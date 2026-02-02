xs
INFORICH INC. เสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน ปักหมุดลงทุนเชิงกลยุทธ์ เข้าซื้อ ChargeSPOT Thailand

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



INFORICH INC. (อินโฟริช) บริษัทเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ผู้ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม Sharing Economy ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใน บริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ ChargeSPOT Thailand จากการทำธุรกรรมดังกล่าว INFORICH ได้เข้าถือหุ้นใน ChargeSPOT Thailand ในสัดส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ส่งผลให้ ChargeSPOT Thailand กลายเป็นบริษัทย่อยในงบการเงินรวมของ INFORICH ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะฐานสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นาย Steven Hironobu Akiyama กรรมการผู้แทน ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม INFORICH INC. กล่าวว่า การลงทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ INFORICH ต่อศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานด้านไลฟ์สไตล์ และความต้องการบริการที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์พกพาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคอาเซียน ด้วยอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่สูง การใช้งานสมาร์ตโฟนอย่างแพร่หลาย และระบบการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่มีความพร้อม โดยลงทุนในครั้งนี้ INFORICH จะนำเทคโนโลยี ความเชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์ม และประสบการณ์ด้านการดำเนินงานที่สั่งสมจากประเทศญี่ปุ่น มาสนับสนุนการเติบโตของ ChargeSPOT Thailand และตลาดต่างประเทศอื่น ๆ อีกด้วย

นาย Junpei Harino ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ INFORICH INC. และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปิดรับเทคโนโลยี ทำให้ประเทศไทยเป็นฐานเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาธุรกิจในระดับภูมิภาคภายหลังการเข้าลงทุนกิจการ INFORICH INC. มีแผนเร่งขยายจุดให้บริการ ChargeSPOT Thailand พัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้ เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง INFORICH เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเติบโตที่สำคัญภายใต้แพลตฟอร์ม Sharing Economy ในระดับโลก

นางสาวรสศุภา หงส์ลดารมภ์ ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ชาร์จสปอต (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมให้ความเห็นว่า ด้วยทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยและความพร้อมด้านดิจิทัล ทำให้ประเทศไทยเป็นประตูสำคัญสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพฤติกรรมการพึ่งพาอุปกรณ์พกพาในชีวิตประจำวันยังคงสนับสนุนความต้องการใช้บริการเช่าพาวเวอร์แบงค์อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในระดับสูง และจำนวนการสมัครใช้งานโทรศัพท์มือถือมีมากกว่าจำนวนประชากร การถือครองอุปกรณ์หลายเครื่องต่อคน รวมถึงการใช้งานระบบชำระเงินแบบไร้เงินสดอย่างแพร่หลาย สะท้อนถึงการผสานเทคโนโลยีมือถือเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างลึกซึ้ง บ่งชี้ถึงศักยภาพรวมถึงความต้องการใช้บริการชาร์จพาวเวอร์แบงค์ในระดับสูง ตลาดบริการเช่าพาวเวอร์แบงค์พกพาในประเทศไทยยังคงมีพื้นที่สำหรับการเติบโตอีกมาก และมีผู้ใช้งานรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ChargeSPOT Thailand ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 และได้พัฒนาเครือข่ายการให้บริการอย่างแข็งแกร่งในศูนย์การค้าชั้นนำ ร้านสะดวกซื้อ และระบบขนส่งมวลชนในเขตเมืองอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นรากฐานการดำเนินงานที่มั่นคงและช่วยเสริมการรับรู้แบรนด์ในระดับประเทศ แม้บริษัทยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนและขยายธุรกิจ แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบอย่างต่อเนื่อง ได้วางตำแหน่งให้ ChargeSPOT Thailand พร้อมสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวอย่างแน่นอน









