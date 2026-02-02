“3FIGHT3 BASKET BOY Season 2 Presented by LACTASOY” เปิดฤดูกาลยิ่งใหญ่ Team Black ชนะแมตซ์แรก “ใบไผ่ พลกฤต” U23 คว้า MVP ไปครอง

เปิดฤดูกาลไปอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับ “3FIGHT3 BASKET BOY Season 2 Presented by LACTASOY” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา ประเดิมเปิดสนามกับขบวนพาเหรดสุดอลังการจากเหล่าศิลปิน XEBIS, UPTALE, in the 8ight พร้อม Special Show สุดเซอรไพรส์จาก “KT KRATAE” มาพร้อมเพลง “Bangkok City” ที่โชว์ความเป็นไทยแบบสุดจึ้งสะกดสายตาแฟนบาสทั้ง Workpoint Stadium ตามมาด้วยกองทัพนักกีฬาจากทั้ง Team White และ Team Black เรียกเสียงกรี๊สจากแฟนๆแบบดังกระหึ่ม เพิ่มความฮึกเหิมให้นักกีฬาแบบสุดๆ
เมื่อเสียงนกหวีดเป่าเริ่มต้นเกมการแข่งขันทั้ง 2 ทีม ก็ผลัดกันทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง โดย Team White ยังคงนำทีมโดย กัปตันเต๋อ ฉันทวิชช์ และ โค้ชสุขเดฟ ส่ง อาเล็ก ธีรเดช, มีน นิชคุณ, เต๋า เศรษฐพงศ์, แอสตัน รติภัทร, ปีเตอร์แพน ทัศน์พล, บี้ ธรรศภาคย์ พร้อมด้วยนักกีฬา U23 อย่าง มากิ พีระกรณ์, เฟอร์รารี่ สัญญพงศ์, น๊อตโตะ สัญญพงศ์, โอชิ ตฤณพรรดิ์ ลงสนามในแมตซ์แรก
ทางด้าน Team Black นำทัพโดย กัปตันโอม ปัณฑพล และ โค้ชเกรียง ส่ง กระทิง ขุนณรงค์, จั๋ง PERSES, คอปเปอร์ BUS, ฮาร์ท BUS, ปัง DOMUNDI, ติวเตอร์ DOMUNDI และนักกีฬา U23 ได้แก่ มาตัง พีระกานต์, รอนนี่ ออลซ็อพพ์, บุ๊ค ปยุต และดาวรุ่งมาแรง “ใบไผ่ พลกฤต” ที่โชว์ฟอร์มได้ดีทำคะแนนได้สูงสุดคว้า MVP ในแมตซ์นี้ไปครอง
ทางด้านโค้ชทั้ง 2 ทีม ก็ผลัดกันส่งนักกีฬาลงสนามปะทะกันอย่างดุเดือด เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้ตลอดการแข่งขัน และในที่สุดก็เป็น Team Black ที่สามารถทำคะแนนเชือดเฉือนพลิกกลับมาชนะ Team White ไปได้ด้วยคะแนน 27 ต่อ 23 คะแนน ส่งผลให้ Team Black เก็บคะแนนรวมขึ้นนำไปก่อนในแมตซ์แรกนี้ ยังเหลืออีก 9 แมตซ์ให้แฟนๆได้ตามเชียร์ ทีมใดจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันบาส 3x3 ในฤดูกาลนี้ไปครอง
ทุกแมตซ์การแข่งขันสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 รับชมได้ทุกช่องทางออนไลน์ทาง WorkpointOfficial และ 3Fight3 Basket Boy ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป แต่ถ้าอยากมาเชียร์ชิดติดขอบสนาม สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ทาง Application Ticketmelon ทั้งระบบ iOS และ Android สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ 3FIGHT3 BASKET BOY SEASON 2 ได้ทุกช่องทางโซเชียล