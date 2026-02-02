“ชมพู่ อารยา” อวดผิวดูอ่อนเยาว์ สวยสะกดทุกสายตา ในงานเปิดตัว L’Oréal Paris Revitalift Triple-Power เซรั่มตัวแม่ Anti-Aging

ซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ปรากฏตัวด้วยลุคผิวอ่อนเยาว์เปล่งประกาย ในฐานะ L’Oréal Paris Ambassador ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด L’Oréal Paris Revitalift Triple-Power สกินแคร์ Anti-Aging จากแบรนด์ลดเลือนริ้วรอยอันดับ 1 ของโลก ณ ชั้น 1 โซน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
การเปิดตัวครั้งนี้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ความงามของ ชมพู่ อารยา ผ่านผิวที่ดูอ่อนละมุน เรียบเนียน และเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ กับแนวคิดของ Revitalift Triple-Power นวัตกรรมสกินแคร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศาสตร์ความงามระดับหัตถการมากกว่า 15 ปี (Procedure-Inspired Skincare) ผสานความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ผิวพรรณของ L’Oréal Paris เพื่อผลลัพธ์ผิวที่สามารถสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ชมพู่ อารยา เผยถึงประสบการณ์การใช้งานจริงว่า “สำหรับชม การมีผิวอ่อนเยาว์คือการเลือกสกินแคร์ที่เห็นผลจริงและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน Revitalift Triple-Power เป็นสกินแคร์ที่ชมใช้เอง เพราะช่วยดูแลผิวเรื่องริ้วรอยได้ชัดเจน เนื้อเซรั่มบางเบา ใช้ง่าย แต่ให้ผลลัพธ์ผิวดูเรียบเนียน แน่น และอิ่มฟูขึ้นจริง เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่อยากมีผิวอ่อนกว่าวัยในทุกวันค่ะ”
#LOrealParisTH #skincare #LOrealTriplePower #เซรั่มตัวแม่