาน มีหลักฐานต่างๆ นานา ไม่สามารถเอามาเป็นพยานหลักฐานได้?
ทนายพัฒน์ : เรื่องฟ้องชู้ไม่ได้ครับ แต่เรื่องวินัยไม่เกี่ยว เพราะวินัยเป็นเรื่องศีลธรรมมากกว่า ไม่ได้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับ อันนี้ไม่ว่ากัน สามารถไปร้องได้
ทางผอ.อยากจบยังไง?
ผอ.สุข : ต่างคนต่างแยกย้ายเถอะครับ มันเหนื่อยแล้ว เสียเงินเยอะ เดินทางก็เยอะ ผมไปอุดรฯ ทีละหมื่น ก็นอนโรงแรม ไปกลับก็ไกล
มองยังไง?
ทนายพัฒน์ : การจบคดีถือว่าดีครับ เข้าใจว่าทะเลาะกัน สุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวเกิดจากความหึงหวง ถ้ามีการดำเนินคดีต่อไป ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายจะบานมาก
ดาบตร. : ยังไงผมก็ไม่ยอม เพราะผมได้คุยกับทางทีมงานไปแล้ว ผมมีศักดิ์ศรี ผมเป็นตร. อยู่ดีๆ มาร้องผม ขนาดเรียกชู้ ยังไม่มีสิทธิ์เรียกเลย ทะเบียนสมรสคุณอยู่ไหน คุณไปให้สุดสิ ไม่ใช่เอา 1 มาแลก 2 บอกเลยผมไม่ยอม
ผอ.สุข : ท่านไม่ยอม ไม่เป็นไร ผมขอฝั่งอดีตภรรยาได้มั้ย ต่างคนต่างถอนเถอะ ผมจะถอนแจ้งความที่เขต ให้เขาถอนแจ้งความที่สภ. ส่วนฝั่งดาบจะดำเนินคดีต่อเลยก็ได้ แยกส่วนกันก่อน เห็นแก่ความสัมพันธ์เราได้มั้ย ที่อยู่ด้วยกันมา 11 ปี
คุณไม่มีการไปร้องวินัยเขา คุณก็จะถอน?
ผอ.สุข : ใช่ครับ ฝ่ายชายบอกว่าไม่ถอนก็ไม่เป็นไร ก็ดำเนินไปเลย
ดาบตร. : ร้องไห้ให้ผมดูก่อน ผมถึงจะถอน
ผอ.สุข : มันร้องไม่ออกแล้วครับ มันไม่มีน้ำตาแล้ว
ดาบตร. : ตอนที่ทำ ผมจะเอานักข่าว เอาทนายไป ผกก.ผมแอดมิตอยู่ก็โทรไปกวน รองผกก.ก็รับสาย เมาแล้วโทรไปหาเขา ถูกมั้ย
ผอ.สุข : ใช่ ผมโทรไปจริง
ดาบตร. : นายผมเขาไม่รู้เรื่อง เมามาแล้วก็โทร
ผอ.สุข : ผมดูในเฟซบุ๊กไง
ดาบตร. : นายผมก็บอกว่าอย่าไปยอมมัน มันเกินไปคุณ โทรเรียกเดชาก็อีกเรื่องนึง หาคนมาไกล่เกลี่ย
เดชาคือใคร?
ผอ.สุข : ผมร้องไปที่จเรแห่งชาติ เขารู้เรื่อง ติดต่อต่ายไม่ได้ ติดต่อแม่ยายไม่ได้ ผมไม่รู้เหมือนกัน แต่พูดง่ายๆ คือเขาเป็นเจ้าหน้าที่
ดาบตร. : แล้วไปรังควาญเขาถึงบ้านพ่อตาคืออะไร
ผอ.สุข : เขาอยากไปเจรจาให้ผม
ดาบตร. : ข่มขู่นะ
ผอ.สุข : ไม่ได้ข่มขู่
ครูต่าย : เดชาไปบริษัทพ่อหนู 2 ครั้ง
เขาแชตบอกให้ต่ายไปปรึกษาแฟนว่าจะยังไง แต่เขาหวังดีกับทั้งสองคน เขาขู่ตรงไหน?
ครูต่าย : เขาไม่ได้ขู่ แต่เขาไปหาพ่อหนูที่บริษัท
ดาบตร. : โทรไปหาพ่อ แล้วไปถึงบริษัทพ่อ 2 ครั้ง มันดูเหมือนไม่ปลอดภัย
เอาตรงๆ นะเป็นคนกลาง ผมว่าเรื่องนี้ จริงๆ อย่างที่เขาพูดเลย ถ้าสู้กันต่อไป มันก็เจ็บกันทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ ทำไมถึงไม่คิดว่าวันนี้ต่างคนต่างแยกย้าย ผมว่าผกก.ดาบเองก็คงอยากให้จบนะ ต่างคนต่างแยกย้าย?
ผอ.สุข : ครับ จะเป็นผลดีที่สุดเลยครับ จะขอบคุณมากเลยครับ ให้ผมขอโทษ ผมก็ขอโทษได้
ทนายพัฒน์ : การเจรจาตอนนี้แยกกันแล้ว มีการจดทะเบียนใหม่แล้ว แต่เรื่องที่มีปัญหา เข้าใจว่าเป็นเรื่องศักดิ์ศรี ถ้าลดลงได้ มันเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ตัดสินนะครับถ้าจะดำเนินคดีต่อ แต่มุมมองข้อกฎหมาย ถ้าดำเนินคดีต่อ ถามว่าเกิดประโยชน์แก่สาธารณะมั้ย มันไม่เกิด เพียงแต่ว่าสุดท้ายทุกคนอยากได้คำว่าชนะ แต่ถามว่าโทษทางกฎหมาย ถ้าดูพฤติการณ์แล้ว ข้อหาที่เกิดขึ้น ผมว่ามันมีที่ไปที่มา มีเหตุผล ไม่มีใครมีประวัติที่ไม่ดี เชื่อว่าศาลท่านก็คงเมตตารอลงอาญาไป แต่แค่ว่าคำว่าชนะแต่มันก็ไม่ได้อะไรนะครับ
ในฐานะที่ผมขึ้นศาลบ่อย มันก็ไม่สนุก?
