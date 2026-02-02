ครั้งแรก! “Bad Bunny” พาอัลบัมภาษาสเปนคว้าอัลบัมแห่งปีงาน Grammy ก่อนพากันสปีชการเมืองโจมตี ICE

“Bad Bunny” คว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีในงานประกาศรางวัลแกรมมีประจำปี 2026 จากอัลบั้ม “Debí Tirar Más Fotos” ที่ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ ปิดฉากค่ำคืนที่น่าประหลาดใจและสร้างประวัติศาสตร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่อัลบั้มภาษาสเปนได้รับรางวัลสูงสุดนี้
“เปอร์โตริโก เชื่อผมเถอะว่าเรายิ่งใหญ่กว่า 100 คูณ 35 มาก” เขากล่าวในสุนทรพจน์รับรางวัลเป็นภาษาสเปน โดยอ้างถึงสำนวนท้องถิ่นของเปอร์โตริโกเกี่ยวกับขนาดเล็กของเกาะ “และไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณสถาบัน ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมตลอดอาชีพการงานของผม สำหรับทุกคนที่ทำงานในอัลบั้มนี้ ขอบคุณแม่ที่ให้กำเนิดผมในเปอร์โตริโก ผมรักแม่ครับ” เขากล่าวต่อ
จากนั้นเขาก็เปลี่ยนมาพูดภาษาอังกฤษ “ผมขออุทิศรางวัลนี้ให้กับทุกคนที่ต้องจากบ้านเกิดเพื่อทำตามความฝันของพวกเขา”
ส่วนรางวัลนี้ได้ แฮร์รี่ สไตล์ส์ รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศและมอบรางวัล หลังจากที่เจ้าตัวเองก็เคยได้รับรางวัลสูงสุดนี้มาแล้วในปี 2023 จากอัลบั้ม “Harry’s House” เขาเอาชนะ Bad Bunny ที่ปีนั้นก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงจากอัลบั้ม “Un Verano Sin Ti” ซึ่งเป็นอัลบั้มภาษาสเปนอัลบั้มแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานี้ด้วย
ทางด้าน บิลลี ไอลิช คว้ารางวัลเพลงแห่งปีจากเพลง “Wildflower” และใช้โอกาสนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้อำนาจบีบบังคับทำร้ายผู้อพยพ
“ไม่มีใครผิดกฎหมายบนแผ่นดินที่ถูกขโมยมา” เธอกล่าวขณะรับรางวัลเพลงจากอัลบั้ม “Hit Me Hard and Soft” ปี 2024 ของเธอ “(คำหยาบ) ICE คือทั้งหมดที่ฉันอยากจะพูด”
เรื่องการเข้าเมืองเป็นประเด็นสำคัญของค่ำคืนนั้น ทาง แบด บันนี ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับรางวัลอัลบั้มเพลงแนวโมเดิร์น และใช้โอกาสนี้กล่าวสุนทรพจน์ต่อต้าน ICE โดยเน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ของทุกคน
“ก่อนที่ผมจะขอบคุณพระเจ้า ผมจะบอกว่า ICE ออกไป!!” เขากล่าวเริ่มต้นสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้อง “เราไม่ใช่คนป่าเถื่อน เราไม่ใช่สัตว์ เราไม่ใช่เอเลียน เราเป็นมนุษย์และเราเป็นชาวอเมริกัน”
ส่วนรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลอย่าง Record of The Year ตกเป็นของ เคนดริก ลามาร์ จากซิงเกิล Luther โดยผู้ทำหน้าที่มอบรางวัลและประกาศผลคือ แชร์ แต่มีเหตุผิดพลาดเล็กน้อยเมื่อเธอประกาศชื่อเพลง แทนที่จะเป็นชื่อศิลปิน
นอกจากนั้น เคนดริก ลามาร์ ยังคว้ารางวัลอัลบัมแร๊ปยอดเยี่ยม “GNX” ชัยชนะครั้งนี้หมายความว่า ลามาร์ทำลายสถิติของเจย์-ซี ขึ้นเป็นแร็ปเปอร์ที่ได้รับรางวัลแกรมมีมากที่สุดในอาชีพ เจย์-ซี มี 25 รางวัล หลังจากที่ เคนดริก ลามาร์ ได้รับรางวัลอัลบั้มแร็ปแห่งปีและเพลงแห่งปี ทำให้จำนวนรางวัลแกรมมีของลามาร์รวมเป็น 27 รางวัล
