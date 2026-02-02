“เอ๋ พรทิพย์” น้ำตาซึม ซึ้ง “ป๋อ ณัฐวุฒิ” คู่ชีวิตที่เลือกไม่ผิด ผ่านจุดแย่ที่สุดในชีวิตมาได้เพราะเขาคนนี้

“เอ๋ พรทิพย์” น้ำตาซึม เล่าชีวิตสู้มะเร็ง ซึ้งใจ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” เคียงข้างไม่ห่าง ยกเป็นคู่ชีวิตที่เลือกไม่ผิด ผ่านจุดแย่ที่สุดในชีวิตมาได้เพราะเขาคนนี้ พร้อมแย้มเมษาฯ นี้เตรียมกลับมาทวงบัลลังก์เซ็กซี่ เผยบรรยากาศ “เบียร์ สรณัฐ” ขอแต่ง “โอ๋” เบื้องหลังเละเทะ แต่สนุกมาก ฝ่ายชายรักแบบไม่มีเงื่อนไข
กลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งแล้ว สำหรับนักแสดงสาว “เอ๋ พรทิพย์ สกิดใจ”ที่ควงสามีสุดที่รัก “ป๋อ ณัฐวุฒิ สกิดใจ” มาร่วมงาน SOFT OPENING : AELOVA LAVA PLUS วิตามินเม็ดฟู่เพื่อสุขภาพ ณ Movefast Public Company LIMITED ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นเกือบ 100% แล้ว แต่ยังต้องหาหมอทุกๆ 6 เดือน และทุกครั้งที่ไปก็แอบกังวล นอนไม่หลับ เพราะกลัวจะมีก้อนเนื้อจะกลับมาอีก
เอ๋ : “ตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้น แต่ยังไม่ 100% อย่างที่พี่ป๋อเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้ว ก็คือต้องรอระยะเวลาให้มัน 100% แต่ตอนนี้ก็ทำอะไรได้ปกติทุกอย่าง ยังต้องพบคุณหมอทุกๆ 6 เดือนค่ะ ช่วงที่ไปหาคุณหมอก็มีลุ้น มีนอนไม่หลับบ้าง แต่พอผ่านมาได้ก็โล่ง ที่นอนไม่หลับก็เพราะว่ากังวล เรากลัวว่ามันจะกลับมาไหม มันจะหมดหรือยัง ตอนนี้ฝุ่น PM2.5 กลับมาด้วย เอ๋ใส่หน้ากากตลอดเลย เวลาไปในที่สามารถป้องกันได้ เอ๋ป้องกันหมดเลย ถ้าฝุ่นเยอะจริงๆ ก็ไม่ออกไปไหนเลยค่ะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดก็คือเรื่องฝุ่นนี่แหละ ควันจากการทำกับข้าวก็ต้องใส่หน้ากาก คุณหมอบอกว่าอันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน ข่าวดีก็คือตัดก้อนนั้นออกไปแล้ว และปอดที่โดนตัดออกไปตอนนี้มันพองออกมาแล้ว ข้อดีของปอดคือมันเหมือนฟองน้ำ มันฟื้นฟูได้ คุณหมอก็ให้ออกกำลังกายเยอะๆ ปอดจะได้แข็งแรง
ถ้าไม่ได้พี่ป๋อไม่รู้เอ๋จะเป็นยังไงเลย เขาทำให้เอ๋ทุกอย่างจริงๆ พาไปหาหมอ (น้ำตาซึม) เขาไม่ทำงานเลย เขาแคนเซิลงานหมด แล้วมาดูแลเรา (เสียงสั่น) และอยู่กับเอ๋ตลอดเวลา ทั้งหาคุณหมอคนที่ 1 2 3 พี่ป๋อเป็นคนตัดสินใจให้เอ๋ทุกอย่างถึงตอนผ่าตัดพี่ป๋อก็นั่งรอเอ๋อยู่หน้าห้องผ่าตัด 3 ชม. ถ้าเอ๋ไม่ได้พี่ป๋อ เอ๋ว่าเอ๋ก็แย่ เรื่องรักคือรักอยู่แล้ว แต่เหมือนเราเลือกคู่ชีวิตที่ถูกต้องมากๆ คนนี้คือคู่ชีวิตเรา ถ้าไม่ได้พี่ป๋อ เอ๋คงไม่ได้มายืนตรงนี้มั้ง เอ๋ก็บอกพี่ป๋อตลอดว่าขอบคุณ เอ๋ไม่คิดว่าพี่ป๋อจะรักเอ๋มากขนาดนี้ (น้ำตาซึม)”