ดาบตร. : เขาเริ่มก่อน
ทนายพัฒน์ : ทั้งฝ่ายจำเลยและฝ่ายโจทก์ไม่สนุกเหมือนกันทั้งคู่นะครับ
ดาบตร. : ผมเข้าใจครับ พฤติกรรมมันไม่หยุด มันไปต่อ คุณโทรไปหาอย่าลืมแวะเมียคนแรกนะ อยู่สกลฯ แล้วมีหน้าที่อะไรไปเช็กว่าผมแต่งงานแล้ว
ผอ.สุข : ผมไม่ได้เช็ก มีคนส่งมาให้ครับ
ดาบตร. : ใครส่งมาให้ล่ะครับ
ทนายพัฒน์ : มีพฤติกรรมค่อนข้างแซะ ถูกต้องมั้ยครับ
ดาบตร. : ถูกต้องครับ
ครูต่าย : แซะตลอด
ดาบตร. : บอกว่าจะเอาพวกเราออกทั้งสองคนโน่นนั่นนี่
ทนายพัฒน์ : ถ้าเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ปล่อยให้มันผ่านไปได้มั้ย เราว่ากันหลังจากนี้ ทำบันทึกข้อตกลงจะไม่ดำเนินคดีกัน จะไม่แซะ ไม่พูดถึงกัน ต่างคนต่างจบ
ดาบตร. : ขอคดีเดียว นอกนั้นผมถอนให้หมด เรื่องหมิ่นประมาทผมขอ ดำเนินคดีไปแล้ว ก็รอลงอาญาไป ไม่ติดคุกหรอก ได้มั้ย
ผอ.สุข : ได้ครับ แต่ถ้าทั้งสองจะดีมากเลย
ดาบตร. : เออ อย่าตกใจสิ
พี่ดาบอย่าพูดอย่างนี้เลย เดี๋ยวคนดูจะหาว่าเป็นตร.แล้วไปข่มขู่เขา มันไม่ดี เราต้องนึกถึงว่าเราเป็นตร.ด้วย มันจะไม่เหมาะ ค่อยๆ คุยกัน?
ดาบตร. : ขอโทษครับพี่หนุ่ม
ผอ.สุข : ถ้าจบได้ทั้งหมด ผมยอมโพสต์ขอโทษขอโพยได้หมด ต่างคนต่างแยกได้มั้ย ท่านก็ได้เมีย ได้ลูก ได้ครอบครัวผมไปแล้ว ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้ว รถกับบ้านเขาก็เอาไปหมดแล้ว เพราะเป็นชื่อของเขา ผมก็ยอมหมดเลยครับ
ดาบตร. : ทิ้งหนี้ให้เขาใช้ไง
ผอ.สุข : ผมยอมให้หมดแล้ว เห็นใจผมด้วย เห็นแก่ความสัมพันธ์ที่เราอยู่มาด้วยกัน เขาบล็อกผมทุกอย่าง เลยไม่มีโอกาสได้คุยกันด้วยซ้ำ
ดาบตร. : คิดถึงตอนตัวเองพูดแซะด้วยท่านผอ.
ผมไม่รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง ทางนี้ต้องยอมรับว่าเขาคบกันมานาน มีลูกด้วยกันด้วย ผัวเมียก็ต้องมีบ้างแหละ ทะเลาะกัน ลิ้นกับฟัน วันนึงเมียอาจทนไม่ไหว แยกย้ายไป ไปคบฝั่งดาบ แต่ทางนี้มุมนึงเขาไม่เคยรู้มาก่อน ว่าเมียคบดาบตอนไหน จนเขามาเจอความสงสัยมันเกิด มันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะโมโห ต่อให้เขาเป็นคนไม่ดียังไง อยู่ดีๆ เมียไปคบคนอื่น เขาก็ต้องโกรธ มันก็มีการแซะ ขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าดาบเป็นคนใหม่ที่เข้ามาดูแลครูต่าย มีคนมารังแกครูต่าย ดาบก็ต้องปกป้อง ผมก็เข้าใจ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องหาจุดกึ่งกลางให้ได้ ดาบต้องเข้าใจว่าผอ.เขาทำถูกทำผิด ทำไม่ดี แต่เขาไม่รู้จริงๆ ว่าเมียไปคบกับคนอื่นแล้ว พอเขาไปเห็น ไปรู้ เขาก็มีอารมณ์ เหมือนกัน ดาบมีภรรยา วันดีคืนดี ดาบรู้ว่าภรรยาไปคบกับผู้ชายคนอื่น ดาบก็ต้องมีอารมณ์ มันเป็นปกติของมนุษย์ปุถุชน มันต้องคุยกันให้เคลียร์ว่าจะเอายังไง สุดท้ายต่อให้ขึ้นศาล ก็ต้องมีการไกล่เกลี่ย?
ดาบตร. : เข้าใจครับ ผมขอไปให้สุดครับ ส่วนนี้ผมไม่ก้าวล่วง แล้วแต่ต่าย
ผอ.สุข : ต่ายยอมมั้ยล่ะ
ครูต่าย : ไม่ค่ะ เพราะผอ.สุข เขาได้ส่งข้อความไปข่มขู่ผู้บังคับบัญชาหนู ว่าเขาจะไปร้องสพฐ,
สุดท้ายเรื่องนี้ สำหรับผมเองนะ ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายนี้นะ ครูก็ต้องเข้าใจด้วย ว่าตอนครูไปคบดาบ ครูไม่ได้คุยกับเขาก่อนว่าเฮ้ย พี่สุขเราสองคนไปกันไม่ได้นะ หนูจะไปมีคนอื่นแล้ว เราจบแล้วนะ?
ครูต่าย : หนูบอกแล้วค่ะ
ถ้ามีการพูดคุยก็อีกเรื่องนึง แต่เขาไม่รู้คุณมีฝั่งดาบ?
ครูต่าย : หนูบอกว่ามันหลายครั้งแล้ว
คุณบอกเขาว่าไง บอกเขามั้ยว่าคุณมีคนอื่น?
ครูต่าย : ยังค่ะ หนูบอกว่าเราไปกันไม่ได้หรอก ก็เลิกกันซะ หนูเหนื่อยที่ต้องมาทนกับคนที่ดื่มเหล้าทุกวันๆ หนูทำตามคำขอของลูก ลูกบอกว่าแม่ครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายได้มั้ย เราจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีก หนูไม่อยากมีพ่อที่เมาแล้วไม่สนใจลูกเมีย
อย่าเอาเด็กมาเกี่ยวเลย การมาถึงวันนี้ ลูกก็บอบช้ำพอแล้วล่ะ คิดว่าลูกก็คงไม่ชอบหรอก พ่อแม่มีปัญหากันแบบนี้ ทนาย?
