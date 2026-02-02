“มด ณปภัช” อดีตดูโอ้ในตำนาน คลอดลูกสาวแล้ว ตั้งชื่อสุดน่ารัก “น้องวาเลนไทน์”

แฟนๆ เซอร์ไพรส์ไม่น้อย หลังจากที่ “มด ณปภัช วัฒนากมลวุฒิ” อดีตนักร้องดูโอ้ในตำนาน “โฟร์-มด” ค่ายอาร์เอส คลอดลูกสาวแล้ว โดยตั้งชื่อลูกต้อนรับเดือนแห่งความรัก “น้องวาเลนไทน์” มีสามีหนุ่มอยู่เคียงข้าง ซึ่งมดได้โพสต์ภาพครอบครัวในอินสตาแกรม พร้อมเผยว่า
“อยู่ในท้องมา 38 สัปดาห์ วันนี้ได้อุ้มหนูละนะเด็กหญิงวาเลนไทน์ 💕
ขอบคุณ คุณสามี @mthewlong นะค่าา รักกกกที่สุด!
ขอบคุณ คุณหมอธิศรา มากๆๆๆเลยนะค่า ดูแลกันมาตั้งแต่เจอเด็กน้อยยังเป็นวุ้น อัลตราซาวด์กี่รอบก็มือบังหน้า 555
@phyathai1_hospital
ปล. โรงพยาบาลคือจัดลูกโป่งมาให้แบบน่ารักมากกกก 🎈”
ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมแสดงความยินดี โดยเฉพาะ “โฟร์ ศกลรัตน์ วรอุไร” เมนต์ว่า “เย้ๆๆๆๆ”