“มด ณปภัช” อดีตดูโอ้ในตำนาน คลอดลูกสาวแล้ว ตั้งชื่อสุดน่ารัก “น้องวาเลนไทน์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แฟนๆ เซอร์ไพรส์ไม่น้อย หลังจากที่ “มด ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ” อดีตนักร้องดูโอ้ในตำนาน “โฟร์-มด” ค่ายอาร์เอส คลอดลูกสาวแล้ว โดยตั้งชื่อลูกต้อนรับเดือนแห่งความรัก “น้องวาเลนไทน์” มีสามีหนุ่มอยู่เคียงข้าง ซึ่งมดได้โพสต์ภาพครอบครัวในอินสตาแกรม พร้อมเผยว่า

“อยู่ในท้องมา 38 สัปดาห์ วันนี้ได้อุ้มหนูละนะเด็กหญิงวาเลนไทน์ 💕

ขอบคุณ คุณสามี @mthewlong นะค่าา รักกกกที่สุด!

ขอบคุณ คุณหมอธิศรา มากๆๆๆเลยนะค่า ดูแลกันมาตั้งแต่เจอเด็กน้อยยังเป็นวุ้น อัลตราซาวด์กี่รอบก็มือบังหน้า 555

@phyathai1_hospital

ปล. โรงพยาบาลคือจัดลูกโป่งมาให้แบบน่ารักมากกกก 🎈”

ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดี โดยเฉพาะ “โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร” เมนต์ว่า “เย้ๆๆๆๆ” 




