ทนายพัฒน์ : ผมเข้าใจความรู้สึกผอ. ทางเราปฏิเสธแล้วว่าขอเลิก แต่มันไม่ได้ชัดเจน ไม่ได้เรียกผู้ใหญ่มาคุยกันเป็นชิ้นเป็นอัน
ครูต่าย : เรียกแล้วค่ะ แม่เขาก็มาด้วย เขาเคยโพสต์อยู่ค่ะ แม่เขามานอนบ้านหนู ตื่นเช้ามา แม่เขาไปขอว่ากลับไปอยู่ด้วยกันได้มั้ย แม่พาเขาไปเลิกเหล้าครั้งที่สอง สามปีแล้ว หนูเลยบอกว่าครั้งนี้หนูขอเป็นครั้งสุดท้ายเถอะ หนูเจอกับอะไรเยอะแยะที่ผ่านมา
ทนายพัฒน์ : เข้าใจว่าความเป็นผัวเมียทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ เหล้าคือปัญหาหลักเลย เขาติดสุรา
ครูต่าย : เขาติดจนขาดไม่ได้
ทนายพัฒน์ : แต่สิ่งที่ผมมองว่าเขาทำลงไปที่โพสต์ด่า ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ คำว่าเมียผมไปมีชู้เอง ชัดเจนอยู่แล้ว นางวันทอง คงตีความหมายได้อย่างเดียวว่ามีชู้ ถ้อยคำค่อนข้างรุนแรง แต่วันนี้เขาขอโทษ เขายอมรับผิดก็น่าเห็นใจเขาจริงๆ เท่าที่นั่งฟังนะ ในเมื่อเขาขอโทษแล้ว จะให้อภัยหรือไม่ก็อยู่ที่สองคน เท่าที่ผมนั่งดูเขา เขาถอยหมดแล้วนะ
ครูต่าย : จริงเหรอคะ
ดาบตร. : ไม่ครับ พฤติกรรมที่ผ่านมาตลอดเลย
ครูต่าย : อย่างเขาร้องเรียนวินัยหนูไปแล้วตอนนี้
ทนายพัฒน์ : เมื่อมีการแจ้งความมา ในลักษณะการทำคดีปกติก็ต้องมีการแจ้งกลับ ลักษณะแก้เกี้ยวกัน เป็นเรื่องปกติของการใช้สิทธิ์อยู่แล้ว เราต้องเข้าใจ แต่วันนี้ถ้าสามารถเจรจาตกลงกันได้ มันจะจบทั้งหมดทั้งกระบวนการ
ครูต่าย : ถ้าหนูถอนแจ้งความ ยังไงเขาก็ไม่จบ
ทนายพัฒน์ : มันจะมีเรื่องของสัญญา ผมดูให้ก็ได้ครับ สองผมมองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่า ถ้ายังมีปัญหากัน ยังไงก็ขุดก็คุ้ย จริงไม่จริงไม่รู้ เอาตรงนั้นมาว่ากันก่อน เพื่อให้สู้กัน ผลเสียก็เกิดแก่ 3 คนนี้แหละครับ กระบวนการนักกฎหมายเอย ศาลเอยเขาพร้อมทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเท่าที่ดูไม่เห็นประโยชน์อะไรที่มากมาย ประโยชน์ต่อสาธารณะมันไม่มีเลยครับ
ครูต่าย : เข้าใจค่ะ สิ่งที่เขาโพสต์ด่าหนู ประจานหนู คนที่เข้าใจผิด ก็เข้าใจผิดไปแล้ว
ทนายพัฒน์ : ตอนนี้ที่จะไปบอกว่าลบแล้วเหมือนเดิม คงเป็นไปไม่ได้ เพราะความผิดมันสำเร็จไปแล้ว มันได้แค่การเยียวยา เท่าที่ฟังเขาบอกแล้วเขาจะโพสต์ขอโทษให้
ครูต่าย : มันก็แค่นั้นเหรอคะ แล้วหนูจะได้อะไรคะ
แล้วคุณอยากได้อะไร อยากให้เขาโดนอะไร?
ครูต่าย : อยากให้เขาโดนดำเนินคดีไปตามกฎหมายแหละค่ะ เพราะสิ่งที่เขาทำกับหนูมันเยอะแยะมากมาย ไม่ใช่แค่ว่าเขาร้องเรียนหนูนะคะ เขาโทรไปพูดให้คนนั้นคนนี้ฟัง ยังไงก็จะเอาอีต่ายออกจากความเป็นครู ฝั่งนี้ต้องออกจากการเป็นตร. แล้วทั้งสองคนต้องเลิกกัน เขาโทรไปหาทุกคนที่อยู่รอบข้างหนู แต่เขาไม่อยากเป็นพยานให้ เพราะเขาไม่อยากยุ่ง เขาโทรไปล่าสุดคือเจ้าของรถแห่ ด่าบุพการีหนูด้วย
ทนายพัฒน์ : ที่บอกว่าเขาไปทำนั่นทำนี่มันก็เป็นจริงแหละ มันไม่สามารถไปลบได้หรอกครับ ตอนนั้นอาจมีเรื่องอารมณ์หรืออะไร วันนี้ที่อยากให้สามท่านแก้ไขคือมันต้องเยียวยากัน อยากได้เงิน อยากได้คำขอโทษ อยากให้เขาติดคุก อยากให้เขาเสียประวัติ เราอยากได้อะไร แล้วได้มาจริง มันเกิดอะไรกับเรา
ดาบตร. : แต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน เอาตรงๆ เลยนะ ตั้งแต่แกตั้งธงมา อย่าลืมว่าเขาเริ่มกับผมก่อนนะ ผมพูดเลยตั้งแต่ทีแรก อยากให้มันติดคุก อยู่ดีๆ มาแซะ โทรไปหาคนนั้นคนนี้ ส่งภาพเก่าๆ
ถ้าผบ.ตร.ดูอยู่ ผมเชื่อว่าท่านคิดเหมือนผม ดาบเป็นตร. บังคับใช้กฎหมาย ดาบมีกฎหมายในมือ เวลาดาบจับใครมาได้คนนึงเวลามีประเด็น ตร.ก็จะให้ไกล่เกลี่ยกันดู วันนี้ดาบกำลังเข้าสู่กระบวนการนั้น เพียงแต่ผมไม่ได้เป็นตร. ผมเชื่อว่าดาบต้องมีมุมนี้เก็บไว้คิดมุมนึงด้วย ว่าอชีพเราคือตร. เตือนด้วยความหวังดี ทางนี้เขาถอนให้ การมีคนนึงไปร้องวินัย ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอก ถ้าเขาถอนให้ ก็จบ แยกย้าย ดาบเองก็ต้องเข้าใจอย่างว่า ตาผอ.เขาไม่รู้หรอกว่าเมียเขาไปคบกับดาบ พอเขารู้เขาก็โกรธตามด่าตามแซะตามนิสัยของเขา เราก็ใจกว้างมุมนี้ก่อน ส่วนคุณต่าย อาจโดนเขากระทำมา วันนี้ผมว่าถ้าเขายอมหมอบขนาดนี้ก็ยอมจบๆ กันไป ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ สุดท้ายถ้าเขาร้องต่อไป เราก็ไม่รู้นะว่าเรื่องคุณจะเป็นยังไงต่อ ผลจะออกมาเป็นยังไงยังไม่รู้ อย่าคิดว่ากูไม่โดนแน่ อย่าคิดว่าเขาจะโดนฝ่ายเดียว ให้ลองกลับมาคิดว่าเราจะโดนอะไรบ้างมั้ย ผมว่าวันนี้ถ้ามันแยกย้ายกันได้ ผมว่ามันจบ แต่ก็ต้องทำสัญญาไว้เลย ว่าจะไม่มีการไปยุ่งเกี่ยว ไม่มีการไปแซะอะไรอีก?
