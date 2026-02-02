เปิดตัว 7 สาว “4EVE” พรีเซนเตอร์ เมกาเชฟ จัดงานใหญ่ “Brave n Meet . . . Eat ความอร่อย” พร้อมโชว์จัดเต็มและเมนูพิเศษจากเชฟ “กระติ๊บ ชวัลกร“

“เมกาเชฟ” (Megachef) แบรนด์ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสระดับพรีเมียมที่อยู่คู่ครัวไทยและส่งออกไปทั่วโลก ประกาศรุกตลาดครั้งใหญ่ในปี 2569 สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยใจกลางกรุง จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “Brave n Meet . . . Eat ความอร่อย” ณ สยามสแควร์ Block K ขนทัพกิจกรรมท้าความกล้าสไตล์คนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดตัว 7 สาว “4EVE” เกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าในวงการ T-POP ของเมืองไทยในยุคนี้ ในฐานะพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ เพื่อขยายฐานการตลาดสู่กลุ่ม Gen Z และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจคุณภาพ พร้อมโชว์ศักยภาพความพิถีพิถันของผลิตภัณฑ์ ผ่านเชฟชื่อดังของเมืองไทย
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ภาส นิธิปิติกาญจน์ ผู้บริหารแบรนด์เมกาเชฟ เป็นประธานเปิดงาน โดยระบุถึงความตั้งใจในการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะเลือก กล้าที่จะลอง และสร้างสรรค์ความอร่อยในแบบฉบับของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเมกาเชฟ พร้อมร่วมพูดคุยถึงแคมเปญที่มีร่วมกับพรีเซนเตอร์สาวทั้ง 7 คน
โดย ภาส นิธิปิติกาญจน์ ผู้บริหารแบรนด์เมกาเชฟ เปิดเผยว่า แบรนด์มียุทธศาสตร์การตลาด “ทะลายกรอบความเชื่อเดิมของเครื่องปรุงรส” ด้วยการดึง 7 สาว 4EVE มาร่วมเป็นครอบครัวเมกาเชฟ ไม่ใช่เพียงแค่กระแสในโซเชียลมีเดียเท่านั้น แต่คือการปรับภาพลักษณ์ (Rebranding) ให้เครื่องปรุงรสกลายเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์และความกล้าที่จะเลือกใช้ด้วยคุณภาพ “เมกาเชฟต้องการสื่อสารว่า ความอร่อยระดับเชฟไม่ใช่เรื่องยาก หากเริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดี 4EVE คือตัวแทนของความมุ่งมั่น ความกล้าที่จะแตกต่าง ซึ่งตรงกับ DNA ของแบรนด์ที่กล้ายืนหยัดในการใช้วัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ใช้สารปรุงแต่ง แม้ต้นทุนจะสูงกว่า แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค การเปิดตัวที่สยามสแควร์ในวันนี้จึงเป็นการประกาศตัวว่าเมกาเชฟพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่ใจของคนรุ่นใหม่ในทุกมื้ออาหาร”
คุณภาส ยังกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ว่า “ในทุกครัวทั่วโลก ต้องมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างน้อย 1 อย่าง” เราเชื่อในความใส่ใจและคุณภาพที่ส่งต่อความอร่อยได้อย่างมั่นใจ การร่วมงานกับ 4EVE ในครั้งนี้ เพราะเราเห็นถึงพลัง (Energy) และความกล้าที่จะเป็นตัวเองของน้องๆ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ ‘Brave n Meet’ ที่เราอยากให้คนรุ่นใหม่กล้าลอง กล้าปรุง และกล้าสนุกกับการทำอาหาร โดยมีเมกาเชฟเป็นเบื้องหลังของรสชาติที่สมบูรณ์แบบ
นอกจากนี้ ยังตอกย้ำคุณภาพระดับพรีเมียม ผ่านเชฟชื่อดัง ซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์เมกาเชฟด้วย นั่นคือ ”เชฟวิลแมน ลีออง“ และเชฟ ”กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล“ ร่วมพิสูจน์คุณภาพของผลิตภัณฑ์เมกาเชฟ โดยเชฟทั้งสองได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เมกาเชฟที่ทำให้ได้รับความนิยมในกลุ่มเชฟมืออาชีพ อาทิเช่น น้ำปลาแท้เกรดพรีเมียม ที่ผลิตจากปลาแอนโชวี่สดๆ หมักด้วยวิธีธรรมชาติ 100% นานถึง 2 ปี จนได้โปรตีนสูงและรสชาติที่กลมกล่อม ไม่เค็มจัด เน้นความสะอาด และคงรสชาติแท้ของวัตถุดิบ ซอสหอยนางรมที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเข้มข้น ที่สกัดจากหอยนางรมแท้ ปริมาณมากถึง 45% ไม่ผสมแป้งหรือสารเติมแต่ง ช่วยชูรสชาติอาหารให้โดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของเมกาเชฟ Gluten Free ทุกตัว
สำหรับการเปิดตัวด้วยโชว์สุดพิเศษจาก 7 สาว 4EVE เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นสยามสแควร์ ก่อนจะถอดลุคไอดอลมาสวมผ้ากันเปื้อนในกิจกรรม “4EVE Activity on Stage” โดยสาวๆ ได้โชว์ฝีมือการจัดจานอาหาร (Food Plating) โดยใช้ผลิตภัณฑ์เมกาเชฟ ซึ่งเป็นการเผยไลฟ์สไตล์อีกมุมหนึ่งที่แฟนคลับไม่เคยเห็น สร้างความประทับใจและความใกล้ชิดเป็นอย่างมาก ต้องขอชมเชฟกระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ผู้รังสรรค์เมนูสุดพิเศษสำหรับน้องๆ 4EVE ออกมา โดยเป็นเมนูที่ใช้โปรดักส์ของเมกาเชฟครบทั้ง 7 ตัวเลย นอกจากคิดเมนูแล้วทางเชฟกระติ๊บ ยังได้แชร์แรงบันดาลใจในการรังสรรค์เมนูพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยระบุว่า “เครื่องปรุงคุณภาพดีคือหัวใจสำคัญที่ทำให้การทำอาหารเป็นเรื่องสนุกและง่ายขึ้น เมกาเชฟช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือใหม่ก็สร้างสรรค์จานอร่อยได้แน่นอน”
ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมสุดล้ำ ท้าให้ลอง เมกาเชฟเน้นกลยุทธ์ Experiential Marketing โดยให้ผู้ร่วมงานได้ใช้ “Passport ความอร่อย” ร่วมสนุกในโซนกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกม “เรียงไอเทมความกล้า ท้าความอร่อย” ที่สอดแทรกข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่าทำไมเมกาเชฟถึงแตกต่าง รวมถึงการเปิดตัวเมนูสุดล้ำอย่าง “ไอศกรีมรสชาติพิเศษจากผลิตภัณฑ์เมกาเชฟ” เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าความอร่อยของเมกาเชฟไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเมนูคาว แต่สามารถนำไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ไม่รู้จบ
งานในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความทันสมัยของแบรนด์เมกาเชฟ ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักการทำอาหารและการกินอย่างมีสไตล์