ป๋อ : “เราเป็นคู่ชีวิตเนอะ ตกระกำลำบากก็ต้องตกด้วยกัน ไม่เป็นไรหรอก อะไรที่ยากที่สุดเราก็ต้องไปด้วยกัน จะไม่ปล่อยมือเด็ดขาด อยู่หน้าห้องผ่าตัดตลอดเวลา คิดแค่ว่าไม่เป็นไร มันเกิดขึ้นแล้ว ต้องอยู่กับมันให้ได้ พี่จะอยู่ข้างๆ ผมว่ามันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับ เพียงแค่ว่าคนที่เรารักที่สุดเขากำลังเจ็บปวดอยู่ เราแข็งแรงกว่าเขา เราต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าจะจากกันไป เราไม่รู้ว่ามันจะไปที่น้ำเหลืองหรือเปล่า เพราะหน้าห้องผ่าตัด 3 ชม.กว่า เต็มไปด้วยคำถามว่าถ้าเกิดมันไปน้ำเหลืองล่ะ ถ้าเกิดมันไปไกลกว่านี้ล่ะ ถ้าเกิดเขาไม่อยู่ล่ะ เราจะทำยังไง ลูกเราก็ยังเล็กๆ อยู่ ซึ่งเรารู้ว่าเขาเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเรามาก เราก็บอกว่าไม่เป็นไร ช่างมัน อะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิดไป แต่ทุกๆ ความยากลำบาก พี่จะอยู่ตรงนั้นเสมอ
ปีที่แล้วคือที่สุดจริงๆ เอ๋กลายเป็นคนพูดน้อยลง เป็นคนหลับยากขึ้น เพราะเขาคิดมาก ปกติเอ๋เป็นคนนอนง่ายมาก แต่กลายเป็นคนนอนหลับยาก พูดน้อยลง ตลกน้อยลง เราก็ต้องพยายามให้กำลังใจ ยอมรับว่าผมก็เหนื่อยนะ แต่ผมเป็นผู้ชาย อาจจะรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงด้วย ก็แกล้งเข้มแข็งไปอย่างนั้นแหละ แต่จริงๆ ลึกๆ ข้างในเวลาอยู่คนเดียว เราก็มีมุมลำบากของเราเหมือนกัน แต่เราเห็นเขาลำบากกว่า เราก็ต้องพยายามดึงให้เขาดีขึ้นให้ได้”
เอ๋ : “เขาไม่เคยร้องไห้ให้เห็นเลย เขาจะพยายามทำตัวเองให้เข้มแข็ง เพราะเขารู้ว่าเอ๋อ่อนแอมาก โดยปกติเราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาอ่อนแอ เราไม่ไหวแน่ ลูกๆ ก็ให้กำลังใจค่ะ เขาก็ถามว่าเจ็บไหม คอยมาอยู่ด้วย เขาจะรู้หมดว่าเราเป็นอะไร เพราะเอ๋กับพี่ป๋อจะอธิบายให้เขาฟัง แล้วเขาก็จะถามตลอดว่าแม่จะตายไหม”
บอกไม่อยากต้องมานั่งทะเลาะกันแล้ว อยากดูแลกันและกันให้ดีที่สุด
ป๋อ : “กว่าจะออกมาข้างนอกแบบนี้ได้ก็ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน คือพยายามไม่ให้อยู่บ้าน พยายามจะลากออกไป มีใครวันเกิดอะไรก็จะต้องไปทุกงาน เพราะอยากให้เจอเพื่อน พอเจอเพื่อนเขาก็จะให้กำลังใจ เขาก็จะได้พลังใจดีๆ กลับบ้านไป บางทีพลังผมมันก็จะหมดแล้วเหมือนกัน เราก็ต้องการพลังงานจากคนอื่นมาช่วย ก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนๆ ในวงการมีส่วนมากๆ รวมถึงแฟนๆ ที่คอมเมนต์เข้ามาเวลาเราลงคลิป”
