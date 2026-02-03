“มนต์รักลูกทุ่ง” เกิดที่ไทย ปังที่ไทย “เขมร” มึงอย่าเคลม!

เอาแล้ว เอาอีก เคลมเป็นกิจวัตรประจำ ทำจนเป็นเรื่องปกติของ “เขมร”อ้างทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรมไทย ว่าแท้จริง! เกิดมาจากรากเหง้าของตัวเอง แต่โดนชาติอื่นขโมยไป ซึ่งจริงๆ ประเทศของตัวเองไหม? ที่ชอบ “ก๊อป” ของคนอื่น ยิ่งเป็นทางด้านเพลง เขมรก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ก็อปทั้งทำนอง ดัดแปลงเนื้อร้องของเพลงเกาหลีมาร้องใหม่ แบบหน้าไม่อาย อัปขึ้นยูทิวบ์เคลมเสร็จสรรพเลยทีเดียว
ล่าสุด makaraboy “บอยเขมร”ที่ชอบกล่าวว่า “กัมพูชา” เจริญกว่าไทยในทุกๆ ด้าน และไทยเองด้วยซ้ำที่ชอบลอกเลียนแบบวัฒนธรรมเขมรไปอ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเอง ซึ่งหลายคนที่ติดตามเพจนี้ก็จะรู้เลยว่า วิธีการทำคลิปนั้นจะพูดทั้งภาษาไทย และภาษาเขมรสลับกันไปมา แต่อิหยัง! ไหนบอกเกลียดไทย แต่คุณพี่พูดไทยชัดแจ๋วเลย ซึ่งในคลิปล่าสุด เจ้าตัวก็ร่ายยาวว่าเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” ต้นฉบับมาจากกัมพูชา มีมาตั้งแต่สมัยเขมรแดงแล้ว
“เชื่อไหม เพลง มนต์รักลูกทุ่ง ที่ยอดรัก สลักใจร้องนั้น ต้นฉบับมาจากกัมพูชา ถ้าดูจากอายุ ต้นฉบับของเพลงนี้ นักร้องกัมพูชาเป็นคนร้องก่อน ตั้งแต่ช่วงเขมรแดง ตั้งแต่ปี 1960 กว่าๆ และนักร้องคนนี้เขาก็เสียชีวิต เพราะเขมรแดงเอาไปฆ่า แล้วถ้าบอกว่าในยุคนั้น เขมรไปก๊อปปี้ไทย มันคงไม่ใช่ เพราะในช่วงนั้น ประเทศกัมพูชาเจริญกว่าประเทศไทย ในช่วงเขมรแดง ซึ่งมั่นใจว่า ต้นฉบับมาจากกัมพูชา“
โดยเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” ถูกแต่งขึ้นตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2500 ประพันธ์คำร้องโดย “ไพบูลย์ บุตรขัน” และได้ “ไพรวัลย์ ลูกเพชร”ผู้เป็นลูกศิษย์ให้ร้องเพลงนี้ จนโด่งดังเป็นพลุแตก
และนี่เป็นคำบอกเล่าจากปากของ “แดน บุรีรัมย์” ผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีลูกทุ่งเคยเล่าให้ฟังว่า กว่าจะแต่งเพลง “มนต์รักลูกทุ่ง” นั้น เกิดมาจากการ “ครูรังสี ทัศนพยัคฆ์” จะสร้างภาพยนตร์ “มนต์รักลูกทุ่ง” ก็ขอให้ครูไพบูลย์เขียนเพลงประกอบให้ ครูไพบูลย์จึงเดินทางกลับบ้านเกิดที่สุพรรณบุรี เพื่อไปหาสถานที่ในการแต่งเพลง แต่เขียนไปได้เพียงครึ่งแรก กลับเขียนต่อไม่ได้ ทิ้งไว้นานหลายเดือน จนเจ้าของหนังต้องทวงถาม จากนั้นก็ใช้เวลาแป๊บเดียว เขียนจนเสร็จทั้งเนื้อร้องและทำนอง ประกอบภาพยนตร์ “มนต์รักลูกทุ่ง” ในปี 2513 นำแสดงโดย “มิตร ชัยบัญชา” และ “เพชรา เชาวราษฎร์”ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ใช้เวลาแต่งนานที่สุดของครูไพบูลย์เลยก็ว่าได้
จากนั้น “มนต์รักลูกทุ่ง” ก็ถูกนำกลับมาทำทั้งละครและหนังอีกหลายเวอร์ชั่น! แต่ที่ดังสุดน่าจะเป็นเวอร์ชั่นช่อง 7 ที่นำแสดงโดย “ตั้ว ศรัณยู” รับบท “ไอ้คล้าว” และ “น้ำผึ้ง ณัฐริกา” รับบท “ทองกวาว” ในปี 2538 ซึ่งถือว่าเวอร์ชั่นนี้คือตำนานในความทรงจำของใครต่อหลายคน และได้ “ยอดรัก สลักใจ” มาร้องเพลงประกอบละครให้ รวมไปถึงอีกหนึ่งเพลง ที่แต่งให้กับภาพยนตร์เรื่อง คือเพลง “น้ำลงนกร้อง” และในเพลงนี้มีเสียงของครูไพบูลย์ อยู่ด้วย ก็คือ “เสียงนกกระปูด ปูด ปูด” ส่วน “มนต์รักลูกทุ่ง” เวอร์ชั่นล่าสุด ถูกสร้างในปี 2567 ที่ได้ “มิว ศุภศิษฏิ์-ชาล็อต ออสติน” มารับหน้าที่เป็นพระเอกนางเอก
และนักร้องที่ “บอยเขมร“ กล่าวถึงนั้น ชื่อว่า “สิน ศรีสมุทร” หรือ “ซีน ซีซามุต” เป็นนักดนตรีชาวเขมร ได้รับการขนานนามว่า “ราชาเพลงเขมร” โด่งดังในยุคเขมรแดง และน่าจะเสียชีวิต ในช่วงที่เขมรแดงปกครองประเทศกัมพูชา ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอาจถูกสังหารจากนโยบายกวาดล้างศิลปินของเขมรแดง
หลังจากโพสต์นี้ได้เผยแพร่ ทัวร์ไทย ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก! เหยียบมิดไมล์ลงไปที่เพจนี้ทันที ชนิดที่ว่าช่วยกันกระชาก ดึงสติ “บอยเขมร” อาทิ “ถ้าเป็นของมึงต้องใส่ดนตรีเขมรสิวะ นี่มึงเอาเสียงดนตรีไทยบ้านของกูไปใส่หมดเลย ก๊อปเพลงบ้านกูไปเห็นๆ” หรือ “กูเหนื่อยใจกับมึงว่ะบอย“ บอยตอบกลับทันทีว่า ”ถ้ามึงหายโง่ได้กูยอม“