ครูต่าย : และจะไม่โทรไปหาใครอีก
ผอ.สุข : ที่โทรไปเพราะผมไม่สามารถติดต่อใครได้เลย ให้มาไกล่เกลี่ยกัน
ทนายพัฒน์ : เอาหลังจากนี้ สมมติว่าทำบันทึกไว้ก็ได้ ถ้าเขาโทร เขาก่อกวน จับได้ว่าเป็นเขา เขาจะยอมค่าปรับอะไร ก็สามารถทำเป็นสัญญาไว้ได้
ที่ผมพูดผมไม่ได้เข้าข้างฝั่งนี้นะ เพียงแต่ผมมองว่าเรื่องนี้สุดท้ายถ้าสู้กันไป มันเจ็บกันทุกฝ่าย ผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนถูกนะ อาจมีเรื่องอื่นๆ ที่เขาทนไม่ได้ อาจมีอะไรที่หนักหนาสาหัสกว่านั้น ดาบเองเขาก็มีศักดิ์ศรีของเขา เขาเป็นตร.ผมเข้าใจมุมเขานะ วันนี้ไม่แปลกหรอกถ้าเขาจะปกป้องคนที่เขารัก เขาคบต่ายก็ต้องปกป้องต่าย?
ผอ.สุข : ผมยอมรับแล้ว ไม่อะไรกันแล้ว ผมขอแค่อย่างเดียวแค่นั้น อยากให้จบทั้งหมด ผมก็ยอมถอนแจ้งความทั้งหมดเลย
ผอ.คิดมั้ยอะไรทำให้เขาไม่ยอมจบ?
ผอ.สุข : ความโกรธของเขานั่นแหละครับ ที่ผมไปโพสต์ นั่นแหละสำคัญ
ครูต่าย : ไม่ใช่ค่ะ
คิดใหม่ ทำไมไม่ยอมจบ?
ผอ.สุข : เขาคิดว่าผมโทรไปก่อกวน
เขาไม่ได้คิดว่า ผอ.โทรไปจริงๆ?
ผอ.สุข : ผมแค่อยากคุยกับเขา ว่ายังไง ผมติดต่อใครไม่ได้เลย ทั้งแม่ยาย ทั้งเขา ทั้งครอบครัวเขา แล้วผมจะคุยกับใคร ผมก็ต้องโทรไปที่ทำงานเขา
ต่อไปผอ.จะมีมุมแบบนี้อีกมั้ย?
ผอ.สุข : ไม่มีแล้วครับ แยกย้ายได้ยิ่งดีเลยตอนนี้
เคยมีการทำข้อตกลงมาแล้วครั้งนึงมั้ย?
ครูต่าย : เคยค่ะ ที่สภ.เขมราชค่ะ หนูเสนอข้อตกลงไปแล้วค่ะ พี่ชายเขาโทรมา เห็นแก่ลูกให้หนูไปไกล่เกลี่ย หนูก็ยอมไป เขาไม่ไปเอง เขาบอกว่าอยากให้หนูกับพี่ดาบ ถอนแจ้งความทั้งสอง แล้วเขาจะยอมจ่าย 1 แสน มันก็ไม่ได้ค่ะ ต่างคนก็ต่างกรรมต่างวาระค่ะ ตอนนั้นทำข้อตกลงแล้ว แต่เขาไม่ไป
ทนายพัฒน์ : ถ้าเอามาคุยวันนี้ ข้อเสนอนี้ได้มั้ย รับข้อเสนอนี้แล้วจบกันเลย จ่าย 1 แสน จบมั้ย
ผอ.สุข : ผมยอมจบ ยอมจ่าย แต่ทางตร.ก็ต้องยอมด้วย
ครูต่าย : ไม่ได้หรอกค่ะ ต่างกรรมต่างวาระ
ผอ.สุข : ผมขายที่แล้ว ผมยอมทุกอย่างแล้ว
ห่วงทุกคนเลยตอนนี้ เรื่องตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วล่ะ การที่คุณจะกลับไปคบเขา เป็นไปไม่ได้อีก วันนี้มีแค่เรื่องคดี ผอ.ยอมจ่ายเขาถูกมั้ย?
ผอ.สุข : ผมยอมขายที่แล้ว ผมคุยกับพนักงานสอบสวน แต่ให้ทางฝ่ายชายถอนด้วยได้มั้ย ผมถึงจะยอมจ่ายเดือนละ 1 หมื่นค่าเลี้ยงดูลูก และแสนนึงยอมจ่ายเลย แต่ฝั่งนี้ไม่ยอม ผมก็ต้องหาทนายมาสู้คดี
ดาบตร. : ฝั่งไหนไม่ยอม คุณคุยกับฝั่งต่ายก่อน คุณไม่ได้เสนออะไรให้ผมนะ
ทนายพัฒน์ : ลองคุยกันวันนี้ได้มั้ย ว่าเงื่อนไขอยากให้จบยังไง ตอนนี้เขาพร้อมแล้ว 1 แสนจ่ายได้เลยมั้ย
ผอ.สุข : โห ไม่ได้ครับ ผมต้องไปหาเงินครับ ขอเวลาไปหยิบยืมมาครับ สักสิ้นเดือนก็ได้ครับ
ครูต่าย : นานเกินไปมั้ยคะ
ให้โอกาสเขานิดนึง?
