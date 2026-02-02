“ญดา” โหนกระแสโยเกิร์ตฟีเวอร์ เตรียมเปิดแบรนด์ “Yoppa’” ส่งต่อสุขภาพที่ดี

กระแสคนอินกินโยเกิร์ตกำลังมาแรง งานนี้นางเอกสาวฝีมือดี “ญดา นริลญา กุลมงคล” เลยขอเกาะกระแสโปรโมทแบรนด์โยเกิร์ต “Yoppa’” ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงเดือน ก.พ.นี้ ซะเลย ซึ่งสาวญดาตั้งใจใช้เวลาในการปลุกปั้นลองผิดลองถูกกับธุรกิจใหม่นานเกือบปีเลยทีเดีย
ญดา นริลญา เผยว่า “ยอมรับเลยค่ะว่าขอโหนกระแสโยเกิร์ตที่กำลังฮิต ตอนนี้มีกระแสมาพอดีเลยต้องเร่งกันหน่อย จริง ๆ แล้วไทม์ไลน์จะเปิดร้านโยเกิร์ต “Yoppa’” ตั้งแต่เดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว ล่าช้ามาเป็นเดือนเลย ตอนนี้กำลังตกแต่งร้านอยู่ค่ะ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนแห่งความรัก ช่วง ก.พ.นี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ยุ่งมากเลย จนเมื่อปีที่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันคือญดาเผชิญปัญหาสุขภาพด้วย ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดโรคต่าง ๆ ล้วนมาจากการทำงานของลำไส้ไม่ดี ญดาก็เลยมาโฟกัสที่การดูแลตัวเอง เลือกอาหารการกินมากขึ้น ก็เลยได้ไอเดียอยากทำโยเกิร์ต เราทุ่มเทเวลาพัฒนาสูตรเกือบปี เพื่อให้ได้โยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพลำไส้จริง ๆ ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าญดาเป็นคนทุ่มเทในทุก ๆ เรื่อง ถ้ายังไม่ดีก็จะไม่กล้าเปิดตัว ซึ่งจุดเด่นของโยเกิร์ตของร้านเราจะเป็นแบบ ซินไบโอติก (Synbiotic) จะรวมโพรไบโอติกและพรีไบโอติกเอาไว้ด้วยกัน และที่สำคัญคือไฮโปรตีน (High Protein) ซึ่งจะดีต่อสุขภาพลำไส้และคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อมากค่ะ
ที่ผ่านมาหลายคนทักว่าญดาไปทำอะไรมาทำไมผิวพรรณดูดีขึ้น ทุกวันเราเลือกกินของดีอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีการขับถ่ายที่ดีลำไส้ก็จะหมักหมม ก็คิดว่าน่าจะมาจากโยเกิร์ตที่ช่วยให้เราขับถ่ายได้ดีด้วย ไม่มีสิ่งตกค้าง ถ้าร้านเสร็จเมื่อไหร่ก็อยากจะเชิญทุกคนมาลองชิมกันนะคะ”