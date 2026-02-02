xs
“ชาล็อต ออสติน” สดใสออกงานแรกหลังดรามา แฟนคลับแห่ให้กำลังใจล้นหลาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นการออกงานอีเวนต์แรกของปี​ สำหรับสาว “ชาล็อต ออสติน” หลังจากที่เกิดประเด็นดรามาต่างๆ เมื่อช่วงปลายปี​ที่ผ่านมา​ ตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้ว โดยในงานมีแฟนคลับไปให้กำลังใจล้มหลามเลยทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์คลิปและข้อความขอบคุณทีมงาน และแฟนคลับด้วย

“ขอขอบคุณทางแบรนด์​ @paseothailand @paseo.thailand สำหรับกิจกรรมและแคมเปญดีๆ นะคะ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้มากๆ ค่ะ เป็นการออกงานที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักจริงๆ พี่ๆ ทีมงาน PASEO น่ารักเป็นกันเองอบอุ่นมากๆ ดีใจที่ได้ร่วมงานกันนะคะ

ขอบคุณแฟนคลับที่ซัปพอร์ตกันในทุกๆ​ ทางเลยนะคะ​ ดีใจทุกครั้งลูกค้าชมแฟนคลับว่าน่ารัก​ ทุกคนสมควรได้รับความรักและรอยยิ้มกลับไปเช่นกันนะคะ​ ขอบคุณที่ทำให้เป็นอีก​ ​1 วันที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ​ แล้วมาเจอกันอีกนะคะ​ (เป็นการออกอีเวนต์แรกของปีที่ทำให้ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ​ หลังจากเห็นพลังรัก​และพลังซัปพอร์ตของแฟนคลับ”












