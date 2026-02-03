“อะตอม” เปิดโลกการแสดงครั้งแรก!! พร้อมลุยบท HR  ภาพยนตร์เรื่อง ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’

ก้าวสู่บทบาทใหม่ที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต สำหรับ อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม กับการแสดงภาพยนตร์ ครั้งแรก ในภาพยนตร์ ‘พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE’ โดย GDH ร่วมสร้างกับ One Cool Connect และ JAI Studios ผลงานล่าสุดของผู้กำกับ เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ร่วมโปรดิวซ์โดย ซีดี พัชรินทร์ สุระวัฒนาพงศ์ โดยทีมนักแสดงคุณภาพ เอิงเอย ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์, เพชร เผ่าเพชร เจริญสุข และพิมมา PiXXiE พิมพ์มาดา ใจสักเสริญ พร้อมเปิดรับพนักงานใหม่พร้อมกัน ในโรงภาพยนตร์
อะตอม รับบท 'เต้น' เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลของออฟฟิศแห่งหนึ่ง เป็นบัดดี้กับ เอิงเอย ที่รับบท 'เฟรน' ต้องใช้ชีวิตไปกับการสัมภาษณ์และเฝ้าสังเกตผู้คน ผ่านพนักงานรุ่นใหม่จำนวนมาก สำหรับบทนี้ เต๋อ นวพล ต้องการหาคาแรกเตอร์แบบคนที่มีอุดมคติแต่ก็เข้าใจสิ่งที่โลกเป็น ต้องอดทนเผชิญกับความน่าอึดอัดบางอย่าง ซึ่งเป็นการมองหาองค์ประกอบของวิธีพูดวิธีคิด ซึ่งตอนที่ อะตอม มาแคสต์หนังเรื่องนี้ ทำให้ได้เห็น อะตอม ในอีกมุมที่นิ่ง ๆ เป็นการแสดงที่ไม่เหมือนตัวจริง จนรู้สึกประทับใจ
อะตอม กล่าวว่า “พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE เป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมาก ๆ ครับ ที่ผ่านมาผมยังไม่เคยเล่นหนังมาก่อน นอกจากเอ็มวีของตัวเอง การมาแคสต์หนังเป็นฟิลใหม่ที่ยังไม่เคยลอง แต่รู้สึกว่าน่าสนุกดีเลยตัดสินใจมาแคสต์ ในฐานะคนที่ติดตามผลงานของ พี่เต๋อมาก่อน ผมว่าลายเซ็นของผู้กำกับคือไดอะล็อกที่เฉียบคม ความกวน ความเสียดสี และอารมณ์ตลกร้ายที่มีเอกลักษณ์ พอได้อ่านบทและได้ดูหนังในจอใหญ่จริง ๆ รู้สึกว่ามันเข้มขึ้นกว่าที่คิดไว้มาก ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ และได้เห็นการเติบโตของพี่เต๋อผ่านหนังเรื่องนี้ การแสดงครั้งนี้ถือว่าจริงจังที่สุดในชีวิตผม เป็นครั้งแรกที่ผมได้ค้นพบว่าตัวเองทำสิ่งนี้ได้ พี่เต๋อเป็นผู้กำกับที่ไว้ใจและคอยซัปพอร์ตนักแสดง จะคอยไกด์อยู่ห่าง ๆ ให้พื้นที่นักแสดงได้ลองค้นหาอารมณ์ของตัวเอง ทำให้แต่ละซีนที่ยาก ๆ ผ่านไปได้อย่างสบายใจ
เรื่องนี้ ผมรับบท เต้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR เป็นเพื่อนร่วมงานและคู่คิดของ เฟรน ทำหน้าที่คัดเลือกคนเข้าทำงานในองค์กรที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและความขัดแย้ง ด้วยความที่ตำแหน่ง HR เป็นงานที่ต้องใช้ความเป็นมนุษย์สูงมาก ต้องเมเนจความสัมพันธ์ ความรู้สึก และชีวิตของคนที่เข้ามาทำงาน ในเรื่องคือเป็นคนตรง กล้าพูดในสิ่งที่คิด และไม่ค่อยกังวลกับการเอาใจใครในองค์กร ตัวละครนี้ใช้ความเป็นตัวเองค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะสีหน้า แววตา ซึ่งเป็นโหมดเดียวกัน เวลาที่ผมใช้คิดงานเขียนเพลงหรือเวลาอยู่คนเดียว ต่างจากโหมดนักร้องที่ต้องเอาด้านสดใสออกมาเอนเตอร์เทนผู้ชม ซึ่งโลเคชันที่ประทับใจมาก ๆ ในการถ่ายทำครั้งนี้ คือห้องสัมภาษณ์งาน เป็นสถานที่ที่ผมยังไม่เคยได้สัมผัสไปมาก่อน ให้ความรู้สึกกดดันเหมือนตอนนั่งรอการตัดสินในการประกวดร้องเพลง แต่พอได้มาอยู่ในฝั่งของคนสัมภาษณ์ก็ให้ความรู้สึกอีกแบบ การได้เล่นหนังเรื่องนี้เหมือนได้เปิดโลกเลยครับ ได้เห็นมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อน ได้เห็นวิถีของมนุษย์เงินเดือน ผมอยากบอกกับคนดูว่า ถ้าคุณกำลังจะเข้าสู่โลกของหนังเรื่องนี้ คุณอาจจะได้เจอเพื่อน เจอคนที่คิดเหมือนคุณ ในเรื่องที่คุณอาจไม่กล้าพูดออกมา แต่หนังเรื่องนี้พูดแทน และอาจตรงกับเสียงในหัวของคุณก็ได้ครับ”
