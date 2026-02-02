แคสเป๊ะ ‘ผู้จัดการส่วนตัว’ MFlow ทุ่มจัดเต็ม เคานต์ดาวน์สู่วันเปิดกล้อง

ไม่แหกกฎ ไม่ทำลายฝันแฟนนิยาย คัดกันเข้มข้นแคสเป๊ะเหมือนหลุดออกมาจากหน้ากระดาษ จนได้พบ “คู่ที่ใช่ เคมีเลิศเลยล่ะ” พร้อมส่งต่อเรื่องราวสู่ตำนานบทใหม่ในรูปแบบ Live Action กับซีรีส์ “ผู้จัดการส่วนตัว” โปรเจกต์ที่ไม่ใช่เรื่องง่าย เล็ก ๆ ไม่… ใหญ่ ๆ ต้อง MFlow Entertainment
เมื่อทีมงานระดมหัวกะทิ ใช้เวลานับปีวางแผนปั้นโปรเจกต์ ตั้งแต่การพัฒนาบท ไปจนถึงการเฟ้นหานักแสดงที่ตรงทั้งภาพลักษณ์ คาแรกเตอร์ และเคมี เพื่อให้ตัวละครโลดแล่นบนจอได้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด
กว่า 1 ปีเต็มในการพัฒนาซีรีส์ “ผู้จัดการส่วนตัว” หนึ่งในช่วงที่ยาก หิน และโหดที่สุดสำหรับทีมผู้สร้าง คือการออดิชันเฟ้นหา “คู่ที่ใช่จริง ๆ” ซึ่งสร้างทั้งมาตรฐานและแรงกดดันไปพร้อมกัน จนเกิดช่วงเวลาที่โปรเจกต์ต้องถูกพักไว้ชั่วคราว ท่ามกลางความคาดหวังของแฟนนิยายจำนวนมาก
และในที่สุด ทุกอย่างก็มาลงตัวกับนักแสดง 4 คู่เคมีใหม่จากค่าย MFlow Entertainment
เจมส์ ศุภวิชญ์ วงศ์ฟู – โฟล์ค จักริน แสงเรือน (เจมส์โฟล์ค),
ธีม ภูเบศ อรรถอรุณวงศ์ – ธีร์ ธีรวัฒน์ ธนะคำ (ธีมธีร์),
นนน ชาชณะ ถิระโคตร – เบส ณัฐดนัย วงศ์สถิตสถาพร (นนนเบส) และ
เก้า ณธีพัฒน์ นพเจริญพงศ์ – แคมป์ คุณาธิป ตระการจันทร์ (เก้าแคมป์)
นักแสดงน้องใหม่ป้ายแดงของค่าย ที่เพียงแค่เปิดตัวก็ถูกจับตามองทันทีจากทั้งแฟน ๆ และสื่อมวลชน ด้วยเสียงตอบรับจากแฟนคลับว่า “เหมือนตัวละครในนิยายมีชีวิตจริง”
แม้จะเป็นน้องใหม่ แต่ทั้ง เจมส์ – โฟล์ค, ธีม – ธีร์, นนน – เบส และ เก้า – แคมป์ ทุกคนต่างผ่านการเตรียมตัวอย่างเข้มข้น เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความสัมพันธ์ และรายละเอียดของตัวละครให้ออกมาตรงใจแฟนต้นฉบับมากที่สุด
สำหรับเนื้อเรื่อง ซีรีส์ “ผู้จัดการส่วนตัว” จะพาผู้ชมเข้าสู่โลกเบื้องหลังวงการแฟชั่นที่ร้อนแรง เมื่อวงการต้องสะเทือนจากความใกล้ชิดระหว่าง “กันต์” นายแบบ–นักแสดงตัวท็อประดับแถวหน้าของประเทศ ผู้ไม่เคยมีข่าวรักหลุดออกสื่อ กับ “เกิ้ล” ผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ที่เข้ามาดูแลเขาอย่างใกล้ชิด
แม้เกิ้ลจะเป็นผู้จัดการที่ไม่ค่อยทำอะไรได้ดั่งใจกันต์นัก แต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากหน้าที่ กลับค่อย ๆ แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพันที่ยากจะนิยาม ท่ามกลางตารางงานแน่น ข่าวลือจากสื่อ และแรงกดดันของวงการนายแบบ
เมื่อเส้นแบ่งระหว่าง “หน้าที่” กับ “หัวใจ” เริ่มเลือนราง ทั้งคู่ต้องเผชิญคำถามสำคัญว่า ระหว่างความสำเร็จในอาชีพ กับความรู้สึกที่กำลังก่อตัวขึ้น อะไรคือสิ่งที่ควรเลือก และในโลกที่ทุกสายตาจับจ้อง ความรักครั้งนี้จะมีที่ยืนหรือไม่
ล่าสุด MFlow Entertainment ส่งสัญญาณความพร้อมแล้วว่า อีกไม่นานนี้ ซีรีส์ “ผู้จัดการส่วนตัว” จะเริ่มนับถอยหลังสู่วันเปิดกล้องถ่ายทำอย่างเป็นทางการ และเดินหน้าเข้าสู่ขั้นตอนการถ่ายทำเต็มรูปแบบ
งานนี้บอกเลยว่าแฟนนิยายห้ามกระพริบตา เพราะ “ผู้จัดการส่วนตัว” ไม่ใช่แค่ซีรีส์ใหม่ของ MFlow Entertainment แต่คือโปรเจกต์ที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นหนึ่งในซีรีส์จากนิยายที่ถูกพูดถึงมากที่สุด และพร้อมเข้าไปนั่งในใจแฟน ๆ ทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนอีกหนึ่งเรื่องอย่างแน่นอน
ฝากติดตามความเข้มข้น ดราม่า และหัวใจของทั้งคู่ได้ใน “ผู้จัดการส่วนตัว”