"เกลิน ธัญรดี" นำทีมบวงสรวงศาลหลักเมือง ซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" เอาชัยก่อนแถลงข่าว 8 ก.พ. นี้

เดินเครื่องเต็มสูบสำหรับซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" ที่ได้นางเอกน้องใหม่ "เกลิน ชาญชนินท์กุล" นำทีมบวงสรวงศาลหลักเมืองเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนจัดงานเปิดตัวซีรีส์อย่างเป็นทางการ อาทิตย์ที่ 8 กุมภาฯ นี้
โดยมีนักแสดงเข้าร่วมพิธี อาทิ ปัทมา ปานทอง, ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ และ พรีเมียร์ ศรัญญา วงศ์สุนทร ร่วมด้วยศิลปินหนุ่ม "ปลื้ม ภูมิรพี จำภู่" ผู้แต่งคำร้อง ทำนอง และขับร้องเพลงประกอบซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" ในเพลง "ทางของหัวใจ" และนักแสดงหนุ่ม สนุ้กเกอร์ สิรสิทธิ์ ชุ่มจิตร และน้องอัญญา กุลนิภา สุขประเสริฐ นักแสดงเด็กจากพระธรรมบทเดอะซีรีส์ ตอน นางสามาวดีผู้ไม่ตาย
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ต้อ วีรยุทธ (ฤาษีพเนจร) เป็นผู้นำพิธี ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร
ซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจ Signature" ถือฤกษ์ดีจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. ณ เวที Idol Exchange MBK Center และได้ฤกษ์ออกอากาศ Ep1 พร้อมกันทั่วโลก ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11.11 น. ที่ YouTube : Loykaew First Love | และ TikTok : ปานดวงใจ signature เวลา 19.00 น.