ทนายพัฒน์ : เป็นเงื่อนไขสัญญาก็ได้ ถ้าเขาจ่าย 1 แสนบาทได้ในเวลาเท่านี้ ทุกอย่างจบ แต่ถ้าจ่ายไม่ได้ ก็ไปต่อ ทำสัญญาลักษณะแบบนี้ก็ได้ครับ แบบนี้จะดีมั้ยครับ
ครูต่าย : หนูข้องใจว่า ณ ตอนนั้นทำไมเขาไม่ไปไกล่เกลี่ยก่อน
ผอ.สุข : ผมไม่ทราบข้อมูลนะ
ครูต่าย : หนูมีแชต นัดคุยกันเลยกับตร.
ดาบตร. : ตร.พยายามไกล่เกลี่ยครับ
ครูต่าย : ถามหนูว่าจะเอายังไง ให้ทำข้อตกลง หนูยื่นข้อตกลงไปให้เขาแล้ว แต่เขาเองที่ไม่มา
ผอ.สุข : ผมไม่ทราบเลยว่าวันไหน
ทนายผอ.มองยังไง?
ทนายผอ. : จริงๆ แล้วผมก็คุยนะครับ อยากให้ไกล่เกลี่ย อยากให้จบ แต่ประเด็นคือต่างคนต่างไม่ยอม จนมาสู่กระบวนการร้องวินัยและไปให้ปากคำที่สภ.ดงเย็น ถึงทราบว่ามีการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานสอบสวน เพื่อมาช่วยในคดีวินัยของท่านนายดาบ มันเลยพัวพันกันไปหมด ซึ่งผมอยากให้จบทุกฝ่าย เพราะยิ่งเจาะลึก ยิ่งขึ้นในชั้นศาล ผมสามารถเรียกพยานหลักฐานมาได้หมดเลย เช็กเบทโทรศัพท์ได้หมดเลย ว่าคุณติดต่อกันตอนไหน อันนี้ผมไม่อยากให้เกิดประเด็น อยากให้มันจบ มันเสี่ยงทุกฝ่าย
ทนายจะบอกว่ามีการเข้าไปพัวพันคดีนี้จากบุคคลอื่น ซึ่งพยายามช่วยฝั่งนี้?
ทนายผอ. : อดีตภรรยาไปให้การพนักงานสอบสวน เพื่อช่วยในคดีนี้ ว่าที่เลิกกับนายสุข เลิก 20 มี.ค. 68 แต่ความจริงยังอยู่ด้วยกัน ซึ่งมันปรากฏภาพในเฟซบุ๊กบุคคลภายนอก ซึ่งเขาโพสต์ไว้ มันก็ขัดแย้งกัน
ไทม์ไลน์ขี่กันอยู่ เพราะเขายอมรับแล้วว่าก.ค.?
ครูต่าย : ก.ค. คุยกันค่ะ หนูไปอยู่บ้านแม่ตั้งแต่ช่วงมี.ค.ค่ะ
ทนายผอ. : แต่มันมีภาพปรากฏครับ
ครูต่าย : ภาพปรากฏคือรถแห่ มีงานบุญ
ทนายผอ. : 23 เม.ย.ก็เดินกอดคอกันอยู่ใช่มั้ยครับ
ครูต่าย : อยู่ไหนคะ
ทนายผอ. : จะให้เปิดภาพมั้ยครับ
ครูต่าย : เปิดเลยครับ
ใครกอดคอกัน?
ทนายผอ. : นายสุขกับอดีตภรรยาครับ
ครูต่าย : เอาภาพเก่ามาเล่าหรือเปล่า
ผอ.สุข : พ.ค. เราอยู่ด้วยกัน ไปโรงเรียนก็อยู่ด้วยกัน สงกรานต์ก็ยังอยู่ด้วยกัน ไม่ได้เลิกกันครับ
ภาพจากที่ไหน?
ทนายผอ.: จากกล้องนายสุขครับ 23 มี.ค. 68
ครูต่าย : ภาพนานแล้วค่ะ
นี่ไง ถึงได้บอกว่าสุดท้ายมันไม่สนุก ถ้าแยกย้ายได้ก็แยกย้ายกันดีกว่ามั้ย ไม่งั้นก็รื้อกันไปรื้อกันมา เราก็ไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง ทางนี้ก็ไม่รู้จะโดนอะไรบ้าง ทางดาบก็เป็นผู้ถือกฎหมายอยู่แล้ว?
ทนายผอ. : ขึ้นศาลคดีจะแตกไปเรื่อย ผมเป็นคนแรกเลยที่พยายามไกล่เกลี่ยทุกฝ่าย ผมไปโรงพักที่อุดรฯ ก็พยายามประสานงานทีมงานเขา อดีตภรรยาก็เคยคุย ให้เห็นแก่ลูกซะ เรื่องพวกนี้มันไม่สนุก ถ้าจบกันได้ทุกฝ่ายจะดีเยี่ยมมากเลย
เอาไงกันต่อ แล้วแต่เลย ผมเคารพการตัดสินใจของทุกคน ถ้ามองว่าทางนี้อยากจบ ทางนี้อยากให้ไปต่อก็แล้วแต่ จะยังไงตอบไม่ได้เลย ผมไม่รู้เนื้อในตั้งแต่แรก?
