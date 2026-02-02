“ซัน วงศธร” ถ่ายคลิปติด “แพรวพราว” หน้าอกโผล่เต็มๆ โวยเห็นแค่แว็บๆ จะด่าก็ด่าตน อย่าบูลลี่เมีย ฉะไม่เท่(คลิป)

กลายเป็นดรามาร้อนทันที หลังจากที่ “ซัน วงศธร สมศรี” หรือ “ซัน ไมค์ทองคำ” โพสต์คลิปติด “แพรวพราว แสงทอง” ภรรยา โดยเป็นภาพสะท้อนกระจก ขณะที่แพรวพราวเปลือยหน้าอก เห็นนมเต็มๆ แม้ภายหลังหนุ่มซันลบทิ้ง แต่คลิปดังกล่าวก็กระจายว่อนเน็ตไปแล้ว
ต่อมาซัน ได้ออกมาไลฟ์เคลียร์เรื่องดังกล่าว วอนให้ด่าตนคนเดียว แต่อย่าไปบูลลี่ความเป็นผู้หญิงแพรวพราว ฉะคนเอาไปเหยียบย่ำ มันไม่เท่
“ฟังพร้อมๆ กันนะ เป็นคลิปดีท็อกซ์ แล้วตอนถ่ายกระจกสะท้อน ตอนนั้นเขากำลังลบหน้า เขาไปหยิบผ้าขนหนู ก็สะท้อนไปนิดนึง แต่โดยที่เราลงเลย แล้วก็ลบออก ใครจะไปนั่งถ่าย ผมคิดว่าทุกคนไม่มีใครมีเจตนาจะถ่ายเมียตัวเองลงแบบนั้นหรอกครับ ผมก็ลูกผู้ชาย ผมก็ต้องเซฟเมียผม แต่พอออกไปผมก็รีบลบ โดยที่เราต้องการขายดีท็อกว่ากินแล้วถ่าย ก็เซฟเขาอย่างเต็มที่ อาจเห็นแว็บๆ ช่วงหน้าอก แต่บนใบหน้า ช่วงล่างไม่เห็นเพราะนางใส่กางเกง แต่นางจะไปหยิบผ้าขนหนูก็สะท้อนพอดี ระหว่างนั้น ผมกำลังตัดคลิปลง แล้วคุยกับพี่บอยด้วยเพราะแกลืมโทรศัพท์เอาไว้ในรถ ระหว่างตัดๆ แพรวก็บอกว่าลงเลยเธอ โดยที่เราไม่รู้
ถ้ารู้ไม่มีใครอยากให้ลงหรอกครบ ถูกไหม เมียตัวเอง ไม่ใช่เรื่องน่าลง ไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจ แล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วย คนที่ไปซ้ำ ไปถาม ผมคิดว่าทุกคนไม่มีใครไม่เคยแว็บๆ ไป แต่เพราะมันเป็นแพรวพราว ก็ให้โทษผมที่ถ่ายสะท้อนแล้วรีบลง แต่มันไม่ได้เห็นชัดโน่นนี้ เห็นเป็นหน้าอกแค่นั้นเอง
จะตัดไปด่าผมยังไงเอาเลย แต่อย่าไปบูลลี่ความเป็นผู้หญิง มันดูไม่เท่ ดูไม่หล่อ ผมเข้าใจว่าเพจหลายๆ เพจที่ไม่ชอบก็จ้องอยู่แล้ว ห้องผมเป็นกระจกรอบๆ แพรวไปหยิบผ้าขนหนูพอดี แค่นั้นเอง มันสะท้อนออกไป แค่นั้นเอง ไม่เป็นไร ถ้าเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ น่าแฉกัน มันก็ดูเท่ เอนเกจเมนต์ของเพจก็แล้วแต่เลย แต่ผมมองไม่เท่ แล้วดูไม่ดีด้วย ไม่มีใครอยากให้ออก โดยเฉพาะผม แค่นั้นเอง
ผมปล่อยผ่าน แต่อยากตอบให้จบ ผมรักภรรยามากอยู่แล้ว ถามว่าไม่เซฟเขาหรือเปล่า ตอนเราตัดอยู่ ก็เลื่อนดูเลย ไม่ได้ไปเพ่งดูขนาดนั้น กลางคืนด้วย เป็นข้อผิดพลาดเรา แต่ไม่ได้ออกไปแบบแพรวพราวแอ็กท่า อย่างโน้นอย่างนี้ มันไม่ใช่อย่างนั้น ใครจะไปทำอย่างนั้น เป็นคนของสาธารณะด้วย ไม่มีใครอยากให้ออกไปแบบนั้นหรอก พอล้มก็พร้อมเหยียบ แค่นั้นแหละ
มันไม่ได้เห็นอะไรซะขนาดนั้น มันแค่แว็บไป แต่ด้วยความเป็นแพรวพราว แค่นั้นเอง มันไม่ได้ดูเท่ มันดูเหยียบย่ำ ยอมรับว่าห้ามไม่ได้ ก็ต้องโทษตัวเองว่าทีหลังต้องระมัดระวัง ไปโทษคนอื่นไม่ได้เพราะเกิดจากเพจเรา เราไม่นั่งเพ่ง ไม่นั่งเช็ก มันดูไม่ดีอยู่แล้ว ผมปกป้องภรรยาผม ผมเช็กไม่ละเอียดพอ”
