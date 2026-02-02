เผยคำพูดสุดซึ้ง “เบียร์” คุกเข่าขอ “โอ๋ ภัคจีรา” แต่งงาน “เฟี๊ยต” อดีตสามีร่วมโมเมนต์สำคัญ แง้มฤกษ์วิวาห์ 18 ต.ค. นี้

เรียกว่าว่าที่เจ้าบ่าว “เบียร์ สรณัฐ สินหิรัญวิวัฒน์” ทำเซอร์ไพรส์สำเร็จคุกเข่าขอแฟนสาวรุ่นพี่คนดัง “โอ๋ ภัคจีรา วรรณสุทธิ์”ในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดแบบที่เจ้าตัวออกปากว่า ขนลุก และยิ่งใหญ่อลังการ เกินฝันไปมาก ซึ่งก่อนที่เบียร์จะคุกเข่าขอโอ๋แต่งงาน เจ้าตัวได้พูดความในใจว่า…
เบียร์ : “แฮปปี้เบิร์ธเดย์ โอ๋…เราได้ลองใช้ชีวิตกันมา 3 ปีแล้วนะ โอ๋เคยถามเบียร์ว่าความรักคืออะไร เบียร์รักโอ๋ไหม จริงๆ เบียร์ไม่รู้หรอกว่าความรักคืออะไร รู้แต่ทุกวันนี้มันมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้น แล้วเบียร์ก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับโอ๋ต่อไป วันนี้เบียร์มากับแหวนวงนึง เพื่อมาถามโอ๋ว่าโอ๋พร้อมที่จะรับแหวนวงนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปกับเราหรือเปล่า (คุกเข่ายื่นแหวน)”
โอ๋ : “(ร้องไห้) ถ้าโอ๋ไม่ตอบทำไง (ยื่นมือรับแหวน)”
เบียร์ : “ตอบก่อน… ยังไม่ตอบงั้นใส่แล้ว”
โอ๋ : “เย้…”
ภายในงานมีคนสนิทที่รักโอ๋ ภัคจีรา มารวมฉลองวันเกิดและร่วมยินดีกับความรักของโอ๋-เบียร์ที่จะก้าวไปอีกขั้นมากมาย รวมถึงลูกสาว “แสนดี” และอดีตสามี “เฟี๊ยต มธุกร พสวงศ์” ก็มาร่วมงานปาร์ตี้ในครั้งนี้ด้วย
โดยหนึ่งในทีมเพื่อนที่จัดเตรียมงานร่วมเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ ก็คือ “โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา” ได้เผยฤกษ์ดีโอ๋ ภัคจีรา เตรียมเป็นเจ้าสาวร่างทองที่สวยที่สุดในวันที่ 18 ตุลาคม 2569 ปีนี้