เอ๋ : “ถามว่าวิกฤติที่ผ่านมาทำให้เราเรียนรู้อะไรกันบ้าง คือเราไม่อยากทะเลาะกันเลย รู้สึกว่าความขัดแย้งมันไม่โอเคสำหรับชีวิตคู่เรา เพราะมันผ่านจุดที่แย่ที่สุดในชีวิตเรามาแล้ว อยากจะรักเขา อยากจะดีกับเขา อยากจะดูแลเขา แต่ชีวิตคู่มันก็ต้องมีเรื่องทะเลาะกันบ้าง แต่พยายามจบให้เร็วที่สุด”
ป๋อ : “ทำอะไรก็ทำไปเถอะครับ ชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แหละ เรามีวงจรชีวิตประมาณนึงเท่านั้นเอง ใครจะอยู่อย่างไร อยากกินอะไรกิน อยากทำอะไรทำ อะไรที่มีความสุขสำหรับเราแล้วทำให้สุขภาพเราดีด้วยทั้งข้างในและข้างนอก ทำเลย อย่ารอ เพราะวงจรชีวิตมนุษย์มีแค่นี้ 70-80 ปี ฉะนั้นทำเลยครับ”
แอบแย้มเม.ย.นี้อาจได้เห็น “เอ๋” กลับมาเซ็กซี่อีกครั้ง คราวนี้สามีก็ปล่อยแล้วด้วย
ป๋อ : “ที่คอยทำภาพเวลาเขาแต่งตัววับๆ แวมๆ น่ะเหรอ ตอนนี้ผมก็ปล่อยนะ คือปล่อยตั้งแต่ตอนที่เขาถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วผมไปเซ็นเซอร์นั่นแหละ อันนั้นก็ปล่อยในระดับนึงแล้ว แต่ตอนนี้ปล่อยหนักกว่าเดิมอีก น้องอยากจะทำอะไรทำไปเลยค่ะ อยากจะกินอะไร อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ให้คุณแม่เต็มที่ คิดว่าถ้าคุณแม่มีความสุขได้ เดี๋ยวภายในบ้านก็มีความสุขเอง”
เอ๋ : “ตอนนี้ก็มีความสุขค่ะ เรารู้สึกเลยว่าคนรักเราเยอะมาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนให้กำลังใจ ทุกวันนี้เวลาไปไหนยังมีคนมาขอจับมือให้กำลังใจอยู่เลย ทั้งๆ ที่เราไม่รู้จักเขา และเขาก็ไม่รู้จักเรา รู้สึกว่าเรามีเพื่อนที่ดี เรามีคนรอบข้างที่น่ารัก ที่รักเรา แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว”
ป๋อ : “ช่วงนั้นมีอยู่ครั้งนึงเราอยู่ในลานจอดรถ แล้วมีคนขับรถโฉบมาตะโกนบอกว่า พี่เอ๋...เป็นกำลังใจให้นะครับ เปิดกระจกตะโกนเลย เวลาไปกินข้าวคนก็มาเป็นกำลังใจ มาจับมือ มันกลายเป็นเรื่องของคนอื่นไปแล้ว ทุกคนมาให้กำลังใจเรา ก็เลยรู้สึกว่าสังคมก็น่ารักนะ มันไม่ได้แย่ ยังมีคนที่รักเราอีกเยอะมาก”
เอ๋ : “จะกลับมาเซ็กซี่มั้ยไหม เมษาฯ นี้รอดูนะคะ”
ป๋อ : “ผมก็จะร่างทองครับ จะร่างทองสักเมษาฯ เหมือนกัน เดี๋ยวต้องรอดูกัน วาเลนไทน์เลยเหรอ ผมไม่น่าจะทันนะ (หัวเราะ)”
เอ๋ : “เอ๋ได้ เดี๋ยวใส่ให้ดู”
ป๋อ : “ก็ดีใจที่เขากลับมาตลกอีกครั้ง เพราะมันจะมีช่วงนึงที่เขาเงียบไปเลย ทั้งๆ ที่มันไม่มีอะไรแล้ว คือผ่านช่วงนั้นมาสัก 2-3 เดือน เขาเงียบไปเลย เราเล่นมุกอะไรก็ไม่ฮา แต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมาสนุก มายิ้ม หัวเราะได้ ก็ดีใจ”