ผอ.สุข : ถ้ายุติได้ก็ดี ผมจะยอมถอนออกทั้งหมดเลยเหมือนกัน ถอนแจ้งความ ถอนร้องสอบวินัย ถอนออกหมดเลย
ครูต่าย : ประเด็นคือเขาไปไกลแล้วค่ะ เรื่องร้องสอบวินัย เขาไปดงเย็น 2 รอบ ร้องไปอุดรฯ อีก 2 รอบ รอบแรกน่าจะจบแล้ว เขาก็ไปซ้ำอีก
ดาบตร. : คุณจะเอาตรงนั้นมาขู่ผมไง
ผอ.สุข : ก็อยากให้หยุดไงครับ แต่ไม่หยุด
ดาบตร. : แต่คุณทำผมก่อนนะครับ
ครูต่าย : ประเด็นคือเขารู้จักบ้านหนู พ่อแม่หนู ทำไมไม่เดินเข้าไปเพื่อคุยกันล่ะคะ
ดาบตร. : โทรไปบอกว่าจะร้อง 157 โทรไปขู่เขา ผมเป็นตร. แล้วพูดกับผู้บังคับบัญชาผมแบบนั้นได้ไง เอะอะมาก็จะร้อง 157 เพื่อนร่วมงานผมอีก มันตึ๊กในใจ จะไปแซะกันทำไม นิ่งๆ ก็จบแล้ว
ดาบกำลังจะบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่าที่ผ่านมาทางนี้ยังไง แต่เขาเป็นคนที่เพิ่งเดินเข้ามาใหม่ ฉะนั้นวันนี้เขาทำได้แค่มีสิทธิดูแลฝั่งนี้เท่านี้ พอคุณเองไปเกี่ยวกับเขา ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเขาไม่เกี่ยว จะไปโทษเขาโน่นนี่นั่นไม่ได้ เขามองอย่างนั้น ดาบเข้ามาดูแลเดือนมิ.ย. เรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องคุณสองคน เอาตรงๆ ผมไม่ได้อะไรเลยนะ เราก็ไม่รู้ว่าต่ายอาจพูดให้คุณสบายใจในบางเรื่องหรือเปล่าด้วยซ้ำ ขอโทษนะไม่ว่ากันนะ คุณอาจไม่ทราบข้อเท็จจริงในมุมเขาด้วยซ้ำ เพราะคุณเป็นคนด้านนอก แต่มุมผอ.สุข ก็เข้าใจว่ามุมหึงหวง ตอนนี้ไม่รู้จะยังไง?
ผอ.สุข : ถ้าได้นั่งคุยกันตั้งแต่แรก ผมก็ยอมถอยออกมาอยู่แล้ว จะไม่มีเหตุการณ์โพสต์อะไรต่างๆ แต่เขาไม่ยอมคุยกับผมเลย
ครูต่าย : เพราะมันหลายครั้งแล้วค่ะ เหตุการณ์นี้ เขาขนของไปอยู่โรงเรียนหลายต่อหลายครั้งแล้ว มันเป็นกิจวัตรประจำวันในการทะเลาะกัน
ทนายพัฒน์ : ตอนนี้เราเลิกรากันแล้ว โอกาสกลับมาเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เรามีคู่ต้องไปใช้ชีวิตต่อ แต่ติดปัญหากันเท่านั้นเอง ผมมองในฐานะคนกลาง ผอ.เขาถอยแล้ว เขายอมรับผิดในการโพสต์ เขาเสนอมาถ้าจ่ายค่าทดแทน 1 แสน ก็เป็นสิ่งที่ดี ไม่ต้องมานั่งเถียงกันอีก
ทำไมผอ.ยอมจ่าย 1 แสน?
ผอ.สุข : อยากให้เรื่องมันจบครับ ไม่อยากมีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาล
ครูต่าย : แล้วทำไมไม่ไปไกล่เกลี่ย ยื่นข้อตกลงไปแล้ว
ผอ.สุข : ผมไม่รู้นะ รู้แต่ว่าเขาจะเรียกแสนนึง และค่าเลี้ยงดู 1 หมื่นต่อเดือน ผมก็ขายบ้านเตรียมแล้ว แต่โทรไปเขาบอกว่าไม่ยอม
ดาบตร. : ขายบ้านสองแสน คุณบอกจะให้ลูกแสนนึง คุณได้ให้ลูกจริงมั้ย
ผอ.สุข : ยัง ผมว่าจะให้
ดาบตร. : คุณบิดความจริงมากเกินไป
ทนายพัฒน์ : แสดงว่าเงิน 2 แสนถึงตอนนี้ยังไม่มีการจ่ายเลย ถูกมั้ย
ผอ.สุข : ผมไม่ได้พูดว่าผมจะให้นะ เขาเสนอมา แล้วผมจะให้แล้ว แล้วขอทางตร.หยุดได้มั้ย ถอนแจ้งความทั้งสองฝ่าย
ดาบตร. : คุณไม่ได้คุยกับผมเลยนะ แสนนึงเนี่ย
ครูต่าย : เขาคุยกับหนูจริง หนูไปจริง พยายามจะจบแล้ว
ผอ.เอาไงตอนนี้?
ผอ.สุข : อยากให้ยุติทั้งสามฝ่ายครับ
ผอ.อยากให้จบ ข้อเสนอคืออะไร?
ผอ.สุข : ต้องถามเขา ว่าเขาจะเอาเท่าไหร่ 2 คนแสนนึง ผมให้เลย
ครูต่าย : ยอมรับไม่ได้ค่ะ
คุณจะเอาอะไร?
ครูต่าย : หนูแจ้งความเขาไว้ 1 คดี แต่เขาร้องเรียนวินัยหนู และแจ้งความหนูหมิ่นประมาทเขา
ตอนนี้คุณอยากได้อะไร?
ครูต่าย : ชื่อเสียงหนูที่เสียไปแล้ว ณ ตรงนั้น ตอนนี้เขาแจ้งความหนู 2 คดี และวินัยอีกที่ค้างคาอยู่
เขายินยอมถอนให้หมด?
ทนายพัฒน์ : โพสต์ขอโทษให้ด้วยได้มั้ย
ผอ.สุข : ได้
ครูต่าย : โพสต์เดียวนี่เหรอคะ โพสต์เดียวใช่มั้ยคะ เขาเคยโพสต์แล้ว หนูรู้ แต่เขาก็ยังไปต่อค่ะ
คุณอยากได้อะไร คุณพูดเลย?
ครูต่าย : หนูอยากให้เขาโทรไปขอโทษกับทุกคนที่โทรไปกับคนรอบข้าง โทรไปทุกคนเลยค่ะ ที่เขาไปด่าญาติพี่น้องหนูเสียๆ หายๆ
แต่ผมคิดว่าเขาขอโทษทีเดียว ทุกคนก็เข้าใจหมดนะ?
ครูต่าย : เขาเคยลงแล้วค่ะ ก่อนเขาร้องเรียนวินัยหนูด้วยซ้ำ
ผมว่าการโทรไปสู้การลงประกาศไม่ได้ อย่างน้อยเป็นหลักฐาน แต่ไม่เป็นไร?
