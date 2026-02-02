“มาโก้ ศิลา” GEN Z หัวใจเพื่อสังคม สืบสานโขน ผนึกแม่ “ลอร่า ศศิธร” เดินหน้าผลิตวิกช่วยผู้ป่วยมะเร็ง 100 ชีวิต

“มาโก้ ศิลา” ทายาทคนบันเทิง GEN Z เผยมุมมองความรักที่มีเพื่อสังคม สืบสานโขน ปล่อยกิจกรรมการกุศลผลิตวิกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง 100 ท่าน ยกความดีให้ “ลอร่า ศศิธร” เลี้ยงลูกชายวัยรุ่นแบบแม่ยุคใหม่
ทำเอาคุณแม่ “ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล” ปลื้มสุดๆ เมื่อลูกชาย “มาโก้ ศิลา วัฒนกุล” มีความภูมิใจในโขนและต้องการสืบสานวัฒนธรรมโขน และเรียนรู้เรื่องการรักคนอื่น ช่วยผู้อื่น จึงได้ผนึกกำลังกับคุณแม่ลอร่า ที่ร่วมกับ “มิ้ม มัจจติกา โคมทอง” นักการตลาดและนักประชาสัมพันธ์ อดีตคนข่าว ขับเคลื่อนกิจกรรมการกุศลเพื่อหาเงินผลิตวิกเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง 100 ท่าน ภายใต้แคมเปญ HAIR FOR HOPE ผม...คือความหวัง ครั้งที่ 1 ในปี 2026
โดย น้องมาโก้ เผยว่า “ผมเป็นวัยรุ่น แต่ความรักที่มีสามารถแบ่งปันเพื่อผู้อื่น ช่วยเหลือคนอื่นด้วยความปรารถนาดี จริงใจ และการใช้ความสามารถ ทักษะเพื่อปั้นให้สังคมน่าอยู่ แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ของสังคม ผมเข้าใจแม่ลอร่าเลย ว่าทำไมแม่ถึงชอบช่วยสังคม ผุดโปรเจกต์ เป็นที่ปรึกษามูลนิธิ หรือแม้จะตั้งมูลนิธิเอง การให้ที่เป็นผู้ให้ ไม่หวังผล มันอิ่มใจ สุขใจแบบนี้นี่เอง
แม้การสืบสานวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นต่อไปจะเหนื่อยหนัก ผมก็ยินดี เพราะผมรักการแสดงโขน ข้อดีที่ผมบอกทุกครั้งมันพัฒนาตัวเอง ได้มิตรภาพดีดี และต่อยอดให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ความสวยงามของโขนที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้ ผมดีใจกับหนึ่งกิจกรรมการกุศลที่ระดมทุนเพื่อผลิตวิก เพราะวิกราคาสูงมาก คืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยมะเร็ง เป็นการมอบความรัก ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยมะเร็งครับ”
งานนี้คงต้องยกนิ้วโป้งรัวๆ ให้คุณลอร่า ศศิธร เพราะสอนลูกชายเรื่องความรักในแบบฉบับหายากในวงการบันเทิง มาโก้ ศิลา ดาวเด่นที่น่าสนใจในแวดวงเอเจนซี่ ด้วยคุณสมบัติที่หล่อ สูง ความสามารถล้นครบเครื่อง