เผยโมเมนต์ไปร่วมเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานของ “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์” กับ “เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์”
เอ๋ : “จริงๆ แล้วเราจะมีกรุ๊ปไลน์แยกที่ไม่มีพี่โอ๋ แต่พี่โอ๋ก็จะมีระแคะระคายแล้ว เพราะว่าเบียร์นั่นแหละ เบียร์เป็นคนที่เก็บความลับอะไรไม่อยู่ ก็ไปโป๊ะแตก แต่พี่โอ๋เขาก็จะมีความเซอร์ไพรส์จริงๆ เพราะไม่คิดว่าเพื่อนจะจัดงานให้ใหญ่ขนาดนี้ เพื่อนจะมาเยอะขนาดนี้ มันเป็นโมเมนต์ที่สุดเลย ร้องไห้กันทั้งงาน แต่เบียร์คือโป๊ะตลอด เอาแหวนไปให้พี่โอ๋ดูว่าสวยไหม เขาก็คงจะเก็บความลับไม่อยู่ มันคงแน่นอกมาก พี่โอ๋เขาก็คงเอ๊ะยังไง แต่เขาก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ ทุกคนก็อ้าว (หัวเราะ) ก่อนหน้านี้เขาก็มีแพลนกันไว้อยู่แล้วค่ะ แต่คู่นี้เขาน่ารัก หน้าเหมือนกันเด๊ะ”
ป๋อ : “เบียร์เป็นคนดี เขาเป็นสมาชิกในกลุ่มอยู่แล้ว และเบียร์เป็นคนที่มีความเป็นผู้หญิงด้วย เขาจะเข้ากับผู้หญิงได้เก่งมาก แต่ก็จะโดนกลุ่มแม่ๆ ลงโทษ ด่า ถ่มถุย อย่างเมื่อวานเขาจะต้องเป็นฮีโร่ใช่ไหม แต่เขาโดนถ่มถุยเยอะมาก เบียร์ยืนตรงนี้ ถือดอกไม้อย่างนี้สิ แล้วจะเอาแหวนมาฝากที่ผม ผมก็บอกว่าไม่ได้ เก็บไว้เองสิ เกิดผมไปฉี่ทำไงล่ะ คือวุ่นวายมาก เหตุการณ์ที่ทุกคนเห็นในโซเชียลคือเหตุการณ์ที่ถูกกลั่นกรองมาแล้ว เพราะเบื้องหลังเละเทะกว่านี้มาก วุ่นวายไปหมด แก้วแตก น้ำหก แต่ถือว่าเป็นงานที่สนุกมากจริงๆ เอาง่ายๆ เหมือนกลุ่มดาราจัดงานกันเอง แล้วจัดงานกันไม่เป็น ก็เป็นแหละ แต่มันจะมีความที่คนนั้นก็จะเอาอย่างนั้น คนนี้ก็จะเอาอย่างนี้ มันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเลย”
เอ๋ : “เรื่องฤกษ์เอาไว้ถามพี่โอ๋เองดีกว่า ไว้ให้พี่โอ๋ออกมาบอกเอง”
ป๋อ : “เดี๋ยวโอ๋มาด่า (หัวเราะ) แต่คิดว่าภายในปีนี้นะครับ ไม่รู้เหมือนกัน คิดว่าน่าจะภายในปีนี้แหละ เพราะเขาขอกันแล้วนี่ ก็เตรียมตัว เตรียมเสื้อผ้ากันให้ดีแล้วกัน”
เอ๋ : “เราก็มีความสุขไปกับพี่โอ๋ด้วย เพราะเราก็รู้จักพี่โอ๋มานานมากแล้ว พี่โอ๋เขาอยู่คนเดียวก็เหงา เขาก็อยากจะมีใครสักคนที่คุยเป็นเพื่อนใจโน่นนี่ และวันนี้เขาหากันเจอแล้ว เราก็ดีใจและยินดีกับพี่โอ๋มากๆ จริงๆ แล้วเบียร์เป็นคนน่ารักนะคะ ถึงพวกเราจะชอบแกล้งเบียร์ แต่เขารักพี่โอ๋จริงๆ รักแบบไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าพี่โอ๋จะเป็นยังไง เขารักพี่โอ๋จากใจเลย”