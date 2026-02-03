“แทค ภรัณยู” ออกตัวผมไม่ใช่ตัวอาถรรพ์! ลั่นอยากเซลฟี่กับนายกฯ คนใหม่ แช่งใครโกงกิน ขอให้ฉิxหาย

“แทค ภรัณยู” ออกตัวผมไม่ใช่ตัวอาถรรพ์ ถ่ายรูปกับใครก็ฉาว ลั่นไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัว เผยอยากเซลฟี่กับนายกฯ คนใหม่ ประกาศถ้าไม่ให้ถ่ายจะขอเป็นฝ่ายค้านจับผิดเอง ฝากถึงผู้นำคนต่อไปแก้ปัญหาโกงกินและเลิกเอาภาษีประชาชนไปตัดสูท แช่งใครโกง ขอให้ฉิxหาย
ทำเอาหลายคนกลัวกันไปหมดแล้ว เพราะไม่ว่าใครก็ตามที่ไปถ่ายรูปคู่กับหนุ่ม “แทค ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม” ต้องเกิดเรื่องเกิดราว ฉาวสะเทือนกันเกือบทุกคน ไม่ว่าจะเป็น ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย , อ.เจนญาณทิพย์, นานา ไรบีนา, อ.เชียง ฯลฯ เรียกว่าตอนนี้ร้อนๆ หนาวๆ กันหมดแล้ว ซึ่งหนุ่มแทคเผยว่าตนไม่ใช่ตัวอาถรรพ์ ถ้าไม่ได้ทำอะไรผิด ก็ไม่ต้องกลัว
“คือเวลาเราไปทำงานหรือไปเจอใคร เราก็อยากถ่ายรูปลงโซเชียล ผมว่ามันแค่บังเอิญมากกว่า หลายๆ คนก็ไม่โดน แต่ส่วนมากจะโดน จริงๆ โดนเกือบทุกคนแล้ว แต่ถามว่ามีใครไม่กล้าถ่ายรูปกับผมไหม ก็ไม่นะ เขาก็เล่นๆ สนุกสนานครับ ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิด คุณไม่ต้องกลัวผม ที่ถ่ายล่าสุดก็ทนายเป้งที่เป็นทนายของเด็กอายุ 18 แล้วก็ทนายแก้ว มีถ่ายเยอะ ถ่ายแทบจะทุกทนาย พี่โดม ปกรณ์ ลัม ก็ถ่าย ล่าสุดถ่ายกับพี่ชาคริต แย้มนาม แต่พี่ชาคริตทุเรียนอร่อยครับ ยังไม่โดนอะไร เขารักครอบครัว ที่ทักมาให้ลบรูปก็ไม่มีๆ ยังไม่ถึงขั้นนั้น ผมไม่ใช่ตัวอาถรรพ์นะ มันไม่เกี่ยวกับผมครับ เชื่อถือได้ ผมไม่ใช่ตัวคัดกรองครับ
คนก็มาขอถ่ายรูปปกตินะ มาถ่ายรูปเล่น แต่เวลาเขาไปลงอะไรก็อาจจะมีแซวกันว่าระวังเป็นข่าวนะ ระวังเป็นประเด็นนะ แค่นั้นเองครับ ท้าทายระบบก็อาจจะมี ระวังนะ อาจจะลั่นได้ ตอนนี้ถ้าถามผมอยากถ่ายรูปกับใครที่สุด ผมกราบเลยนะ แชร์ด้วยนะ ผมอยากถ่ายกับนายกฯ คนต่อไป ขอนะ นี่ยกมือไหว้แล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหน ถ้าใครได้ ขออนุญาตเลย ถ้าสมมติคุณได้รับเลือกตั้ง ผมขอไปถ่ายรูปเลย ขอวันแรกเลย เดี๋ยวผมไปถ่าย ทุกพรรค อยากถ่ายรูป อยากใส่ใจ ฝากพี่ๆ นักการเมืองทุกท่าน ถ้าใครเป็นนายกฯ อย่าลืมคิดถึงผม ขออนุญาตไปถ่ายด้วย ถ้าเขาไม่อยากถ่ายรูปกับผม งั้นผมเป็นฝ่ายค้านเลยนะ คอยจับผิดเลย แล้วไอ้ตัวนี้ชอบจับผิดด้วย (หัวเราะ)”
