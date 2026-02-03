Me Mind Y ร่วมกับ DA เกาหลีใต้ เตรียมเสิร์ฟ “THE APOLLO PROJECT” รายการเฟ้นหานักแสดงชาย New Gen เริ่มตอนแรก 6 ก.พ. 69 นี้

บริษัท มี มายด์ วาย จำกัด (Me Mind Y) หนึ่งในบริษัทเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ของไทย ร่วมกับ DA PLASTIC SURGERY โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เตรียมเสิร์ฟรายการ “THE APOLLO PROJECT” ให้ทุกคนได้ดูกันเร็ว ๆ นี้ โดยรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฟ้นหาชายหนุ่มมากความสามารถที่มีความฝัน และอยากก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง มาเป็นดาวดวงใหม่ให้กับวงการบันเทิงไทย ซึ่งในรายการมีหนุ่มๆ เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อเข้าโชว์ศักยภาพของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการแสดง การร้องเพลง หรือการเต้น กว่า 100 ชีวิต โดยผู้ที่ชนะในครั้งนี้จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด Me Mind Y และได้โอกาสมีผลงานเพลงของตัวเองร่วมกับ "สงกรานต์ รังสรรค์" นักร้องเสียงทรงพลังเจ้าของค่ายเพลง Double Mass นอกจากนี้ทาง DA PLASTIC SURGERY จะเข้ามาช่วยดูแลในการปรับลุค เสริมบุคลิก เพิ่มความมั่นใจ เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้อย่างมั่นใจเต็มร้อยอีกด้วย
สามารถติดตามและส่งกำลังใจให้กับพวกเขาได้ในรายการ “THE APOLLO PROJECT” ทาง YouTube: MeMindY Official เวลา 20.00 น. ออกอากาศตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ นี้
#TheApolloProject
#MeMindY