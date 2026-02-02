เผยชื่อ FAST & FURIOUS ภาคใหม่ "Fast Forever" เคาะวันฉายอย่างเป็นทางการ

หลังความวุ่นวายยืดเยื้อมาหลายปี ในที่สุดแฟรนไชส์ Fast & Furious ก็กลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง เมื่อ ยูนิเวอร์แซล พิคเจอร์ส คอนเฟิร์มชื่อภาคใหม่และวันฉายอย่างเป็นทางการ
ภาคถัดไปใช้ชื่อแบบตรงตัวไม่อ้อมค้อมว่า Fast Forever และวางกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 17 มีนาคม 2028
ก่อนหน้านี้ หนังภาคต่อเจอปัญหาหนักหลายระลอก ตั้งแต่การถอนตัวกลางคันของผู้กำกับ จัสติน ลิน ไปจนถึงความสับสนว่าซีรีส์จะเดินหน้าต่ออย่างไร ท่ามกลางข่าวลือเรื่องบรรยากาศตึงเครียดในกองถ่าย โดยเฉพาะกระแสว่า วิน ดีเซล เป็นคนเรื่องมาก จนภาพรวมดูเหมือน “ยางไหม้” มากกว่าการมุ่งหน้าเข้าเส้นชัย
การประกาศอย่างเป็นทางการเริ่มจากรายงานของ วาไรตี้ ก่อนที่วิน ดีเซล จะตอกย้ำด้วยโพสต์อินสตาแกรมสไตล์ Fast & Furious เต็มขั้น โดยแชร์ภาพย้อนวันวานคู่กับ พอล วอล์กเกอร์ จากกองถ่าย The Fast and the Furious (2001) พร้อมแคปชันว่า
“ไม่มีใครบอกว่าถนนสายนี้จะง่าย…แต่มันคือถนนของเรา
คือเส้นทางที่นิยามตัวตน และกลายเป็นมรดก
และมรดกนั้น…จะอยู่ตลอดไป
17 มีนาคม 2028
FAST FOREVER”
สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดในจักรวาลนี้ Fast X จบลงด้วยฉากตัวร้าย ดันเต้ ที่รับบทโดย เจสัน โมโมอา ระเบิดเขื่อน ส่งให้ ดอม และลูกชายตกอยู่ในสถานการณ์แทบไร้ทางรอด พร้อมเซอร์ไพรส์การกลับมาของ กัล กาด็อต ในบท จีเซล ที่หลายคนคิดว่าจบไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื้อเรื่องของ Fast Forever ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใด ๆ นอกจากต้องรับไม้ต่อเพื่อคลี่คลายปมหน้าผาสุดเวอร์จากภาคก่อน