“ปัน สรณวรรธ” เบรกซีนโชว์ซิกแพ็กบนเวที วอนเห็นใจ ไปไหนมีแต่คนให้ถอดเสื้อ

อีกหนึ่งปรากฎการณ์ของวงการเพลงปีที่แล้ว หนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลง คอนเสิร์ตเดี่ยวที่บัตร sold out ทำให้ชื่อของ PUN หรือ “ปัน สรณวรรธ พิชัยรณรงค์สงคราม” ทะยานขึ้นสู่คำค้นหาในอันดับต้นๆ ของโซเซียล และปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาพจำของ PUN คือการถอดเสื้อโชว์บนเวที เรียกเสียงฮือฮาได้แบบท้าลมหนาวมาก แต่ล่าสุดใน ปี 2026 สิ่งที่ไม่ได้ไปต่อน่าจะเป็นการโชว์หุ่นบนเวทีแล้ว เพราะเจ้าตัวออกปากว่าขอเบรกก่อน
“รู้สึกว่าตัวเองฮอตมาก อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ก็ขอบคุณที่ให้โอกาส เราก็จะมีความสุขกับโมเมนต์นี้มากที่สุด (แล้วอะไรที่เขาเรียกร้องมากที่สุดเวลาเราอยู่บนเวที?) โอ้โห มันก็มีอยู่ไม่กี่อย่าง ก็อยากฟังเพลง เพราะว่าเราร้องเพลง และอีกอย่างเค้าอยากให้เราถอดเสื้อ เขาน่าจะเห็นเราร้อน เขาก็เลยอยากให้เราถอดเสื้อ
ซึ่งการถอดเสื้อของเรา มันไปไกลมาก ไปไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะมาก ตอนนี้ก็เบรกๆ อยากให้ทุกคนมาโฟกัสกับงานเพลงของเราบ้าง (แต่มันสามารถโฟกัสควบคู่กันได้?) โฟกัสควบคู่กันได้ โอเคผมจะไปปั้นหุ่นต่อแล้วกัน
ช่วงที่ผ่านมามันจะไม่ได้หนักเท่าอย่างเมื่อก่อน มันจะมีช่วงที่ผมออกกำลังกายหนักมาก เรียกได้ว่าบ้าคลั่ง แต่สำหรับช่วงนี้งานเราเยอะมากขึ้น พยามจะกลับมาเมนเทนตัวเองให้ได้เหมือนเดิม ซึ่งก็ต้องกลับมาดูแลตัวเอง และช่วงนี้งานเยอะขึ้น ก็ต้องจัดตารางเวลา แต่คงไม่ใหญ่ไปกว่านี้ เดี๋ยวมันจะน่ากลัวไปนิดนึง เน้นสุขภาพดี ลีนลีน
ซึ่งเข้าใจว่าหลายคนชอบแซว ผมก็อยากใส่เสื้อ แต่ทุกคนก็เรียกร้องให้ถอด บางทีก็ต้องคืนกำไรให้กับผู้ชมบ้าง ก็อยากจะเซอร์วิสแฟนๆ แต่ปีละครั้งก็พอ วอนพี่ๆ เข้าใจ แต่ตอนแรกๆ ก็ดีใจ หลังๆ ก็เริ่มน่ากลัวแล้ว ก็มีแบบน่ากลัวเข้ามา แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปอ่านมาก แต่เวลาไปไหนก็มี คนชอบแซวว่าถอดเสื้อให้ดูหน่อย แต่ก็คือเป้าหมายของเราในการฟิตหุ่นของเรานั้น เหมือนเราอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับศิลปินหลายหลายคน ให้ดูแลตัวเอง หันมาฟิตฟิตหุ่น ให้ดูแลสุขภาพ
ก็อยากให้ทุกคนรู้จักขอบเขตของกันและกัน อยากให้เห็นใจกันและกัน บางครั้งเราก็ไม่ได้อยากถอด ซึ่งเราก็ไม่ต้องถอดตามคำเรียกร้องตลอดไป ก็อยากให้เคารพกันต่อหน้า แล้วก็บนพื้นที่โซเชียลด้วย เพราะจริงๆ แล้วผมอยากให้โฟกัสที่งานเพลงเป็นหลัก ก็หลังจากตอนนั้นที่ถอดไป มันเกินกว่าสิ่งที่เราคิดไว้มาก แต่มันก็ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น”