“กระติ๊บ ชวัลกร” ฮึบออกอีเวนต์แรกหลังวิวาห์ล่ม ไม่ได้นอนมากกว่า 3 วัน

หลังประกาศวิวาห์ล่มไปแบบช้ำๆ สำหรับ “กระติ๊บ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล” เหตุรู้บางอย่างจากผู้หญิงอีกคน ซึ่งต่อมา “ปั่น พจศกร” อดีตว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกระติ๊บ ยอมรับว่าพฤติกรรมตัวเองเหี้xจริง ไม่รู้ทำไปทำไม และหวังว่าจะได้รับการให้อภัยจากกระติ๊บในสักวันหนึ่ง
ล่าสุด กระติ๊บ ได้ออกงานอีเวนต์แรกหลังเกิดเรื่องราวดังกล่าว โดนมาร่วมสร้างสีสันในฐานะ แบรนด์แอมบาสเดอร์ Megachef ในงาน Brave n MeetEat ความอร่อย! Megachef x 4EVE ซึ่งตอนหนึ่งบนเวที “ดีเจดาว ณัฐภัสสร” ซึ่งรับหน้าที่พิธีกร ได้เชิญกระติ๊บขึ้นเวที พร้อมจับมือให้กำลังใจกระติ๊บ บอกให้ฮึบไว้ ขณะที่กระติ๊บเผยว่าไม่ได้นอนมากกว่า 3 วัน พร้อมทำหน้าที่อย่างสตรอง สีหน้าสดใส ก่อนเดินทางกลับทันทีหลังจบงาน ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