ครูต่าย : งั้นลงประกาศค่ะ
ดาบตร. : พี่หนุ่มเตือนสติผมได้ดีมากๆ เรื่องอาชีพผม ผมให้ต่ายตัดสินใจก็แล้วกัน
ทนายพัฒน์ : ถ้าต่ายจบ เราก็พร้อมจบ
ดาบตร. : ผมเอฟซีพี่หนุ่ม
อยู่ที่คุณ?
ผอ.สุข : ผมจะถอนแจ้งความทั้งหมดเหมือนกัน จะทำหนังสือไปหาผอ.ว่าเราเจรจากันเรียบร้อย ต่างคนต่างถอน ผมยังไม่ได้พบอัยการ เขานัด 25 ครับ
ทนายว่ามุมนี้ดีมั้ย?
ทนายผอ. : ผมเห็นด้วยครับ แต่ประเด็นนี้ ไม่มีคนแพ้ ไม่มีคนชนะนะ
ผอ.สุข เขาเสนอมาเองว่าอยากจบเรื่องนี้ เราคงไม่บอกว่าต้องสู้สิ แต่หลายคนถามมาเหมือนกันว่าทำไมผอ.ไม่สู้?
ผอ.สุข : ไม่ครับ ผมไม่อยากมีเรื่องมีราวกับใคร ผมหยุดแล้วแต่เขาก็ไม่หยุดเหมือนกัน ผมก็ต้องเดินต่อ แต่ถ้าคุยกันได้ วันนี้หยุด ผมจะลงขอโทษให้ จะลงกี่วันก็ได้ แล้วถอนแจ้งความหมด
เอาความสบายใจผอ. ผอ.อยากจบ ขีดเส้นใต้คือจบเลย ฝั่งดาบ?
ดาบตร. : ที่ผมต่อสู้มาคือเพื่อศักดิ์ศรีอย่างเดียว ผมไม่ต้องการเงินตั้งแต่แรก แต่ในกรณีหนังสือร้องเรียน ผมแล้วแต่ต่ายนะ ว่าผมไปเรียกเงินกับเขา เป็นจำนวนมาก ผมติดใจตรงนี้ตรงเดียว
เขาเรียกเงินคุณเหรอ?
ผอ.สุข : ไม่นี่ครับ ไม่ได้เรียก
ครูต่าย : แต่ลงในหนังสือร้องเรียน
ดาบตร. : ถ้อยคำที่คุณใช้ทำให้ผมเสียหาย แค่นั้นเอง ผมไม่ได้ต้องการเงินตั้งแต่แรก
ผอ.สุข : ก็นี่แหละ ผมทำหนังสือขอโทษก็แล้วกัน
ดาบตร. : ขออีกนิดนึง ผกก. รองผอ. ร้อยเวรผม
ผอ.สุข : ผมเดินทางไปขอโทษได้เลย
ดาบตร. : มีกระเช้าไปได้มั้ย
ผอ.สุข : ได้
ดาบตร. : โอเคเนาะ
ผอ.สุข : ขอบคุณมากครับ
ดาบตร. : ขอบคุณพี่หนุ่มโน่น
อย่าๆ อย่าขอบคุณผม ต่ายว่าไง?
ครูต่าย : เอาตามที่เขาเคยขอกับหนูเลย เขาเสนอมา
จ่าย 1 แสน ค่าเลี้ยงดูลูก เดือนละ 1 หมื่น ทำให้คุณต่ายเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ถูกกล่าวหาอีก ไม่โพสต์อีก ไม่เข้ามาที่บ้านเลขที่... ถ้าเข้ามาถือเป็นการบุกรุก 5 ข้อนี้ได้มั้ย?
ผอ.สุข : ยังจะเอาเงินอยู่ใช่มั้ยตอนนี้
ครูต่าย : เอ๋า
ผอ.สุข : โอเค
ครูต่าย : และค่าเลี้ยงดูลูกทุกเดือน เดือนละหมื่น ถ้าได้ตามนี้หนูก็จะไปถอน
ผอ.สุข : ได้ครับ
ทนายผอ. : มีเรื่องบ้านเรื่องรถที่ไปค้ำประกันกันด้วยหรือเปล่า
ครูต่าย : มิวเอ็กซ์เป็นชื่อหนู ไม่มีปัญหา บ้านก็เป็นชื่อของหนู ไม่มีคนค้ำ แต่จะมีประเด็นรถกระบะ ที่เขาค้างค่างวด หนูให้เขาเอาไปใช้ เขาไม่จ่ายค่างวด เดือนก.ค. เขาไม่จ่ายเลย แต่หนูขอคืนเขาไม่ยอมคืน หนูให้ทนายทำโนติสไป แล้วไปเอาที่โรงเรียนเขา แต่ประเด็นคือรถคันนี้เป็นชื่อหนู หนูช่วยเขา หนูเอาไปรีไฟแนนซ์ได้เงินมา 5.7 แสน หนูโอนให้เขาทันที 4 แสน ตอนนั้นเราอยู่ด้วยกัน อันนี้จะช่วยหนูได้มั้ย ตอนนี้รถอยู่กับพ่อ เขาจะช่วยหนูได้มั้ย คนละครึ่งได้มั้ย เขาจ่าย 2 แสน เพราะตอนนี้หนูก็หนักเหมือนกัน
ผอ.สุข : เอางี้มั้ยล่ะ เรื่องรถก็ช่วยได้ รวมเป็น 2 แสนได้มั้ย ผมอยากจบเรื่อง
ผอ.พูดอะไรออกไปต้องใจเย็นๆ นะ พูดไปแล้วทำไม่ได้มันจะย้อนกลับมานะ?
ผอ.สุข : ผมจะทำให้ได้ แต่ขอ 2 งวด งวดละแสน ขอ 2 แสนพอแล้วจบเรื่องเลย
ทนายพัฒน์ : เรื่องหมิ่นประมาทแสนนึง แล้วเรื่องรถขอแสนนึง รวมเป็น 2 แสน ลูกเขาขอเดือนละหมื่นได้มั้ย
ผอ.สุข : หมื่นมันเยอะเกินไปมั้ย ขอเดือนละ 5 พันได้มั้ย
ครูต่าย : ลูกสองคนไงคะ
ผอ.สุข : ถ้าเขาโตขึ้น ผมจะเพิ่มตามช่วงอายุได้มั้ย
ครูต่าย : จะเพิ่มตอนลูกอายุกี่ขวบคะ
ทนายพัฒน์ : โดยหลักควรเป็นประถม มัธยมต้น ปลาย แล้วก็ช่วงปริญญา แบ่งเป็นช่วงไปได้ ขยับเป็นทีละ 3 พันต่อคนได้ ดูตามความเหมาะสม
ทุกอย่างผอ.ตัดสินใจเองเลย ถ้าผอ.จะสู้ก็ให้สู้ ถ้าผอ.หมอบก็หมอบ ผมจะได้รู้ว่าต้องทำยังไง ทางนี้ต้องการอะไรผมจะได้เจรจากับทางนี้?
