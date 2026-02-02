นักร้องสาว “หยูเหวินเหวิน” วูบล้มหมดสติกลางเวที ถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วน

เกิดเหตุระทึกระหว่างการแสดงสดของ หยูเหวินเหวิน นักร้องสาวชื่อดังจากเพลง Decent เมื่อเธอเกิดอาการไม่สบายอย่างกะทันหันบนเวที โดยมีอาการกุมหน้าอก กระพริบตาถี่ สีหน้าผิดปกติ ก่อนจะทรุดตัวล้มลงหมดสติท่ามกลางความตกใจของผู้ชมและทีมงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการแสดงเชิงพาณิชย์ที่เมืองอันซุน มณฑลกุ้ยโจว เจ้าหน้าที่และทีมงานรีบขึ้นเวทีช่วยเหลือทันที ก่อนนำตัวเธอลงจากเวทีด้วยเปลหาม และส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยรถพยาบาล ขณะที่บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก
รายงานระบุว่า ขณะเกิดเหตุ อุณหภูมิในพื้นที่ค่อนข้างต่ำ และหยูเหวินเหวินสวมชุดค่อนข้างบาง ระหว่างร้องเพลงเธอพยายามประคองตัวเอง ใช้มือลูบหน้าอกและย่อตัวลง ก่อนจะหมดแรงล้มลงในที่สุด หลังจากเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล นักร้องรับเชิญ อู๋เค่อฉุน ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงต่ออีก 2 เพลง เพื่อปลอบใจและไม่ให้ผู้ชมตื่นตระหนกจนเกินไป
ต่อมา มีรายงานความคืบหน้าว่า หยูเหวินเหวินฟื้นตัวดีขึ้นหลังได้รับการดูแลจากแพทย์ ไม่มีอาการอันตรายถึงชีวิต และยังคงอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางการแพทย์เพิ่มเติม
แฟนเพลงจำนวนมากต่างแสดงความเป็นห่วงผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมส่งข้อความให้กำลังใจ เช่น “เห็นแล้วใจหายมาก ขอให้หายเร็ว ๆ” “อย่าลืมตรวจสุขภาพอย่างละเอียด”
ขณะเดียวกันก็มีบางความเห็นตั้งข้อสังเกตว่า ก่อนหน้านี้หยูเหวินเหวินเคยมีภาวะร่างกายอ่อนเพลียง่าย ประกอบกับอากาศหนาวและภาระงานที่ค่อนข้างหนัก อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในครั้งนี้