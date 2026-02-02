ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2569 ใช้อะไรบ้าง เช็กเอกสารและเวลาต่อล่วงหน้า

การต่อใบขับขี่ในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่หลายคนยังสับสนว่าสรุปแล้วเราสามารถทำทุกขั้นตอนผ่านมือถือได้เลยไหม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และที่สำคัญคือสามารถต่อล่วงหน้าได้นานแค่ไหน บทความนี้สรุปข้อมูลล่าสุดที่คุณต้องรู้ เพื่อให้การไปขนส่งฯ ของคุณรวดเร็ว จบงานได้ภายในชั่วโมงเดียว
ไขข้อข้องใจ ต่อใบขับขี่ออนไลน์ล่วงหน้าได้กี่เดือน
จริง ๆ แล้วระยะเวลาในการขอต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าจะขึ้นอยู่กับ"ประเภทของใบขับขี่" ที่คุณถืออยู่ ดังนี้
กรณีต่อจาก 5 ปี เป็น 5 ปี : สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 6 เดือน (180 วัน) ก่อนวันหมดอายุ หรือหากขาดอายุไปแล้วก็ยังต่อได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี (หากเกินต้องสอบข้อเขียนใหม่)
กรณีเปลี่ยนจาก ชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี : สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 60 วัน (2 เดือน) ก่อนวันหมดอายุ
ข้อควรระวัง : อย่าปล่อยให้ใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปี เพราะคุณจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด ทั้งสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติซึ่งจะเสียเวลามาก
เช็กลิสต์เอกสารต่อใบขับขี่ 2569 ที่ห้ามลืมเด็ดขาด
แม้จะมีการจองคิวออนไลน์ แต่ในวันที่เดินทางไปรับบัตรจริงที่สำนักงานขนส่ง คุณจำเป็นต้องนำเอกสารตัวจริงไปยื่นด้วยเตรียมให้ครบตามนี้จะได้ไม่เสียเที่ยว
1. บัตรประชาชนตัวจริง : ต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ และข้อมูลตรงกับปัจจุบัน
2. ใบขับขี่ใบเดิม : ไม่ว่าจะหมดอายุแล้วหรือยังไม่หมด ต้องนำไปคืนเจ้าหน้าที่เพื่อทำลายหรือยกเลิก หากสูญหายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกถ้อยคำแทน
3. ใบรับรองแพทย์ : ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบมาตรฐานแพทยสภา (แบบที่มี 2 ส่วน คือส่วนที่ผู้ขอรับรองสุขภาพกรอกเอง และส่วนของแพทย์) โดยต้องมีอายุ ไม่เกิน1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันที่ไปยื่นเรื่องแนะนำให้ขอจากคลินิกหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนวันนัดล่วงหน้าไม่เกิน 1 สัปดาห์
4. ผลการอบรมออนไลน์ (Screenshot) : สำหรับผู้ที่อบรมผ่านระบบ DLT-eLearning มาแล้ว ให้แคปหน้าจอที่ระบุว่า "ผ่านการอบรม" ให้เห็นคิวอาร์โค้ดชัดเจน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่(อบรม 1 ชั่วโมง สำหรับกรณีต่อล่วงหน้าหรือขาดไม่เกิน 1 ปี)
อัปเดตขั้นตอนต่อใบขับขี่ปี 2569 ทำออนไลน์ส่วนไหน ไปขนส่งส่วนไหน
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง "การต่อใบขับขี่ออนไลน์" ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับบัตรส่งมาที่บ้าน แต่หมายถึงการลดขั้นตอนการนั่งรอที่ขนส่ง โดยแบ่งหน้าที่ดังนี้
ทำที่บ้าน (ผ่านมือถือ/คอมพิวเตอร์)
1. อบรมภาคทฤษฎี : ดูวิดีโอและตอบคำถามผ่านเว็บไซต์ DLT-eLearning
2. จองคิวเข้ารับบริการ : นัดวันเวลาผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เพื่อการันตีว่าไปแล้วได้ทำแน่นอน
ทำที่สำนักงานขนส่ง (ตามวันนัด)
1. ยื่นเอกสารและตรวจสอบผลการอบรม
2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบการมองเห็นสี/ทดสอบสายตาทางกว้าง/ลึก/ทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า)
3. ถ่ายรูปติดบัตรและชำระค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมที่ต้องเตรียมชำระก่อนรับใบขับขี่กลับบ้าน
ในการต่อใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระทั้งหมด 505 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท + ค่าใบอนุญาต 500 บาท)
การเตรียมตัวต่อใบขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎปี 2569 ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและไม่ต้องลางานหลายวัน การมีใบขับขี่ที่ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจถูกกฎจราจรแล้ว ยังเป็นเอกสารสำคัญในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้วย
