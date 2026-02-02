xs
xsm
sm
md
lg

ครั้งแรก! “Bad Bunny” พาอัลบัมภาษาสเปนคว้าอัลบัมแห่งปีงาน Grammy ก่อนพากันสปีชการเมืองโจมตี ICE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“Bad Bunny” คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีในงานประกาศรางวัลแกรมมีประจำปี 2026 จากอัลบั้ม “Debí Tirar Más Fotos” ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ ปิดฉากค่ำคืนที่น่าประหลาดใจและสร้างประวัติศาสตร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อัลบั้มภาษาสเปนได้รับรางวัลสูงสุดนี้

“เปอร์โตริโก เชื่อผมเถอะว่าเรายิ่งใหญ่กว่า 100 คูณ 35 มาก” เขากล่าวในสุนทรพจน์รับรางวัลเป็นภาษาสเปน โดยอ้างถึงสำนวนท้องถิ่นของเปอร์โตริโกเกี่ยวกับขนาดเล็กของเกาะ “และไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณสถาบัน ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมตลอดอาชีพการงานของผม สำหรับทุกคนที่ทำงานในอัลบั้มนี้ ขอบคุณแม่ที่ให้กำเนิดผมในเปอร์โตริโก ผมรักแม่ครับ” เขากล่าวต่อ

จากนั้นเขาก็เปลี่ยนมาพูดภาษาอังกฤษ “ผมขออุทิศรางวัลนี้ให้กับทุกคนที่ต้องจากบ้านเกิดเพื่อทำตามความฝันของพวกเขา”

ส่วนรางวัลนี้ได้ แฮร์รี่ สไตล์ส์ รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศและมอบรางวัล หลังจากที่เจ้าตัวเองก็เคยได้รับรางวัลสูงสุดนี้มาแล้วในปี 2023 จากอัลบั้ม “Harry’s House” เขาเอาชนะ Bad Bunny ที่ปีนั้นก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงจากอัลบั้ม “Un Verano Sin Ti” ซึ่งเป็นอัลบั้มภาษาสเปนอัลบั้มแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานี้ด้วย

ทางด้าน บิลลี ไอลิช คว้ารางวัลเพลงแห่งปีจากเพลง “Wildflower” และใช้โอกาสนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้อำนาจบีบบังคับทำร้ายผู้อพยพ

“ไม่มีใครผิดกฎหมายบนแผ่นดินที่ถูกขโมยมา” เธอกล่าวขณะรับรางวัลเพลงจากอัลบั้ม “Hit Me Hard and Soft” ปี 2024 ของเธอ “(คำหยาบ) ICE คือทั้งหมดที่ฉันอยากจะพูด”

เรื่องการเข้าเมืองเป็นประเด็นสำคัญของค่ำคืนนั้น ทาง แบด บันนี ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับรางวัลอัลบั้มเพลงแนวโมเดิร์น และใช้โอกาสนี้กล่าวสุนทรพจน์ต่อต้าน ICE โดยเน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ของทุกคน

“ก่อนที่ผมจะขอบคุณพระเจ้า ผมจะบอกว่า ICE ออกไป!!” เขากล่าวเริ่มต้นสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้อง “เราไม่ใช่คนป่าเถื่อน เราไม่ใช่สัตว์ เราไม่ใช่เอเลียน เราเป็นมนุษย์และเราเป็นชาวอเมริกัน”

ส่วนรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลอย่าง Record of The Year ตกเป็นของ เคนดริก ลามาร์ จากซิงเกิล Luther โดยผู้ทำหน้าที่มอบรางวัลและประกาศผลคือ แชร์ แต่มีเหตุผิดพลาดเล็กน้อยเมื่อเธอประกาศชื่อเพลง แทนที่จะเป็นชื่อศิลปิน

นอกจากนั้น เคนดริก ลามาร์ ยังคว้ารางวัลอัลบัมแร๊ปยอดเยี่ยม “GNX” ชัยชนะครั้งนี้หมายความว่า ลามาร์ทำลายสถิติของเจย์-ซี ขึ้นเป็นแร็ปเปอร์ที่ได้รับรางวัลแกรมมีมากที่สุดในอาชีพ เจย์-ซี มี 25 รางวัล หลังจากที่ เคนดริก ลามาร์ ได้รับรางวัลอัลบั้มแร็ปแห่งปีและเพลงแห่งปี ทำให้จำนวนรางวัลแกรมมีของลามาร์รวมเป็น 27 รางวัล

ในส่วนของรางวัลอัลบั้มเพลงป็อปยอดเยี่ยมตกเป็นของ เลดี้ กาก้า จากอัลบั้ม “Mayhem” ส่วนรางวัลการแสดงเดี่ยวเพลงป็อปยอดเยี่ยมตกเป็นของ โลล่า ยัง จากเพลง “Messy” ซึ่งคำพูดของเธอเข้ากันได้ดีกับเนื้อหาของเพลงอย่างสนุกสนาน

รางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมตกเป็นของ โอลิเวีย ดีน โดยเธอกล่าวขณะขึ้นรับรางวัลว่า

