INFORICH INC. เสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ปักหมุดลงทุนเชิงกลยุทธ์ เข้าซื้อ ChargeSPOT Thailand

INFORICH INC. (อินโฟริช) บริษัทเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม Sharing Economy ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน บริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ChargeSPOT Thailand จากการทำธุรกรรมดังกล่าว INFORICH ได้เข้าถือหุ้นใน ChargeSPOT Thailand ในสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ส่งผลให้ ChargeSPOT Thailand กลายเป็นบริษัทย่อยในงบการเงินรวมของ INFORICH ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะฐานสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นาย Steven Hironobu Akiyama กรรมการผู้แทน ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม INFORICH INC. กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ INFORICH ต่อศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านไลฟ์สไตล์ และความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์พกพาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคอาเซียน ด้วยอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูง การใช้งานสมาร์ตโฟนอย่างแพร่หลาย และระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่มีความพร้อม โดยลงทุนในครั้งนี้ INFORICH จะนำเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม และประสบการณ์ด้านการดำเนินงานที่สั่งสมจากประเทศญี่ปุ่น มาสนับสนุนการเติบโตของ ChargeSPOT Thailand และตลาดต่างประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
นาย Junpei Harino ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ INFORICH INC. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยเป็นฐานเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาธุรกิจในระดับภูมิภาคภายหลังการเข้าลงทุนกิจการ INFORICH INC. มีแผนเร่งขยายจุดให้บริการ ChargeSPOT Thailand พัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง INFORICH เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเติบโตที่สำคัญภายใต้แพลตฟอร์ม Sharing Economy ในระดับโลก
นางสาวรสศุภา หงส์ลดารมภ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมให้ความเห็นว่า ด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและความพร้อมด้านดิจิทัล ทำให้ประเทศไทยเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพฤติกรรมการพึ่งพาอุปกรณ์พกพาในชีวิตประจำวันยังคงสนับสนุนความต้องการใช้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในระดับสูง และจำนวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์มือถือมีมากกว่าจำนวนประชากร การถือครองอุปกรณ์หลายเครื่องต่อคน รวมถึงการใช้งานระบบชำระเงินแบบไร้เงินสดอย่างแพร่หลาย สะท้อนถึงการผสานเทคโนโลยีมือถือเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างลึกซึ้ง บ่งชี้ถึงศักยภาพรวมถึงความต้องการใช้บริการชาร์จพาวเวอร์แบงค์ในระดับสูง ตลาดบริการเช่าพาวเวอร์แบงค์พกพาในประเทศไทยยังคงมีพื้นที่สำหรับการเติบโตอีกมาก และมีผู้ใช้งานรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ChargeSPOT Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และได้พัฒนาเครือข่ายการให้บริการอย่างแข็งแกร่งในศูนย์การค้าชั้นนำ ร้านสะดวกซื้อ และระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคงและช่วยเสริมการรับรู้แบรนด์ในระดับประเทศ แม้บริษัทยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนและขยายธุรกิจ แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอย่างต่อเนื่อง ได้วางตำแหน่งให้ ChargeSPOT Thailand พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวอย่างแน่นอน