ในส่วนของรางวัลอัลบั้มเพลงป็อปยอดเยี่ยมตกเป็นของ เลดี้ กาก้า จากอัลบั้ม “Mayhem” ส่วนรางวัลการแสดงเดี่ยวเพลงป็อปยอดเยี่ยมตกเป็นของ โลล่า ยัง จากเพลง “Messy” ซึ่งคำพูดของเธอเข้ากันได้ดีกับเนื้อหาของเพลงอย่างสนุกสนาน
รางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมตกเป็นของ โอลิเวีย ดีน โดยเธอกล่าวขณะขึ้นรับรางวัลว่า
“ฉันไม่เคยจินตนาการเลยว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้” เธอกล่าวขณะรับรางวัลแกรมมี่ครั้งแรกพร้อมกับเช็ดน้ำตา “ฉันมาอยู่ตรงนี้ในฐานะหลานสาวของผู้อพยพ ฉันคงไม่มีโอกาสนี้ถ้าไม่มีพวกเขา… ฉันเป็นผลผลิตจากความกล้าหาญ และฉันคิดว่าคนเหล่านั้นสมควรได้รับการยกย่อง”
คำกล่าวเหล่านั้นออกอากาศสดทางช่อง CBS ซึ่งในพิธีมอบรางวัลแกรมมี่ 86 รางวัล ศิลปินต่างแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับ ICE และการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมือง
ชาบูซีย์รับรางวัลสาขาการแสดงคู่/กลุ่มเพลงคันทรี่ด้วยน้ำตาคลอ “ผมอยากขอบคุณคุณแม่ของผม ที่วันนี้ได้เกษียณจากงานที่ทำมา 30 ปี… ทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในแผนกจิตเวช… ในฐานะผู้อพยพในประเทศนี้ ขอบคุณครับแม่”
“ผู้อพยพสร้างประเทศนี้ขึ้นมาจริงๆ ดังนั้นรางวัลนี้จึงมอบให้แก่พวกเขา” เขากล่าวสรุป “ขอบคุณที่นำวัฒนธรรม ดนตรี และเรื่องราวของพวกคุณมา”
หลังจากที่ เคห์ลานี ได้รับรางวัลแกรมมีครั้งแรก เธอก็ปิดท้ายสุนทรพจน์รับรางวัลด้วยประโยคว่า “ฉันจะไปจากที่นี่แล้ว (คำหยาบ) ICE”
ส่วนกลอเรีย เอสเตฟาน กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันหลังเวทีงานแกรมมีว่า “ฉันกลัวค่ะ มีเด็กหลายร้อยคนอยู่ในศูนย์กักกัน... ฉันจำประเทศของฉันในตอนนี้ไม่ได้เลย”
ส่วนอีกหนึ่งคนที่แฟนๆส่งใจร่วมลุ้นอย่าง โรเซ่ จากวง BlackPink ศิลปินชาวเอเชียที่พาเพลง “APT” ไปเข้าชิงรางวัลใหญ่อย่าง เพลงแห่งปี, บันทึกเสียงแห่งปี, ดูโอ/กรุ๊ป ยอดเยี่ยมแห่งปี แต่ก็ไม่สามารถคว้ารางวัลกลับบ้านได้
อย่างไรก็ตามเธอได้แท็กทีมกับ บรูโน มาร์ส ขึ้นแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนาน เช่นเดียวกับผู้มีรายชื่อชิงรางวัลศิลปินหน้าใหม่ทั้ง 8 คนก็ขึ้นแสดงเพลงของตนเองบนเวทีเช่นกัน
ทาง จัสติน บีเบอร์ ก็ใส่เพียงกางเกงในบ็อกเซอร์ขึ้นแสดงเพลง “Yukon” จากอัลบัมคัมแบ็ก “Swag” ทาง เลดี้ กาก้า ก็พาเพลงอิเล็กทริค-ร็อก “Abracadabra” มาแสดงเช่นกัน
องค์ดาไลลามะทรงได้รับรางวัลแกรมมีครั้งแรกในสาขาหนังสือเสียง การบรรยาย และการเล่าเรื่อง โดยเอาชนะผู้พิพากษาศาลฎีกา เคตันจิ บราวน์ แจ็คสัน
เพลงฮิตอย่าง “Golden” จาก “KPop Demon Hunters” หรือที่ชาวไทยล้อเลียนว่า “เวโกเวลอบ” ได้รับรางวัลเพลงที่แต่งขึ้นสำหรับสื่อภาพในพิธีเปิดงาน นับเป็นครั้งแรกที่ศิลปิน K-pop ได้รับรางวัลแกรมมี นักแต่งเพลงกล่าวสุนทรพจน์รับรางวัลทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี เน้นย้ำถึงเสน่ห์สองภาษาของเพลง
รางวัลภาพยนตร์เพลงยอดเยี่ยมตกเป็นของ “Music for John Williams” ซึ่งหมายความว่าผู้กำกับ สตีเวน สปีลเบิร์ก ได้รับรางวัลแกรมมีครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ทำให้เขากลายเป็นผู้ชนะ EGOT — ศิลปินที่มีรางวัลเอมมี แกรมมี โทนี่ และออสการ์ ครบทุกสถาบัน