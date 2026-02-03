จำแทบไม่ได้! “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” โผล่เป็นไฮโซที่โมนาโก เผยเคล็ดลับความรวย ให้คบคนรวย เพราะคนจนจะฉุดให้ตกต่ำ!

เพจดังเผยภาพล่าสุด “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ย้ายไปอยู่โมนาโก หน้าตาปลี่ยนไปมากจำแทบไม่ได้ พร้อมโวเป็นมหาเศรษฐี ออกจากวังวนความจนคือคบคนรวย คนจนทำให้ตกต่ำ!
ทำคนที่ได้ติดตามเพจดัง ตามติดชีวิตแม่บ้านแขก ต่างว้าวซ่าไปตามๆ กัน หลังเพจได้นำภาพ “ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง” หรือ “ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต” ซึ่งหายหน้าหายตาไปจากสื่อไทยเสียนาน วันนี้ถึงได้รู้ว่าครูอ้อยย้ายไปเป็นไฮโซอยู่ประเทศโมนาโกแล้ว รวมทั้งได้เผยบทสัมภาษณ์ที่ครูอ้อยตอบพิธีกรต่างชาติที่ได้ถามครูอ้อยว่ามาจากประเทศอะไร ครูอ้อยตอบว่า “พ่อแม่ฉันมาจากประเทศไทย แต่ฉันอาศัยอยู่โมนาโก เริ่มเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุ 28 ปี” พร้อมบอกว่าเป็นมหาเศรษฐีเพราะมีธุรกิจมากกว่า 10 ธุรกิจรอบโลก
เผยว่าสมัยเด็ก 6 เดือน ทำเงินได้ 80 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือ 2,560 ล้านบาท และทำธุรกิจเรื่องวางแผนการลงทุน โดยเริ่มจากติดลบ 3 ดอลล่าร์ ตอนที่สมาชิกครอบครัวจากไป พิธีกรถามว่าออกจากวังวนความจนได้อย่างไร ครูอ้อยตอบว่า “จงเป็นเพื่อนกับคนรวยอย่างน้อยคนนึง เพราะเพื่อนที่รวยจะสอนคุณว่าทำอย่างไรถึงจะรวย พวกเขาจะให้เงินคุณเพื่อเริ่มธุรกิจ คนจนจะทำได้แค่ทำให้คุณตกต่ำ”
งานนี้เพจดังเขียนประชดว่า ฟังแล้วพวกเพื่อนที่บ่นว่าเปราะบางปลายเดือนมั่ง ชวนกินข้าวนอกบ้านที่เป็นร้านริมทาง เพราะกินเยอะ กินมูมมามกลัวแพงมั่ง ฉันต้องบล็อกไลน์แล้ว ฟังแล้วอาจจะฉุดรั้งไม่ให้ฉันรวยได้
ซึ่งโพสต์ดังกล่าว มีคนแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์มากมาย อาทิ ตอนนั้นยังสอนสมาธิที่วัดอยู่เลย ตอนนี้ไปพระเจ้าแล้ว ตามไม่ทันจริงๆ จ๊ะพี่จ๋า, คบเพื่อนรวย แล้วก็หอบเงินเพื่อนหนีไปป่ะคะ , รวยเพราะต้มตุ๋นคนรวยด้วยกัน , เรื่องจริงที่แกพูดคือเลือกคบแต่คนรวยๆ 555, หน้าไม่เหลือเค้าเดิมเลย ใช่คนในข่าวที่ฉาวๆ ไหม แล้วตอนเป็นไลฟ์โค้ชพานั่งสมาธิเข้าถึงศาสนา แล้วตอนนี้ มาสัมเป็นเศรษฐี คืออะไรก๊อนนน, บุคลิกเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอ , ถูกสัมภาษณ์จากช่องในเมกา เพราะกลับไทยไม่ได้รึเปล่าคะ ที่ไม่สะดวกในไทยอาจจะเพราะมีชนักติดหลังฯ น่าจะรู้จักกันทั้งประเทศ ยันวงการสงฆ์, โน้มน้าวใจคนเก่งจริงๆ แค่สัมนี่ต่างชาติยังอเมซิ่ง, ว้าว เคยติดตามข่าวแล้วต้องว้าวของสื่อขุด, ไลฟ์โค้ช ผู้มาก่อนกาล หน้าเปลี่ยนไปเยอะนะคะ ถ้าไม่บอกชื่อ ดูไม่ออกเลย ,จะทำเข็มทิศต่างประเทศเหรอ ฯลฯ