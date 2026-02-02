มาตรฐานเพื่อผู้บริโภค “ตราหัวม้าลาย” และ “ตราพระอาทิตย์” กับบทบาทผู้นำด้านความปลอดภัยเครื่องครัว

ในยุคที่ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประเด็นสำคัญ เครื่องครัวซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง จึงต้องได้รับการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานอย่างเข้มงวด แบรนด์ “ตราหัวม้าลาย” และ “ตราพระอาทิตย์” ภายใต้ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องครัวสเตนเลสของประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาโดยตลอด พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคในระยะยาว
บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องครัวสเตนเลสสตีลภายใต้แบรนด์ “ตราหัวม้าลาย” และ “ตราพระอาทิตย์” ที่อยู่คู่ครัวไทยมาอย่างยาวนาน โดยยึดหลักการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน เนื่องจากเครื่องครัวที่ไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แมงกานีส หรือแคดเมียม รวมถึงสารอันตรายอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว อาทิ โรคทางระบบประสาท โรคไตเรื้อรัง และภัยเงียบอย่างโรคมะเร็ง
เพื่อตอกย้ำจุดยืนด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภค ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 ดร.เอกชัย ยังวาณิช ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 3206-2567 สำหรับภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย โดยมี นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบอนุญาต พร้อมด้วย นางพงษ์ศิริ วรรณศรี และ นายภัทรพล ลิ้มภักดี รองเลขาธิการ สมอ. คณะผู้บริหาร สมอ. และผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วมในพิธี
การได้รับใบอนุญาตดังกล่าว ทำให้บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทแรกและบริษัทเดียวในอุตสาหกรรมเครื่องครัวสเตนเลสของไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ครบทั้ง 7 หมวดผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หม้อ กระทะ ถาดหลุมใส่อาหาร ปิ่นโต ตะหลิว ช้อน และส้อม สะท้อนถึงบทบาทผู้นำด้านมาตรฐานความปลอดภัยและการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว “ตราหัวม้าลาย”และ “ตราพระอาทิตย์” ผลิตจากสเตนเลส Food Grade 304 และ 430 ผ่านกระบวนการผลิตภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อม“ตราหัวม้าลาย”การันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับประเทศอย่าง Prime Minister’s Export Award รวมทั้งสิ้น 7 รางวัล ระหว่างปี 2529–2565 ครอบคลุมสาขา THAI OWNED BRAND, THE BEST EXPORTER, BEST OF THE BEST และ BEST THAI BRAND โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้รับ PM’s Export Award 2025 ในสาขา BEST THAI BRAND
นอกจากการให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย การดักจับฝุ่นละอองในกระบวนการผลิต รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการ Solar Rooftop เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมในระยะยาว
ปัจจุบัน เครื่องครัว”ตราหัวม้าลาย”และ “ตราพระอาทิตย์” ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) รวม 4 รายการ ได้แก่
•มอก. 1878-2550 เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ
•มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน
•มอก. 2622-2556 ภาชนะและเครื่องใช้โลหะเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์สำหรับอาหาร
•(ล่าสุด) มอก. 3206-2567 ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร เฉพาะด้านความปลอดภัย ซึ่งได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 โดยเป็นรายแรกของอุตสาหกรรมเครื่องครัวไทย
“คุ้มค่า คุ้มราคา ครัวสเตนเลสคู่ครัวไทย ปลอดภัย ไว้วางใจได้จริง”