บอกไม่เอาปฏิทิน และไม่ต้องเอาเงินภาษีตนไปตัดสูทอีก
“ผมก็เตรียมตัวไปเลือกตั้งแล้ว เตรียมบัตรประชาชนแล้ว ตอนนี้โค้งสุดท้าย ผมเอานโยบายทุกพรรคมานั่งดู ไม่ว่าจะพรรคส้ม พรรคน้ำเงิน พรรคแดง พรรคเขียว พรรคมนุษย์ต่างดาวต่างๆ นานา คือพี่เต้ (มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์) ก่อนที่จะสมัคร เขาไปดูสตาร์วอร์ส ไปดูเอเลี่ยนมา แล้วเขามีแรงบันดาลใจว่าเขาอยากจะไปให้ได้ เราเข้าใจความรู้สึกเขานะ เขาเก่งนะ มีจุดมุ่งหมาย เราก็อยากไป บางครั้งเราก็อยากไปเตะบอลนอกอวกาศ บางครั้งเราก็อยากมีเมีย 4 คน ผู้หญิงก็อยากมีผัว 4 คน มันไม่ผิด แล้วแต่พี่ แต่สำหรับคนที่เลือกพี่ ผมก็ว่าใจถึงแหละ กูจะยอมรับเลย พึ่งได้ไม่ได้ไม่รู้
นายกฯ ในฝัน อันนี้ยาก ตอนนี้คือนโยบายเพ้อเจ้อไปก่อน แต่มีในใจแล้ว เดี๋ยวกาให้เลย เอาตรงๆ ในใจไม่อยากให้โกงกินก่อนอันดับแรก เพราะแน่นอนว่ามันเป็นพื้นฐาน คืออยากให้ไปถอนรากถอนโคนก่อน อย่างข่าวหลายๆ ข่าวที่ผมได้ไปรู้มา เราก็รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไร ขนาดราชการยังโกงกันได้เลย หรือปฏิทิน หรือสูทอะไรต่างๆ แน่นอนว่าเราก็ไม่อยากได้ เพราะเงินภาษีของเรา เราทำงานแทบตายสุดท้ายต้องมาจ่ายค่าสูทให้เขา มันก็ไม่ใช่เรื่อง อย่างปฏิทินก็ไม่ต้องมาแล้วนะ ผมขอเลย เดี๋ยวนี้มือถือก็มีวันและเวลาแล้ว เป๊ะด้วย เว้นแต่คนเฒ่าคนแก่อยากจะดูปฏิทินเพื่อจะเอาตัวเลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือไปเสี่ยงโชคกับเอกชน ก็ได้แค่นั้นพอ ไม่เอาแล้วปฏิทิน แล้วก็อย่าเอาเงินพวกผมไปตัดสูทครับ
ขนาดลูกผมถามว่าสะพานพระราม 2 ใกล้เสร็จหรือยัง (หัวเราะ) แต่ผมไม่กล้าใช้เส้นนั้นหรอก ใครจะกล้าใช้ ขนาดผมเป็นปอเต็กตึ๊ง ผมยังไม่ผ่านเลย กลัวไปเก็บของตัวเอง (หัวเราะ) ก็อย่าลืมนะครับวันที่ 8 ก.พ. นี้ ใครชอบเบอร์ไหนก็ไปกานะครับ และไม่อยากให้ทุกคนนอนหลับทับสิทธิ์ ไม่งั้นมันจะเป็นตัวแปรนะครับ สาธุ (ยกมือไหว้) ขอให้คนที่กูเลือกได้เป็นนายกฯ สาธุ ถ้าใครโกงก็ขอให้ฉิxหาย สาธุ”