ดาบตร. : เรื่องผมไม่มีปัญหา แล้วแต่ต่าย
ครูต่าย : ขอให้เขาระบุได้มั้ยคะว่าเขาจะจ่าย 5 พันกี่ปี
ทนายพัฒน์ : ช่วงประถม 5 พันได้มั้ย คนละ 2,500 ช่วงม.ต้นคนละ 4,500 ม.ปลายคนละ 6,500 เป็นช่วงแบบนี้ได้มั้ย
ครูต่าย : ได้ค่ะ ถ้าแบบนี้ยอมรับได้
ทนายพัฒน์ : แล้วเงิน 2 แสน 1 แสนเดือนก.พ. แล้วจะต่อกันเดือนไหน
ผอ.สุข : มี.ค.
ทนายพัฒน์ : ก.พ.แสนนึง มี.ค.แสนนึง โอเคมั้ย
ครูต่าย : ได้ค่ะ
มีคนส่งมาว่าผอ.อย่ายอม?
ผอ.สุข : ยอมแล้วครับ กลับไปผมจะทำหนังสือถอนแจ้งความ แค่นั้นเอง
ทนายพัฒน์ร่างสัญญาให้ จบนะ?
ผอ.สุข : จบครับ
ดาบตร. : แล้วแต่ครับ
ผมก็เข้าใจดาบนะ แต่พอเราเป็นคนบังคับใช้กฎหมาย มีประเด็นแบบนี้ ถ้าขึ้นไปแล้วดาบต้องอยู่บนสภ. มันก็ต้องเป็นแนวทางนี้เหมือนกัน?
ดาบตร. : ถ้าผบ.ตร.ดูอยู่ ผมก็เอาตามพี่หนุ่มเลยครับ
ผมเชื่อแบบนั้น ผมเชื่อว่าท่านเองไม่อยากให้ตร.มีปัญหากับประชาชน มันก็มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ มีทุกอย่าง เดี๋ยวก็ต้องจบกันนะ?
ครูต่าย : ได้ค่ะ
ดาบตร. : ไม่มีใครแพ้ ไม่มีใครชนะ ก็เอากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ โอเคเนอะ
ผอ.สุข : ได้ครับ
ทนายผอ. : แต่ขอระบุหน่อยว่าการถอนฟ้องจะเสร็จสิ้นภายในกี่วัน
ครูต่าย : หลังชำระครบ 2 แสน ทุกอย่างสิ้นสุดลงค่ะ
ผอ.สุข : เอาสิ้นสุดแสนนึงก่อนได้มั้ย ผมก็ต้องไปหาหยิบยืมเหมือนกัน ถ้า 25 ก.พ. 2 แสน มันอาจไม่ทัน
ดาบตร. : ทนายทางท่านเสนอเลยนะ 2 แสน แล้วค่อยถอนทั้งหมด
ผอ.สุข : ผมจะหาทันมั้ยล่ะครับ
ดาบตร. : ระดับผอ.แล้ว พวกผมจะถอนก่อนหน้านั้น
ทนายพัฒน์ : ถ้าจ่ายแสนนึงเดือนก.พ. แล้วถอนก่อนได้มั้ย
ดาบตร. : ถอนส่วนตรงนี้ไป ผมก็แล้วแต่ต่าย จะถอนอุดรฯ ก่อน
ครูต่าย : แสนนึงถอนอุดรฯ ก่อน
คนดูใจร้ายกับกูมาก บอกให้พี่หนุ่มออกก่อน อย่านะ นี่นั่งก็ปวดหัวแล้ว ให้เขาจัดการกันเอง ใจเย็นๆ?
ผอ.สุข : ถ้าจ่ายก่อนจะขอบคุณมากเลยครับ
คุยกันเอง?
ทนายพัฒน์ : ถ้าถ้อยทีถ้อยอาศัย ใจผมในฐานะคนกลาง อยากให้จบเร็วที่สุด เราไม่อยากให้มันบานปลาย เจ้าหน้าที่เขาทำงานจะรอเราไม่ได้ ถ้าเราจบกันเร็วสุดมันเร็วกว่า แทนที่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นก็ต้องมาดูของเราด้วย มันก็น่าจะดี ถ้าจ่ายก้อนแรกเดือนก.พ.แล้วถอนกัน มันก็ไม่นานมาก ก็น่าจะดีทั้งสามคน
ครูต่าย : ก็ต้องดูว่าเขาถอนหนูก่อน หนูก็จะไปดำเนินการถอนของหนู
ทนายพัฒน์ : ผมบันทึกในบันทึกให้ก็ได้ ถ้าไม่ถอนก็ถือเอาบันทึกนี้เป็นการแสดงเจตนาสละกันทั้งหมด แต่เงื่อนไขเขาจ่ายคุณแสนนึงก่อนแล้วจบครับ
ครูต่าย : ได้ค่ะ
คุณก็ต้องตามดีลนะ?
ผอ.สุข : กลับไปทำหนังสือถอนเลยได้มั้ย
ทนายพัฒน์ : มันต้องเป็นเงื่อนไข เรื่องวินัยเราทำบันทึก ถ่ายเอกสาร รับรองกันไป แล้วส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ครับ
ดาบตร. : จะประกาศทางไหน
ผอ.สุข : ไปที่เฟซบุ๊กสภ.ดงเย็นเลย
ครูต่าย : ไปขอโทษผู้ใหญ่ที่ทำให้เดือดร้อน อีกอย่างฝ่ายพ่อแม่ ญาติพี่น้องหนูที่เขาด่า เขาว่าไป
ผอ.สุข : ลงขอโทษเอาแล้วกัน
พ่อแม่เขาคุณควรขอโทษเอง?
ผอ.สุข : มันโทรไม่ได้ เขาบล็อกเบอร์หมดเลย
ครูต่าย : ในส่วนการไปขอขมา ไปที่บ้านได้ค่ะ