“ฉันไม่เคยจินตนาการเลยว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้” เธอกล่าวขณะรับรางวัลแกรมมี่ครั้งแรกพร้อมกับเช็ดน้ำตา “ฉันมาอยู่ตรงนี้ในฐานะหลานสาวของผู้อพยพ ฉันคงไม่มีโอกาสนี้ถ้าไม่มีพวกเขา… ฉันเป็นผลผลิตจากความกล้าหาญ และฉันคิดว่าคนเหล่านั้นสมควรได้รับการยกย่อง”

คำกล่าวเหล่านั้นออกอากาศสดทางช่อง CBS ซึ่งในพิธีมอบรางวัลแกรมมี่ 86 รางวัล ศิลปินต่างแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ ICE และการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง

ชาบูซีย์รับรางวัลสาขาการแสดงคู่/กลุ่มเพลงคันทรี่ด้วยน้ำตาคลอ “ผมอยากขอบคุณคุณแม่ของผม ที่วันนี้ได้เกษียณจากงานที่ทำมา 30 ปี… ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในแผนกจิตเวช… ในฐานะผู้อพยพในประเทศนี้ ขอบคุณครับแม่”

“ผู้อพยพสร้างประเทศนี้ขึ้นมาจริงๆ ดังนั้นรางวัลนี้จึงมอบให้แก่พวกเขา” เขากล่าวสรุป “ขอบคุณที่นำวัฒนธรรม ดนตรี และเรื่องราวของพวกคุณมา”

หลังจากที่ เคห์ลานี ได้รับรางวัลแกรมมีครั้งแรก เธอก็ปิดท้ายสุนทรพจน์รับรางวัลด้วยประโยคว่า “ฉันจะไปจากที่นี่แล้ว (คำหยาบ) ICE”

ส่วนกลอเรีย เอสเตฟาน กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันหลังเวทีงานแกรมมีว่า “ฉันกลัวค่ะ มีเด็กหลายร้อยคนอยู่ในศูนย์กักกัน... ฉันจำประเทศของฉันในตอนนี้ไม่ได้เลย”

ส่วนอีกหนึ่งคนที่แฟนๆส่งใจร่วมลุ้นอย่าง โรเซ่ จากวง BlackPink ศิลปินชาวเอเชียที่พาเพลง “APT” ไปเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่าง เพลงแห่งปี, บันทึกเสียงแห่งปี, ดูโอ/กรุ๊ป ยอดเยี่ยมแห่งปี แต่ก็ไม่สามารถคว้ารางวัลกลับบ้านได้

อย่างไรก็ตามเธอได้แท็กทีมกับ บรูโน มาร์ส ขึ้นแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนาน เช่นเดียวกับผู้มีรายชื่อชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ทั้ง 8 คนก็ขึ้นแสดงเพลงของตนเองบนเวทีเช่นกัน

ทาง จัสติน บีเบอร์ ก็ใส่เพียงกางเกงในบ็อกเซอร์ขึ้นแสดงเพลง “Yukon” จากอัลบัมคัมแบ็ก “Swag” ทาง เลดี้ กาก้า ก็พาเพลงอิเล็กทริค-ร็อก “Abracadabra” มาแสดงเช่นกัน

องค์ดาไลลามะทรงได้รับรางวัลแกรมมีครั้งแรกในสาขาหนังสือเสียง การบรรยาย และการเล่าเรื่อง โดยเอาชนะผู้พิพากษาศาลฎีกา เคตันจิ บราวน์ แจ็คสัน

เพลงฮิตอย่าง “Golden” จาก “KPop Demon Hunters” หรือที่ชาวไทยล้อเลียนว่า “เวโกเวลอบ” ได้รับรางวัลเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับสื่อภาพในพิธีเปิดงาน นับเป็นครั้งแรกที่ศิลปิน K-pop ได้รับรางวัลแกรมมี นักแต่งเพลงกล่าวสุนทรพจน์รับรางวัลทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี เน้นย้ำถึงเสน่ห์สองภาษาของเพลง

รางวัลภาพยนตร์เพลงยอดเยี่ยมตกเป็นของ “Music for John Williams” ซึ่งหมายความว่าผู้กำกับ สตีเวน สปีลเบิร์ก ได้รับรางวัลแกรมมีครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ทำให้เขากลายเป็นผู้ชนะ EGOT — ศิลปินที่มีรางวัลเอมมี แกรมมี โทนี่ และออสการ์ ครบทุกสถาบัน




















ครั้งแรก! “Bad Bunny” พาอัลบัมภาษาสเปนคว้าอัลบัมแห่งปีงาน Grammy ก่อนพากันสปีชการเมืองโจมตี ICE
ครั้งแรก! “Bad Bunny” พาอัลบัมภาษาสเปนคว้าอัลบัมแห่งปีงาน Grammy ก่อนพากันสปีชการเมืองโจมตี ICE
ครั้งแรก! “Bad Bunny” พาอัลบัมภาษาสเปนคว้าอัลบัมแห่งปีงาน Grammy ก่อนพากันสปีชการเมืองโจมตี ICE
ครั้งแรก! “Bad Bunny” พาอัลบัมภาษาสเปนคว้าอัลบัมแห่งปีงาน Grammy ก่อนพากันสปีชการเมืองโจมตี ICE
ครั้งแรก! “Bad Bunny” พาอัลบัมภาษาสเปนคว้าอัลบัมแห่งปีงาน Grammy ก่อนพากันสปีชการเมืองโจมตี ICE
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น