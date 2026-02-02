“ชาล็อต ออสติน” สดใสออกงานแรกหลังดรามา แฟนคลับแห่ให้กำลังใจล้นหลาม

เป็นการออกงานอีเวนต์แรกของปี สำหรับสาว “ชาล็อต ออสติน” หลังจากที่เกิดประเด็นดรามาต่างๆ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้ว โดยในงานมีแฟนคลับไปให้กำลังใจล้มหลามเลยทีเดียว ซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์คลิปและข้อความขอบคุณทีมงาน และแฟนคลับด้วย
“ขอขอบคุณทางแบรนด์ @paseothailand @paseo.thailand สำหรับกิจกรรมและแคมเปญดีๆ นะคะ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้มากๆ ค่ะ เป็นการออกงานที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักจริงๆ พี่ๆ ทีมงาน PASEO น่ารักเป็นกันเองอบอุ่นมากๆ ดีใจที่ได้ร่วมงานกันนะคะ
ขอบคุณแฟนคลับที่ซัปพอร์ตกันในทุกๆ ทางเลยนะคะ ดีใจทุกครั้งลูกค้าชมแฟนคลับว่าน่ารัก ทุกคนสมควรได้รับความรักและรอยยิ้มกลับไปเช่นกันนะคะ ขอบคุณที่ทำให้เป็นอีก 1 วันที่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ แล้วมาเจอกันอีกนะคะ (เป็นการออกอีเวนต์แรกของปีที่ทำให้ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ หลังจากเห็นพลังรักและพลังซัปพอร์ตของแฟนคลับ”